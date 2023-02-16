США и Центральная Азия: Нити политической паутины, - Сергей Кожемякин

11:25 18.02.2023

США и Центральная Азия: Нити политической паутины



США усиливают позиции в Центральной Азии, в том числе путем оказания военной помощи. Эта политика является отнюдь не бескорыстной, учитывая повышенное внимание Вашингтона к региону и его интриги вокруг Афганистана.



Тенденция закрепления американского влияния в Центрально-Азиатском регионе, о которой "Правда" писала весь последний год, сместилась в сферу безопасности. США наращивают сотрудничество с силовыми структурами, явно стремясь заполучить лояльность их руководителей. Для этого в постсоветские республики отправляется всевозможная помощь. В начале февраля погранвойска Таджикистана получили от Вашингтона военные автомобили, радиостанции, бронежилеты, снаряжение для ведения операций в горной местности и т.д. Как сообщили в Душанбе, целью "благотворительности" является "укрепление инфраструктуры правоохранительных органов вдоль границы с Афганистаном".



Практически одновременно спецтехника для наблюдения за границей стоимостью 600 тысяч долларов была передана пограничным войскам Узбекистана. В американском посольстве отметили, что помощь "позволит оперативно реагировать на пограничные инциденты". Еще более щедрый подарок в конце прошлого года получило министерство обороны республики. Пентагон оснастил узбекских коллег полусотней тактических боевых машин Polaris MRZR на общую сумму почти 3 миллиона долларов.



Данный шаг произошел в рамках американской программы "Наращивание потенциала партнеров", участником которой является Ташкент. "Передача этой техники - лишь одна из форм содействия, которую Соединенные Штаты предлагают Узбекистану, чтобы внести вклад в защиту им своего национального суверенитета и территориальной целостности. США надеются на дальнейшее развитие нашего партнерства, которое значительно продвинулось за 31 год", - заявил в ходе церемонии заместитель командующего сухопутными войсками центрального командования американской армии Вендул Хаглер. Также в прошлом году пограничникам Узбекистана были переданы 50 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner.



Активность Вашингтона может быть частью многоходовой комбинации, с помощью которой США хотят сохранить контроль над регионом. Важная роль при этом отводится Афганистану, который вовсе не выпал из поля зрения американских властей. Изменились лишь инструменты достижения целей.



С одной стороны, Вашингтон оказывает все большее давление на кабульское правительство. Символом этого стали трансграничные удары по лидерам исламистских организаций - таких как "Аль-Каида"* - и новые санкции. В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об ограничениях против представителей афганского руководства, причастных к ущемлению прав женщин. Экстремизм и дискриминация, разумеется, являются лишь предлогом. "Талибан"* наказывают за раздражающий Белый дом внешнеполитический курс, и особенно за укрепление связей с Китаем.



С этой же целью США благоволят антиталибскому движению. Еще осенью 2021 года в Вашингтоне открылся офис Фронта национального сопротивления (ФНС) - группировки под руководством Ахмада Масуда, ведущей боевые действия в Панджшере, Баглане, Бадахшане и ряде других провинций Афганистана. А в январе нынешнего года американские дипломаты провели переговоры с высшим советом ФНС. Встреча произошла на территории Турции.



Общественное мнение в США готовят к факту открытой поддержки антиталибской оппозиции. К этому, в частности, призывают американские конгрессмены. "Теперь, когда стало ясно, что талибы солгали о неприятии "Аль-Каиды"*, нам остается только помогать ФНС в борьбе с международным терроризмом", - заявил член Палаты представителей Майкл Вальц. Со схожим призывом выступил видный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Соответствующая работа ведется и через СМИ. Например, журнал "Форин полиси" опубликовал статью члена руководства ФНС Али Майсама Назари, в которой тот призвал международное сообщество помочь организации в борьбе с кабульским режимом.



Не исключено, что помощь сопротивлению уже оказывается - и не только на словах. На это указывают атаки ФНС, не прекратившиеся даже в условиях традиционного зимнего затишья боевых действий. 5 февраля отряд группировки напал на талибский блокпост в провинции Парван, несколькими днями ранее аналогичное нападение было совершено в провинции Каписа. Оба региона располагаются недалеко от столицы, что говорит о расширении зоны деятельности ФНС. А в конце прошлого года в результате покушения погиб начальник полиции провинции Бадахшан Абдулхак Абу Омар. Ожесточенные бои развернулись тогда же в долине Андараб, расположенной в провинции Баглан.



Во-вторых, США делают ставку на некоторые террористические группировки. Как заявил недавно спецпредставитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми, афганское подразделение "Исламского государства"* имеет самые тесные связи с Вашингтоном, Лондоном и рядом других столиц. "Соединенные Штаты ушли из Афганистана, но они оставили там свои элементы, с помощью которых продолжают вмешиваться во внутренние дела страны и подрывать безопасность, - сообщил он. - США не отдадут просто так Афганистан, чтобы он мог самостоятельно развиваться и выстраивать партнерские отношения со своими соседями. Поэтому ИГ* сегодня - это американское "прокси", или союзник США". Помимо давления на Кабул, дипломат назвал и другую цель такого союза - создание угрозы для республик Центральной Азии, чтобы закрепить там американское влияние и в перспективе разместить военные базы.



С таким же обвинением недавно выступил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, США спонсируют ИГ* для дестабилизации обстановки в регионе. В последние месяцы, по некоторым данным, наблюдается ускоренная переброска боевиков из восточных провинций - Нангархара, Кунара и других - в северные. Среди последних - Кундуз, Бадахшан, Балх и т.д. Версию о внешней поддержке исламистов подтверждают атаки против дипломатов и бизнесменов из Китая и России, ответственность за которые взяло на себя ИГ*.



Другими словами, Запад плетет привычную геополитическую интригу. На первый взгляд, отдельные ее звенья не связаны друг с другом, но в действительности они соединены в общую сеть, цель которой - опутать регион, превратив его в объект чужих авантюр.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин