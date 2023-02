Продовольственные бароны грозят миру голодом, - В.Прохватилов

11:40 18.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.02.2023



Зловещая триада Big Ag, Big Tech и Big Finance



Одна из крупнейших мировых логистических компаний ETC Group опубликовала доклад Food Barons 2022. Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power (Продовольственные бароны 2022. Спекуляция на кризисе, цифровизация и захват власти), в котором показывает, как горстка корпораций с помощью цифровых технологий (Big Tech) захватывает мировой рынок продуктов питания.



Гиганты Big Food захватили контроль над ключевыми агропромышленными секторами, в числе которых семена, агрохимикаты, генетика скота, синтетические удобрения, сельскохозяйственная техника, фармацевтические препараты для животных, сырьевые трейдеры, переработчики продуктов питания, крупнейшие переработчики мяса (Big Meat), розничная торговля продуктами питания, доставка еды.



Многие агропродовольственные сектора сегодня настолько монополизированы, что контролируются всего четырьмя-​шестью корпорациями, что позволяет им оказывать огромное влияние на рынки, исследования и разработку политики, подрывающую продовольственный суверенитет многих стран мира.



Гиганты агропрома, "продовольственные бароны" (Big Ag), Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) и финансовые монстры Big Finance (BlackRock, Vanduard, State Street) объединили силы для захвата контроля над пищевой промышленностью всего мира. Главным инструментом их экспансии является цифровизация агропромышленных комплексов. Еще один инструмент – "горизонтальная интеграция", под которой имеется в виду проникновение в акционерные капиталы агропромышленных компаний. Гиганты мирового агропрома, такие как Bayer, Deere & Company, Corteva, Syngenta, Nutrien, перестраивают весь свой бизнес вокруг платформ больших данных (Big Data). На пути к захвату розничной торговли глобальная система торговли зерном претерпевает цифровую модернизацию, она становится все более автоматизированной, ее продукты отслеживаются с помощью блокчейна.



Одновременно Big Tech захватывает сельхозугодия по всему миру.



К примеру, "миллиардеры-технократы, такие как Билл Гейтс и Джефф Безос, сегодня являются одними из крупнейших владельцев сельскохозяйственных угодий в США", говорится в докладе ETC Group.



Скачок в экспансии этой зловещей триады – Big Ag, Big Tech и Big Finance – произошел во время пресловутой "пандемии", которая существенно помогла захвату мирового агропрома. Продуктовые онлайн-​платформы и приложения для доставки еды (DoorDash, Zomato, Deliveroo) резко поднялись во время локаутов и превращаются в последнее звено промышленной продовольственной цепи.



Триада захватчиков мирового агропрома с математической точностью рассчитала масштаб рыночной олигополии, позволяющий контролировать рынок продуктов питания: "Когда вы переходите от пятнадцати компаний к десяти, мало что меняется… Когда вы переходите от десяти к шести, меняется многое. Но когда вы переходите от шести к четырем – это уже техническое решение (techno-​fix). Те, кто обладает рыночной властью, могут поднимать цены выше того, что считается справедливой рыночной стоимостью… Мы находимся в такой точке концентрации рынка, какой не видели никогда раньше".



Большая тройка крупнейших инвестфондов (BlackRock, Vanguard, State Street) контролирует более четверти всех институциональных акций ведущих агропромышленных корпораций. Фактически они уже сейчас могут диктовать сколь угодно высокие цены на продукты питания.



В последние десятилетия во всем мире наблюдается массовый рост захвата земель и спекуляций венчурного капитала на продовольственных и сельскохозяйственных активах. "Мотивация продовольственных систем все больше смещается от питания людей к получению прибыли".



В докладе ETC Group отмечается, что "корпоративная концентрация промышленных пищевых цепочек, укрепление власти и спекуляции на кризисе, когда горстке компаний-гигантов позволено доминировать на неконкурентных рынках при незначительном надзоре со стороны регулирующих органов", дает им возможность использовать свою рыночную власть для вытеснения конкурентов, повышения цен, захвата программ НИОКР", что и стало фундаментальной причиной голода и отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, когда почти 12% населения мира (928 миллионов человек) испытывают острую нехватку продовольствия".



Ключевой причиной крайней уязвимости высокоцентрализованной промышленной продовольственной системы, созданной и расширяемой "продовольственными баронами", является стремление к максимизации прибыли на фоне пренебрежения заботой о продовольственной безопасности, что привело к переходу на глобальные цепочки поставок "точно в срок" ("just-in-time" global supply chains), которые непрозрачны и восприимчивы к коррупции". Малейший сбой в такой цепочке поставок парализует снабжение продуктами питания целых стран и даже континентов. В 2020 году (разгар "пандемии") у большинства крупнейших мировых гигантов пищевой и сельскохозяйственной промышленности прибыли росли, в то время как голодал почти миллиард человек.



Авторы доклада отмечают, что "на скандальном саммите ООН по продовольственным системам 2021 года руководители Big Food и их торговые группы заламывали руки по поводу продовольственной системы, "сломанной" изменением климата и пандемией, а затем стали заверять, что только они могут все исправить". Триада Big Ag, Big Tekh и Big Finance целенаправленно наживается на продовольственном кризисе, который эта же триада и создала.



Доклад ETC Group далеко не полон в части охвата монополиями продовольственного рынка. За рамками исследователей остались многие первые номера в сфере Big Food.



В 2022 году среди крупнейших продовольственных компаний мира лидировала Nestlé. "Этот швейцарский конгломерат получает большую часть своих продаж из США и имеет около 70 заводов в США. Валовая прибыль Nestlé превысила 49 миллиардов долларов, увеличившись на 3%", – пишет Forbes.



На втором месте американская PepsiCo, Inc., фигурирующая в докладе ETC Group. Далее идут Anheuser-Busch InBev (Бельгия), Coca-Cola Co. (США), Mondelez International (США), Archer-Daniels-Midland Company (США), Diageo plc (Великобритания), Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A (Китай), Tyson Foods, Inc. Class A (США), Danone SA (Франция).



В акционерном капитале каждого из этих гигантов Big Food – все те же BlackRock и Vanguard, они устремлены к захвату мировых продовольственных рынков и на перманентную генерацию продовольственных кризисов, которые приносят им десятки миллиардов долларов.