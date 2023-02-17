Впервые со времен Пилсудского на Украине будет воевать Польский легион

13:08 18.02.2023

Олег Хавич. 17.02.2023



На Украине начинается формирование спецподразделения из граждан Польши. Об этом сообщил польский портал Onet.pl. По данным издания, новое "элитное подразделение", вероятно, будет называться "Польским добровольческим легионом".



"Польские легионы" в 1914-1918 годах действовали в составе австро-венгерской армии, позже из них были сформированы дивизии легионов, принявшие участие в оккупации Волыни и Галичины, а также в "Киевском походе" Юзефа Пилсудского 1920 года, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



На Украине начинается формирование спецподразделения из граждан Польши.



Как отмечает Onet.pl, Польский легион будет не частью Международного легиона территориальной обороны Украины, а самостоятельным подразделением, подчиненным непосредственно Министерству обороны Украины. Это будет не типичное фронтовое подразделение, оно будет выполнять разведывательно-диверсионные задачи. Поляк, который является организатором легиона, воюет на стороне Киева с самого начала СВО, пишет издание.



Польский добровольческий легион должен быть похож на два других подразделения воюющих на Украине: корпуса, сформированного из числа предателей-граждан РФ, перешедших на сторону бандеровцев, а также Белорусского добровольческого корпуса, набранного из числа беглых змагаров. Несмотря на громкие названия, эти "корпуса" насчитывают лишь по несколько десятков солдат, отмечает Onet.pl. Предположительно численность польского формирования будет аналогична, и будет построена по образцу российского. Кроме того, параллельно должна быть сформирована часть, состоящая из граждан Германии.



Польские добровольцы для приема в легион уже должны иметь военную подготовку. Предполагается, что это будут опытные военные, которых будут отбирать специалисты из Польши и Украины. Есть планы создать рекрутинговый центр в Польше, но "это еще не согласовано с польскими властями", отмечает издание. База подразделения будет находиться в Киевской области. По словам представителя Минобороны Украины, на которого ссылается Onet.pl, окончательное оформление польского подразделения может состояться "в течение недели-двух".



Комментируя информацию о создании "Польского добровольческого легиона", польский публицист Рональд Ласецки написал:



"В конце XVIII века Польша была вторым, после Франции, очагом якобинства в Европе, "потому что мы ненавидим Россию". В XIX веке Польша была одним из важнейших центров революционного интернационализма, "потому что мы ненавидим Россию". В первой половине XX века Польша была рассадником терроризма, "потому что ненавидим Россию". В XXI веке, видимо, ничего не изменилось.



Навязчивая ненависть к России глубоко отравила дух нашего народа. И все те, кто питается этой ненавистью в Польше, всегда становятся на сторону Разрушения (т.е. Запада и его антикультуры) против Порядка (идентичности, Традиции) – вне зависимости от того, как они себя идентифицируют и позиционируют".



Напомним, в декабре 2022 года в Сейм Польши был внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности поляков, вступивших в ряды украинских вооруженных сил после 20 февраля 2014 года для борьбы против России. По мнению авторов проекта, такие люди "руководствуются патриотизмом и действуют во имя безопасности Польши".



Как сообщал "ПолитНавигатор", в Польше сделали первый шаг к легализации своих военных на Украине.