Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18 человек, часть из них - этнические кыргызы

13:12 18.02.2023

В результате схода лавин на территории Таджикистана по состоянию на вечер 17 февраля погибли 18 человек, сообщила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеда Юсуфи, передает таджикское издание "Азия Плюс".



"К вечеру 17 февраля из-под снежного завала в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) было извлечено тело девушки. В настоящее время ведутся поиски еще одной девушки. Они были студентками из Ишкашимского района, которые учились в Хороге", - сообщила Юсуфи.



По его словам, в Хороге в результате схода лавин погибли 15 человек, еще двое оказались погребенными под снегом в Ванджском районе ГБАО, один человек погиб на территории Варзобского района.



В СМИ появился список погибших, состоящий из более двух десятка имен. Судя по именам и фамилиям, часть погибших - проживающие в Горном Бадахшане этническое кыргызы:



По поручению президента Рахмона создана государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц правительства и первых руководителей ряда министерств и комитетов.



Президент поручил членам комиссии в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь от правительства республики, доставить им продукты питания, теплую одежду и другие необходимые предметы домашнего обихода.



Отмечается, что до 19 февраля на территории страны сохранится нестабильная погода. Сильные осадки (дождь, снег) продолжатся. В горных районах республиканского подчинения и на западе ГБАО, на автодорогах Душанбе-Чанок, Душанбе-Рашт- Нурабад-Сангвор, Душанбе-Хорог, Хорог-Джилонди, Хорог-Рошткалъа, Дарваз-Хорог и Хорог-Ишкашим прогнозируется сход множества лавин.