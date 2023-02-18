 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЧВК "Вагнера" взяла Парасковиевку - Бахмут почти полностью окружен
20:55 18.02.2023

Парасковиевка - наша: Пригожин дал смачную пощечину по "хитрой роже" Зеленского
Битва за Бахмут еще не закончена, но уже нанесла ущерб ВСУ больше, чем вся остальная военная кампания

Парасковиевка – наша: Пригожин дал смачную пощечину по "хитрой роже" Зеленского

"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом заявил Пригожин вечером 17 февраля. Однако западные СМИ решили сыграть в молчанку, разве что арабская пресса рассказала об этом. И то не вся. Промолчал даже типа независимый и "честный" блогер Шарий. Впрочем, что с него возьмешь - соросенок ведь!

Более того, укро-Генштаб в своей сводке за вчерашний день позиционирует поселок как под бандеровским контролем. Очевидно, что Зеля воспринял победу "музыкантов" как смачную пощечину по своей "хитрой роже". Из бандерштата пошла информация о срочной переброске в Бахмут/Артемовск дополнительных сил.

Их численность неизвестна, по непроверенным данным порядка 2-х батальонов (где-то 800 штыков). Но, думается, "пушечного мяса" пришлют много, в том числе из Угледара и подконтрольной киевской хунте части Запорожской области.

Напомним, ранее, 12 февраля, "музыканты" освободили поселок Красная Гора, после чего клоуну свои же посоветовали повесить в кабинете рамку с надписью "Парасковиевка падет". Дескать, это вопрос времени. Но, судя по всему, никто не верил, что это произойдет так быстро.

На армейских форумах ВСУ назывались сроки до месяца, поскольку снабжение "шло на руках и ночью". По нашим самым оптимистическим прогнозам, требовалось не меньше двух недель. Адекваты считали, что никакого драпа укровермахта не будет, а доморощенным шапкозакидателям посоветовали "закатать губу".

Отдельно призывалось отбросить всякие сомнения в готовности укро-офицеров "продолжать оборону даже в самых невыгодных условиях". Для этого имеются веские основания. Мало того, что майданутых в ВСУ по-прежнему много, так еще укро-вояк "мотивируют" боевыми наркотиками. Кроме того, на всю катушку работает принудиловка, причем предельно жесткая.

Например, в укрнете появилась аудиозапись разговора двух "отцов-командиров" ВСУ об отказе целой роты укровермахта выполнять боевые приказы и об оставлении ею (ротой) позиций из-за слабой подготовки и нехватки боеприпасов. Майор на том конце провода приказал расстрелять десять человек в качестве назидания, дескать, "все равно дадут новых". Запись считается достоверной, причем ее "слила" в Сеть ципсота для устрашения захисников незалежностi.

Надо понимать, что Парасковиевка рассматривалась укро-Генштабом, как ключевой объект северной обороны Бахмута. Имеющиеся в ней промзона и соляной рудник им. Володарского обеспечивали самостийным солдатам отличные возможности для отражения атак "музыкантов". Типа, в таких условиях можно драться сколько угодно, теперь же для Залужного/Сырского нарисовалась нехорошая картинка.

Дело в том, что потеря ВСУшниками поселка позволит "Вагнеру" начать штурм соседнего села Берховка (за которым находится одноименное водохранилище длиной 2 км). По слухам из укрнета, за него уже идет ожесточенный бой, после чего откроется отличная возможность для захвата Хромово. И тогда вся группировка укровермахта окажется в "мышеловке" Пригожина.

Укро-эксперты считают, что с потерей Берховки посыплется вся оборона Бахмута, как это было в Соледаре, из которого сбежали немногие ВСУшники. Дурни со "слава-украинскими" мозгами, хоть и с русскими фамилиями, предпочли умереть за пару "дорожек кокса" для Зели. "Музыканты" были свидетелями крайней степени ожесточенности захисников незалежностi. Некоторые из них, расстреляв весь БК, выбрасывались из окон многоэтажек. Нечто похожее ожидается и в Бахмуте.

По мнению телеграм-канала "Старше Эдды", "гораздо важнее взятия Бахмута является обескровливание подразделений ВСУ, которые в огромном количестве находятся на бахмутском фронте. Правда тут есть обратная сторона медали. ВСУ точно также хочет уничтожить лучшую пехоту России и мира в бахмутской мясорубке… Еще несколько дней назад казалось, что ВСУ совершают чудовищную глупость, уничтожая в топке сражения личный состав, однако после вчерашнего заявления Евгения Викторовича про нехватку снарядов, все начинает играть несколько иными красками".

Другими словами, соотношение потерь в битве за Бахмут намного важнее, чем даже контроль над самим городом. Конечно, рано еще подводить итоги, но в Соледаре количество жовто-блакитных "двухсотых" было в семь раз больше, чем число погибших "музыкантов". Об этом рассказал боец группы "Вагнер" Герой России Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом.

В городе зверствуют бандеровцы и обещают жителям "Бахмут-2"
По прикидкам укро-волонтеров похоронных команд, "бахмутская мясорубка" уже обошлась бандерштату намного дороже, чем все остальные сражения вместе взятые. На ее фоне померкли потери в поселке Сухой Ставок, который до недавнего времени считался самой большой братской могилой в мире в конфликтах 21 века.

Еще нет информации о том, сколько погибло самостийных солдат в Парасковиевке. После того, как гарнизон ВСУ в Парасковиевке был отрезан от дороги М-03, то есть фактически попал в котел, по данным "Военной хроники", в окружение попали підрозділи 125-й Бр СТрО, 24-й ОМБр и 57-й ОМПБр. Называлась даже цифра - порядка 1,5 тысячи захисников незалежностi. Кстати, бандеровская сторона не опровергла это сообщение.

С учетом того, что под поселком имеется разветвленная сеть подземелья (рудник им. Володарского), часть из них, наверняка, смылась, но большинство, скорее всего, предпочли умереть от рук "музыкантов".

Итак, у "оркестра" теперь Берховка на очереди, при этом выход нашей армии к Зализнянскому, находящемуся по соседству с Парасковиевкой, напрягает ВСУ не меньше, чем высокая вероятность окружения укровермахта в Бахмуте. Отсюда до Славянска примерно 25 км по трассе М-03 без каких-либо серьезных "фортецiй", если не считать нескольких деревушек.

Александр Ситников
18 февраля 2023

Источник - svpressa.ru
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