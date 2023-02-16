Юго-восток Турции не спит: продолжаются 5-балльные толчки

23:40 18.02.2023

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Геологическая служба США (USGS). Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил его магнитуду в 3,7.



По данным сейсмологов,эпицентр располагался на расстоянии 63 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек, и в 12 км от города Гексун (население - 34,2 тыс.) Очаг залегал на глубине 7 км, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).



Информации о жертвах и разрушениях не поступало.



Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение магнитудой 7,6 и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах. Спустя почти две недели после стихийного бедствия в Турции продолжают фиксировать автершоки, в стране оказались разрушенными, находятся в аварийном состоянии или сильно повреждены сотни тысяч зданий.

По последним данным ADAF, число погибших в Турции достигло 40 642 человек, в Сирии, по оценке ООН - 5,8 тыс.