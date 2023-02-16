 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.02.2023
00:01  Кто и что скрывается за разоблачениями Херша? - М.Баширов
Суббота, 18.02.2023
23:40  Юго-восток Турции не спит: продолжаются 5-балльные толчки
22:10  Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана
20:55  ЧВК "Вагнера" взяла Парасковиевку - Бахмут почти полностью окружен
13:12  Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18 человек, часть из них - этнические кыргызы
13:08  Впервые со времен Пилсудского на Украине будет воевать Польский легион
12:12  Казахстанский Экибастуз снова остался без тепла. Очередная авария

11:40  Продовольственные бароны грозят миру голодом, - В.Прохватилов
11:25  США и Центральная Азия: Нити политической паутины, - Сергей Кожемякин
11:15  Конфликт между Россией и Украиной идет не только на поле боя. Это борьба разных версий истории и национальных мифов, - Мэри Дежевски
10:51  Удрал на Запад и записался в русофобы очередной депутат РосГосДумы Шлегель. Что за дрянь там заседает?
10:44  Оружие, способное вызвать землетрясение, реально существует, - Сердар Йылдырым
10:15  В руинах Турции нашли тело бывшего футболиста "Челси" Кристиана Атсу
10:01  Скончалась актриса Людмила Абрамова - вдова Владимира Высоцкого
09:33  Иран хочет встроиться в газовые проекты Евразии, - Игорь Юшков
09:31  КырПарламент дебатирует: как правильно кастрировать педофилов
09:28  Ритмы войны, - Сергей Переслегин
08:45  В Москве похоронили "норвежского Штирлица" Арне Трехольта
Пятница, 17.02.2023
21:48  "Длиннорукая" агрессивность США, - Булат Султанов
21:38  Jysan Holding подал иск в федеральный окружной суд штата Невада против Казахстана
20:35  Китай очистит космос от осколков американских "Звездных войн", - К.Ольшанский
18:32  Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет, - Алма Бектенова
17:44  Акваполитика глобализма Мир после Америки, - Михаил Моисеев
17:03  Решит ли "финский опыт" проблемы образования Узбекистана?
16:36  Реэкcпортная круговерть Казахстана, - Е.Косенко
13:54  Разгром Бокейхановского акимата. Аресты коррупционеров в Караганде
13:42  Азербайджан-Иран: новая мировая проблема, - katehon.com
13:15  Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой, - "Взгляд"
13:13  Эпидемия убытков поразила многие центробанки, - В.Катасонов
13:11  Ирак в американском капкане, - А.Веселов
12:44  США делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к новой войне, - С.Адамов
11:49  Госдума РФ запретила использование иностранных слов. Путин больше не "президент"?
11:19  Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома. Им же в Челябинск сливать ядерные отходики
10:54  Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию
10:53  Парламент Словакии объявил Россию "террористическим государством"
10:52  Не только оружием: как Пакистан помогает Украине
10:45  Шары продолжают "трясти" Америку, - Вл.Овчинский
10:44  Выгоды Газового союза для Казахстана и окрестностей, - С.Смирнов
10:42  Российские выборы: жеваная жеванина, - Р.Фахрутдинов
10:38  Турки против Блинкена: неуместный визит
10:34  Качество местных элит - главная проблема и стопор ЦентрАзии, - А.Князев
09:25  Новейшая японская ракета Н3 не смогла оторвался от земли. Хорошо хоть не взорвалась...
08:34  Одиночество Путина. Забытый..., - Владимир Семенко
07:08  В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?
01:20  В Москве уволили зажравшихся миграционных чинуш. За отказ в убежище латвийскому писателю-антифашисту
00:59  Песок на зубах: Центральной Азии нужно сотрудничать, чтобы решить водную проблему, - Н.Акматов
00:13  The Guardian: Израильские хакеры повлияли на итоги выборов в десятках стран
Четверг, 16.02.2023
23:32  Токаев провел телефон-переговоры с Зеленским. Обсуждали поставки урюка и брюквы?
23:30  Шокирующие подробности рассказали ученики о псевдорелигиозном пансионате в Алматы
23:24  Невидимая власть. Кто будет управлять поколением Гарри Поттера, - А.Фурсов
23:16  Двух узбеков - бойцов российской ЧВК "Вагнер" похоронили на родине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто и что скрывается за разоблачениями Херша? - М.Баширов
00:01 19.02.2023

Политолог Баширов рассказал, кто может стоять за разоблачившим США Сеймуром Хершем
"Не взялась ли старая гвардия спасать Америку от катастрофы через управляемый кризис?"

Журналист Сеймур Херш после диверсии на "Северных потоках" предрек Вашингтону ужасные политические последствия. При этом Госдеп отрицает все обвинения, называя расследование Херша "чистой дезинформацией". О том, почему на журналиста не подают в суд, кто может стоять за Сеймуром Хершем, и почему он хочет задать вопросы Шольцу, мы поговорили с политологом, профессором ВШЭ Маратом Башировым.

"Не взялась ли старая гвардия спасать Америку от катастрофы через управляемый кризис?"
- На Сеймура Херша в суд не подают и не подадут?

- Это самое удивительное, потому что он обвиняет высших должностных лиц США. Точно указывает в своем расследовании на охраняемую комнату на верхнем этаже старого административного здания, которое примыкает к Белому дому, где проходили сверхсекретные встречи. Зная американские законы и всю их юридическую казуистику, любого другого уже давно бы утащили и арестовали. Предъявили бы материальный ущерб в сотни миллионов долларов. Команда Байдена сейчас пытается отстраниться от сказанного Хершем. Не действуют через паблики, не действуют через суд. А это является косвенным доказательством того, что у журналиста все-таки что-то есть, и они этого опасаются.

- Сеймура Херша могут убить?

- Убив Херша, его противники полного результата не достигнут. За Хершем стоят определенные силы. Поговаривают, что он давний приятель бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Невольно возникает вопрос: старая гвардия взялась спасать Соединенные Штаты от катастрофы через управляемый кризис?

- Херш неспроста дал недавно интервью именно немецкой газете "Berliner Zeitung"?

- Конечно. Всех интересует один простой вопрос - кто помог американцам провернуть эту секретную операцию? Сеймур Херш фактически говорит о том, что это могли быть не только норвежцы, но и немцы. Поэтому и объясняет, что, если бы он председательствовал на парламентских слушаниях, то хотел бы задать Шольцу вопросы: "Джо Байден рассказал вам об этом?" "Сказал ли он вам в то время, почему он был так уверен, что сможет уничтожить трубопровод?" "В то время у нас, американцев, не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность сделать это".

Если немцы помогали американцам, то это не могло пройти без согласования с Шольцем. А значит он действовал против своей экономики, против своей промышленности, против своих граждан. Германия не только получала дешевый российский газ, обеспечивала свою промышленность, но и продавала излишки газа по всей Западной Европе. Естественно, с прибылью для себя. А сейчас они вынуждены покупать газ по высокой цене.

- В Германии будет реакция на расследование Херша?

- Несомненно будет. Вы видите, что Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца сенсационно и разгромно проиграла выборы в Берлине. Первое место занял Христианско-демократический союз экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ребята сейчас также вцепятся в эту историю с подрывом "Северных потоков", как в нее вцепились республиканцы в Соединенных Штатах.

- Шольц без оглядки на свою страну, играет на стороне Америки?

- Как сказал кто-то из наших руководителей, оккупация американцами Европы не завершена. Мы слышали неоднократно, что существует некий тайный документ под названием "Пакт канцлера". Что каждый канцлер при назначении ездит в Соединенные Штаты, чтобы, что называется, "расписаться кровью". Это такая конспирологическая история, но, тем не менее, мы, раз за разом видим, что каждый канцлер ФРГ ездит в Соединенные Штаты. Для чего-то он туда ездит. Может быть, действительно существует какая-то процедура "посвящения". Но неоспоримым остается одно: в случае критической ситуации, США всегда продавливают Германию.

Светлана Самоделова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676754060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Одобренный Закон направлен на укрепление партнерства Казахстана и Кыргызстана
- Спортивную и туристскую инфраструктуру существенно модернизируют в Казахстане
- Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
- Об инфляционных тенденциях в регионах РК в январе 2023 года
- Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет
- Меры по наполнению рынка ГСМ перед посевной кампанией рассмотрели в Правительстве
- Т. Дуйсенова проинформировала А. Кульгинова о принимаемых мерах по обеспечению занятости населения
- Восстановление Казахстана. Айналайын гражданин
- Официальное заявление МИД РК по случаю 30-летия присутствия Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  