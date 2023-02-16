Кто и что скрывается за разоблачениями Херша? - М.Баширов

00:01 19.02.2023

Политолог Баширов рассказал, кто может стоять за разоблачившим США Сеймуром Хершем

"Не взялась ли старая гвардия спасать Америку от катастрофы через управляемый кризис?"



Журналист Сеймур Херш после диверсии на "Северных потоках" предрек Вашингтону ужасные политические последствия. При этом Госдеп отрицает все обвинения, называя расследование Херша "чистой дезинформацией". О том, почему на журналиста не подают в суд, кто может стоять за Сеймуром Хершем, и почему он хочет задать вопросы Шольцу, мы поговорили с политологом, профессором ВШЭ Маратом Башировым.



"Не взялась ли старая гвардия спасать Америку от катастрофы через управляемый кризис?"

- На Сеймура Херша в суд не подают и не подадут?



- Это самое удивительное, потому что он обвиняет высших должностных лиц США. Точно указывает в своем расследовании на охраняемую комнату на верхнем этаже старого административного здания, которое примыкает к Белому дому, где проходили сверхсекретные встречи. Зная американские законы и всю их юридическую казуистику, любого другого уже давно бы утащили и арестовали. Предъявили бы материальный ущерб в сотни миллионов долларов. Команда Байдена сейчас пытается отстраниться от сказанного Хершем. Не действуют через паблики, не действуют через суд. А это является косвенным доказательством того, что у журналиста все-таки что-то есть, и они этого опасаются.



- Сеймура Херша могут убить?



- Убив Херша, его противники полного результата не достигнут. За Хершем стоят определенные силы. Поговаривают, что он давний приятель бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Невольно возникает вопрос: старая гвардия взялась спасать Соединенные Штаты от катастрофы через управляемый кризис?



- Херш неспроста дал недавно интервью именно немецкой газете "Berliner Zeitung"?



- Конечно. Всех интересует один простой вопрос - кто помог американцам провернуть эту секретную операцию? Сеймур Херш фактически говорит о том, что это могли быть не только норвежцы, но и немцы. Поэтому и объясняет, что, если бы он председательствовал на парламентских слушаниях, то хотел бы задать Шольцу вопросы: "Джо Байден рассказал вам об этом?" "Сказал ли он вам в то время, почему он был так уверен, что сможет уничтожить трубопровод?" "В то время у нас, американцев, не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность сделать это".



Если немцы помогали американцам, то это не могло пройти без согласования с Шольцем. А значит он действовал против своей экономики, против своей промышленности, против своих граждан. Германия не только получала дешевый российский газ, обеспечивала свою промышленность, но и продавала излишки газа по всей Западной Европе. Естественно, с прибылью для себя. А сейчас они вынуждены покупать газ по высокой цене.



- В Германии будет реакция на расследование Херша?



- Несомненно будет. Вы видите, что Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца сенсационно и разгромно проиграла выборы в Берлине. Первое место занял Христианско-демократический союз экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ребята сейчас также вцепятся в эту историю с подрывом "Северных потоков", как в нее вцепились республиканцы в Соединенных Штатах.



- Шольц без оглядки на свою страну, играет на стороне Америки?



- Как сказал кто-то из наших руководителей, оккупация американцами Европы не завершена. Мы слышали неоднократно, что существует некий тайный документ под названием "Пакт канцлера". Что каждый канцлер при назначении ездит в Соединенные Штаты, чтобы, что называется, "расписаться кровью". Это такая конспирологическая история, но, тем не менее, мы, раз за разом видим, что каждый канцлер ФРГ ездит в Соединенные Штаты. Для чего-то он туда ездит. Может быть, действительно существует какая-то процедура "посвящения". Но неоспоримым остается одно: в случае критической ситуации, США всегда продавливают Германию.



Светлана Самоделова