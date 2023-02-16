Выборность и гласность: как изменилось отношение Казахстана к России

00:52 19.02.2023 "В стране сделано многое, но система сопротивляется изменениям"



Прошлый год начался в Казахстане непросто – с попытки госпереворота. Но пережив катастрофу, страна выбрала новый вектор развития. В Казахстане прошли сразу несколько важных событий: были внесены изменения в Конституцию, прошли досрочные президентские выборы. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил войну всему, что связывает государство с прежней системой: кумовству, олигархам и коррупции. О том, что изменилось в стране за прошедший год, разбирался "МК".



Темная лошадка



Еще год назад Нурсултан Назарбаев, а тем более его наследие, казалось незыблемым. Кто бывал казахстанской столице, знает: о Елбасы в стране говорит каждая деталь. Аэропорт и железнодорожный вокзал в Астане носят имя Назарбаева. В стране есть музей и библиотека имени первого президента. В 1998-м горная вершина на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийский Алатау получила имя "пик Нурсултан". Что говорить, если даже сорт тюльпанов был назвал в честь первого президента.



Все это лишь малая часть бывшего проявления культа личности лидера нации. Куда важнее - политическая система. Даже после ухода "на пенсию" в руках Назарбаева оставались абсолютно все информационные, административные и политические ресурсы. Каждый племянник, зять, а тем более родные дети при его власти сколотили по миллиардному состоянию. В их владении шикарные дома, дворцы, усадьбы, квартиры и виллы по всему миру. На родине им принадлежали крупнейшие банки, фонды и энергетические компании.



Все это рухнуло буквально за неделю. В январе 2022-го недовольство повышением цен на газ стремительно переросло в многотысячные антиправительственные митинги, а затем и в беспорядки, которые были жестко подавлены.



"Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - объявил тогда Токаев. По оценке Генпрокуратуры Казахстана, за время протестов в стране погибло не менее 225 человек, в том числе мирные жители. Месяц протестов стал называться "кровавым".



Мало кто ожидал, что Токаев проявит твердость и самостоятельность в решении столь сложного вопроса. Три года его правления преемника воспринимали, лишь как марионетку и тень Елбасы.



В протестах Токаев обвинил некие иностранные террористические силы, под эгидой этого призвал на помощь ОДКБ. Кровавый январь разделил жизнь казахстанцев на "до" и "после". Где эпоха Назарбаева разрушена, а новое будущее пока не построено.



Слова и дело



Чтобы создать новое, нужно избавиться от старого, и президент принялся менять Конституцию. Ключевая идея - перейти от суперпрезидентской формы правления к республике с сильным парламентом. Токаев убежден: это позволит не допустить повторения событий января. "Мы соответствующие уроки извлекли", - заявлял он, добавив, что на первый план должны выйти права человека.



В июне, после проведения референдума, Назарбаев лишился статуса Елбасы - символа старого Казахстана. До этого он был отстранен от руководства правящей партией. В стране снова появился Конституционный суд (в 1990-х орган упразднили, заменив на Конституционный Совет), был закреплен статус омбудсмена и окончательно отменена смертная казнь (с 2004 года был введен мораторий по этой статье, но судьи могли выносить такие приговоры, что приводило к пожизненному заключению). Близким родственникам главы государства законодательно запретили занимать руководящие должности в госструктурах.



Кроме того, Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, в котором президент не может оставаться у власти более одного срока. Токаев объявил досрочные президентские выборы, на которых победил с результатом 81% голосов, и подписал соответствующий указ. Управлять страной он сможет в течение семилетнего срока, после чего будет избран новый лидер.



Чтобы еще больше упрочить свою легитимность и разорвать связь с Назарбаевым, 19 января Токаев распустил парламент (мажилис) и представительные органы власти областей Казахстана (маслихаты). Внеочередные выборы назначены на 19 марта этого года.



Жители соседних постсоветских республик смотрят на происходящее в Казахстане кто с недоверием, а кто с завистью. Тем не менее говорить о том, что за это время сильно изменилась жизнь простых казахстанцев, пока рано, отмечает в разговоре с "МК" кандидат политических наук, политолог, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева.



"Но есть надежды, что улучшения будут, и особенно они связаны с возвращением финансов в страну и реализацией предвыборной программы Токаева, в которой большой блок занимает наряду с политическими реформами серьезный пересмотр социальной политики. Ее новые основы пока обсуждаются, они пока не приняты".



Среди ожиданий - предложения по реформам в сфере образования и здравоохранения, продолжает эксперт: "Итоги пандемии должны быть подведены, систему здравоохранения необходимо реформировать. Ситуативные решения во время пандемии принимались, но нужны структурные изменения. Думаю, все эти вопросы будут решаться уже с новым парламентом".



Не нарваться на санкции



Российско-украинский конфликт стал большим испытанием для экономик соседних республик. Казахстан - не исключение. Курс тенге зависит от двух факторов: котировок на нефть и стоимости рубля. Вслед за обвалом российской валюты вниз полетела и казахстанская.



Впрочем, по мере развития событий страна смогла выйти из ситуации в некотором плюсе. В Казахстан из России перебралась часть зарубежных компаний, включая Honeywell и Emerson. Открыли или собираются открыть заводы производитель автомобилей Great Wall Motors, германский производитель прицепной сельхозтехники Reimann и нидерландский производитель биоудобрений Koppert.



Большую роль сыграл российский закон о легализации параллельного импорта. Обе страны входят в Евразийский экономический союз, недоступные для россиян товары хлынули через Казахстан: айфоны, ноутбуки, машины, включая люксовые Бентли и Теслу, брендовые сумки и кроссовки. Только одних смартфонов за первое полугодие страна продала в 328 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -183,6 тыс. штук. Экспорт товаров увеличился на 8,6% - Астана стала лидером по параллельному импорту в Россию среди стран экономического союза.



Предприимчивость казахстанцев идет вразрез с желанием президента не попасть под вторичные санкции, в последнее время власти все чаще говорят об ужесточении правил ввоза грузов в Россию. Так, например, в январе Токаев лично запустил новую площадку производства нескольких моделей Kia. Местные автосалоны ожидают поставку машин уже в ближайшее время, но россиянам они будут недоступны - купить авто могут лишь граждане Казахстана и только одну модель.



"Мы не можем себе позволить попасть под санкции, - объясняет "МК" политолог, президент ОФ "Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев. - По этой причине Казахстан будет максимально стараться дистанцироваться от них. И я думаю, что все остальные страны тоже будут этого придерживаться. Все понимают, что санкции против России - это не на год или два, а на десятилетия. Поэтому государство перестраивает свою экономику, но с учетом, что Россия - это основной торговый партнер Казахстана".



Политолог подчеркнул: совсем уйти от Москвы не удастся. "У стран огромная общая граница. Но, возможно, какой-то разрыв производственных цепочек будут происходить. Не за год и не два, но со временем этот процесс будет усиливаться", - считает собеседник "МК".



Внешнеполитический конек Токаева



Еще в начале 90-х Нурсултан Назарбаев предложил понятие многовекторной внешней политики, определив ее как "развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны практический интерес".



Сегодня Казахстану удается балансировать между Россией, Западом и Китаем. А взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами даже прописано в предвыборной программе президента.



"Внешняя политика - это конек Токаева, - говорит "МК" Толганай Умбеталиева. - Самый главный вопрос - это отношения с Россией с учетом геополитической ситуации в мире. Пока ему удается не ухудшить эти отношения, опираясь на международные нормы и правила. Это позволяет, с одной стороны, медленно, но постепенно увеличивать дистанцию в отношениях с Москвой. С другой - не ухудшать их, не увеличивая количество разногласий в разных вопросах".



В то же время, по ее словам, наблюдается активность в отношении стран Центральной Азии и Турции. Причем акцент делается на равноправные партнерские отношения. "Казахстан при Токаеве не старается перетянуть на себя лидерство и роль "старшего брата", как это было заметно при Назарбаеве. Позиция Казахстана ясно озвучивается: мы открыто показываем нашу заинтересованность в сотрудничестве и партнерских отношениях с центрально-азиатскими странами, но не доминируя и не пытаясь занять центральное место", - говорит политолог.



Токаев не забывает и про крупных игроков, таких как Китай, ЕС, США, используя различные дипломатические инструменты, а не только официальные визиты, продолжает эксперт. Это показывает профессионализм руководства страны и наличие самостоятельной внешней политики с опорой на правила игры, утвержденные на глобальном уровне. Статус государства на международной арене увеличивается.



"Казахстан не пытается прибегать к закулисным играм, как было раньше, - отмечает Умбеталиева. - Ведь переговоры за закрытыми дверями - это не попытка подкупа голосов крупных игроков или политиков, уже ушедших из политики. Обсуждение за закрытыми дверями предполагает обсуждение чувствительных или еще нерешенных вопросов или вопросов, затрагивающих другие страны. Поэтому начало внешней политики Казахстана неплохое. Посмотрим, как будет дальше".



Осторожный оптимизм



За год Токаеву не удалось полностью изменить систему, строившуюся тридцатилетие, отмечает Толганай Умбеталиева. На высоких должностях остаются люди, которые ранее демонстрировали свои тесные связи с семьей бывшего президента. По этой причине пока ожидания от его правления, скорее, скромные.



"Система сопротивляется. Никому, например, на региональном уровне не хочется отказываться от комфортного положения, которое было сформировано при прежней власти. Для того, чтобы систему сделать человеко-ориентированной, нужно время, а у Токаева его нет. Так как народ уже устал ждать завтрашнего дня, в котором все будет. Народ хочет все здесь и сейчас", - говорит она.



Учитывая все эти сложности, конечно, ждать чуда не приходится, продолжает аналитик. Но эти препятствия могут способствовать реальным изменениям: "Если Токаев сформирует новую команду, которая будет ориентирована на интересы граждан страны, то тогда все получится. И пессимизм ему удастся преодолеть".



В свою очередь Лепсибаев заметил, что за прошедший год поменялось очень многое. Одна конституционная реформа чего стоит. В стране восстановлены прямые выборы, когда люди голосуют не по партийным спискам, а за конкретных людей: "В свое время в Казахстане уничтожили политическую конкуренцию, а теперь люди смогут выбирать мэров. Идет динамичный процесс по обеспечению прозрачности избирательного процесса. Не так быстро, как хотелось, но идет. Ну и самое важное - в стране появилась гласность, а это дорогого стоит".



Елизавета Лужбина Источник - МК

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