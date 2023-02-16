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В США от катастрофы в Огайо попытались отвлечь китайским зондом
01:00 19.02.2023

Облако в шарах: от катастрофы в Огайо попытались отвлечь китайским зондом
Белый дом обвиняют в попытке манипулировать американским обществом

Андрей Кузмак

3 февраля около города Восточная Палестина, который располагается на границе штатов Огайо и Пенсильвания, потерпел крушение поезд компании Norfolk Southern. 50 из 150 вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. По меньшей мере в 14 из них содержался винилхлорид - чрезвычайно огнеопасный газ, который из-за повреждений цистерн начал выходить наружу. Для предотвращения возможного взрыва губернатор Огайо Марк Девайн дал указание произвести "контролируемое сжигание". При горении винилхлорид, кроме прочего, выделяет крайне токсичные вещества: хлороводород и фосген. Последний, как известно, использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны. Итогом этого сомнительного мероприятия стали гигантское грибовидное облако над штатом, гибель животных и отравление воды в реке Огайо. Однако полторы недели американский обыватель всего этого не знал. Он искал НЛО. Подробнее - в материале "Известий".

Тихая катастрофа

На протяжении 10 дней Белый дом не давал никакой информации об инциденте, вместе с ним молчали практически все американские ведущие медиа. В то же время в самом Огайо катастрофу не утаили. 6 февраля в штате было введено чрезвычайное положение. Очень скоро сотрудники местного агентства по защите окружающей среды обнаружили в прилегающих водоемах бутилакрилат - еще одно вещество с низкой токсичностью, находившееся в цистернах поезда.

Через пару дней после "контролируемого сжигания" губернатор Дивайн заявил, что 2 тыс. эвакуированных местных жителей могут вернуться в свои дома. Однако после этого от горожан начали массово поступать жалобы на проблемы со здоровьем, невозможность пользоваться водопроводом и "черную пыль", сыплющуюся из огромного ядовитого облака. Кроме того, как сообщает Fox News, пробы воздуха, взятые уже после возвращения жителей, показывают превышения норм содержания винилхлорида. В соцсетях распространяется видео, на котором видны берега реки Огайо, усеянные мертвой рыбой.

На данный момент нет даже приблизительных оценок произошедшего. Китайские экологи пишут о "двух десятилетиях последствий", причина - отравления грунтовых вод из-за пробоин в цистернах. Специалисты, проводящие расследование, также обнаружили утечки умеренно токсичных этиленгликоля и этилгексилакрилата. Кроме того, существует реальная угроза оседания на землю содержащихся в облаке частиц и их дальнейшего проникновения в почву и водоемы.

Ракетами по шарам

Чрезвычайная ситуация в Огайо долгое время оставалась за пределами общественного внимания в США. Информационная повестка была насыщена темой "китайских шаров" и других неопознанных летающих объектов, внезапно обнаруженных над территорией страны. 28 января в небе над Алеутскими островами был зафиксирован - как выяснилось позднее - китайский аэростат. На протяжении недели объект, достигший высоты от 18 до 40 км, пролетел над частью территории Канады, штатами Монтана, Вайоминг, Небраска, Кентукки, Миссури, Теннесси, Северная и Южная Каролина, пока 4 февраля не был сбит над акваторией Атлантического океана. В тот же день Пентагон заявил о том, что аэростат был разведывательный и предназначался для сбора и передачи разведданных о военных объектах США (по пути его следования таких было не меньше 80).

Вскоре министерство обороны США распространило информацию. Как сообщил ABC его официальный представитель, Китай регулярно вторгается в американское воздушное пространство посредством метеозондов. С 10 по 12 февраля ВВС США сбили еще три летательных объекта. Правда, два из них, как заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, скорее всего, маленькие воздушные шары. Впрочем, его тут же опроверг руководитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Глен ван Херк, также предположивший, что внутри объектов мог быть "какой-то двигательный механизм". Кроме того, генерал отметил, что не исключает внеземного происхождения этих объектов.

Впрочем, принадлежность объектов сих пор остается невыясненной, так как "не было обнаружено никаких обломков", об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. 13 февраля президент Байден распорядился создать межведомственную группу для углубленного анализа "феномена НЛО". Спустя несколько дней появилась информация, что один из зондов, сбитых ВВС США над Аляской (предположительно ракетой AIM-9x стоимостью в $439 тыс.), принадлежал группе авиалюбителей из Иллинойса и стоил $12.

По состоянию на 15 февраля количество упоминаний в американских медиа истории с "китайскими шарами" было в три с половиной раза больше, чем у темы экологической катастрофы в Огайо, и в 228 раз больше, чем у опубликованной 8 февраля статьи Сеймура Херша, посвященной роли США в подрыве "Северных потоков". Кстати, в тот же день на пресс-конференции губернатора Огайо был арестован журналист издания NewsNation Эван Ламберт - за то, что попробовал вести прямую трансляцию.

Будет скандал

Волна общественного гнева еще только набирает обороты. Белый дом, очевидно, пытался "заболтать" обывателя успехами в войне с воздушными шарами и несмываемым украинским кейсом. И, кажется, добился совершенно обратного эффекта. Получается, что администрация Байдена, называющая изменение климата "самой серьезной угрозой существованию человечества", сначала организовала экологическую катастрофу в Балтийском море, в результате которой в воздух было выброшено 800 тыс. тонн метана и CO2, а затем - скрывало данные об аварии поезда, в цистернах которого было не меньше 1 тыс. тонн химикатов различной степени токсичности.

Попытки замолчать ситуацию в Огайо свидетельствуют о соответствующем уровне компетентности администрации Белого дома, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

- Команда Байдена, очевидно, готовится к началу президентской кампании, и точно так же, как в случае со статьей Сеймура Херша, она попыталась директивно перекрыть негативный инфоповод. Но если отдельное журналистское расследование можно "забыть", то с экологической катастрофой это невозможно, особенно в век информационных технологий. В итоге Белый дом получит еще более негативный эффект, республиканская оппозиция обязательно воспользуется случаем, чтобы обвинить администрацию в некомпетентности и непрофессионализме, - отметил эксперт.

Примечательно, что о причинах инцидента пока никто не говорит, и это тоже характеризует американское информационное пространство. Фокус общественной дискуссии сосредоточен на профессиональных навыках президента и его команды, в частности министра транспорта Пита Буттиджича, до настоящего момента перспективного кандидата Демократической партии.

В середине ноября Байден объявил о масштабной реформе инфраструктуры, чей бюджет составил $1,2 трлн. Теперь республиканцы задаются вопросом, на что пошли эти деньги, если количество аварий и несчастных случаев на объектах энергетики, водоснабжения и транспорта только увеличивается. За первые две недели февраля это уже четвертое "химическое" ЧП в США. 15 февраля в Аризоне перевернулась цистерна с азотной кислотой, 16-го во Флориде загорелся занимающий два гектара склад пластиковых изделий. В тот же день близ Детройта потерпел крушение поезд, среди перевозимых грузов которого также были химикаты. Всего за 2021 год, по данным Национального бюро транспортной статистики, в США зафиксировано более 1 тыс. случаев схода с рельсов железнодорожных составов.

Республиканцы обязательно возьмут этот сюжет на вооружение, сказала в интервью "Известиям" профессор СПбГУ Наталья Еремина.

- Многочисленные нарушения, связанные с экологией и, по мнению республиканцев, покрываемые Демпартией, будут неоднократно всплывать в ходе президентской кампании. Более того, бездействие администрации Байдена и попытки скрыть масштабы катастрофы показали, что жизни рядовых американцев Белый дом не волнуют. В то же время вряд ли можно ожидать, что это происшествие повлияет на планы Байдена по выдвижению своей кандидатуры на предстоящих выборах, - резюмировала эксперт.

Источник - Известия
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