РосЧиновники готовы в любой момент сдаться, - СП

08:35 19.02.2023

Чьи деньги сгинули в европейских депозитариях?

Российские владельцы иностранных ценных бумаг лишились своих активов - власти ЕС их тупо украли



Иван Рыбин

18 февраля 2023



Чьи деньги сгинули в европейских депозитариях?



Структуры Евросоюза явно продемонстрировали намерение наложить лапу на российские активы, учет которых ведется в депозитариях Euroclear и Clearstream. Под чисто формальными предлогами "неподсанкционным" лицам отказано в разблокировке их ценных бумаг, условно говоря, их просто послали по известному адресу. Наши власти что-либо сделать не могут и, судя по всему, даже не пытаются. Хотя есть варианты как повлиять на "общечеловеков".



"Вы не продемонстрировали, что операции, договоры и иные соглашения, заключенные с НРД или с участием НРД были каким-либо образом прекращены", - такова формальная причина отказа, которую обозначил бельгийский Euroclear в своих ответах российским инвесторам.



НРД - это наш Национальны расчетный депозитарий, который в ЕС под санкциями. Для Euroclear и Clearstream (Люксембург) данная структура выступает номинальным держателем ценных бумаг, которые покупались гражданами РФ. Персонифицированный учет ведет именно НРД, а европейские структуры видят лишь некую консолидированную позицию.



Перед Новым 2023-м годом деятели из ЕС вроде как заявили, что отдадут "неподсанкционным" россиянам их собственность. Нужно лишь представить о ней документы. Но, как и предупреждала "Свободная Пресса", обманули. Документы были получены вовремя, тут претензий нет, но, как говорится в известной басне, "у сильного всегда бессильный виноват".



"Я даже не рыпался - и так было понятно, что ничего не отдадут. Градус противостояния России и Запада нарастает, и надеяться на какую-то там справедливость, на какие-то поблажки „честным инвесторам", глупо. Собственно, еще 24 февраля 2022-го данные бумаги я списал в убытки. Целиком. Удар, конечно, очень болезненный, потерял много. Но, как говорится, сам дурак. Хотел цивилизованного финансового рынка. Вот и получил", - рассказывает Максим, у которого в данных структурах зависло около трех миллионов рублей.



Зачем человеку, далекому от мира финансов, акции Microsoft, Coca-Cola и прочих американских компаний, непонятно. Он этого, в общем-то, и сам не понимает. Решил немного подзаработать - часть средств, вырученных от продажи "инвестиционной" квартиры (купленной в расчете на рост ее цены), вложил в эти ценные бумажки. Жилплощадь была продана выгодно, в середине 2021-го - на пике цен. А вот дальше все пошло наперекосяк.



Сначала американские акции прилично подешевели, затем вроде подросли. Но вскоре снова упали. А потом вроде как поперло - бумаги Coca-Cola начали расти, и к февралю выигрыш составлял уже 12%. Не особо много, но все же. Рост котировок продолжался и после начала СВО, потенциальная прибыль доходила до 16−17%. Вот только активы было уже не продать.



Всего одна история, причем это - про честного человека. Коих среди "инвесторов" единицы, по большей части там деньги чиновников и олигархов. Но это уже не особо важно, так как не отдают никому.



"Никаких указок нам как брокерам не поступало (напомню, что я представляю европейского брокера), и могу сказать, что у нас тишина. Большую ошибку, на самом деле, совершила российская сторона. Она сформировала все эти бумаги в единый пул в НРД, и разгребать теперь этот пул придется снова им. То есть кому, сколько и где принадлежит", - говорит совладелец международного инвестиционного фонда CASPIAN Андрей Плотников.



Насчет указаний - это понятно. Они и не поступят. А вот по поводу "единого пула" финансист, конечно, лукавит. Это отнюдь не ошибка, и все данные в НРД имеются. Более того, европейцы их с удовольствием примут. И тут же опубликуют, в том числе в наших СМИ. Причем данная публикация произведет эффект разорвавшейся бомбы, ибо там будут такие имена и цифры, что "резкий рост социальной напряженности" в РФ неизбежен.



Именно это, судя по всему, и является важнейшим сдерживающим фактором в противостоянии европейских депозитариев и российских чиновников. Да, потеряли, но деньги не последние. Госбюджет велик - освоим еще. А на средства немногочисленных частных инвесторов наплевать, сами виноваты. Отчасти, кстати, да, виноваты.



Можно ли прищучить европейцев? Можно. Например, шведская Ingka Group (IKEA и торговые центры "Мeга") собирается продать вся свою недвижимость в России. И ей это, судя по всему, разрешат. Хотя вполне можно "отзеркалить" - недвижимость арестовать и сдать в аренду. Евросоюз уже присвоил всю прибыль, полученную от российских активов в Euroclear и Clearstream. Чем мы хуже? Ничем! Будем придерживаться норм западного "права" - как они к нам, так им мы к ним.



Увы, все это теория. У руля нашей экономики "власовцы", как их называет Геннадий Зюганов, стоящие на страже интересов "общечеловеков". Никаких конфискаций иностранной собственности нет, о ней немного покричали и успокоились. Потешили электорат, и будя. Собственность хозяев - это святое! Сумма сделки шведов - от $2 млрд. до $5 млрд. Которые, вне всякого сомнения, мгновенно выведут из России.



На днях ожидается очередной пакет антироссийских санкций и он, судя по всему, будет мощным. Американцы вовсю пинают своих клевретов из Старого Света, да и сами не сидят в стороне. И ситуация с активами в европейских депозитариях - так, легкий ветерок на фоне грядущей бури.



"Санкции против России прорабатываются довольно тщательно. В частности - с нашими олигархами. И не только олигархами. Другое дело, что к санкциям уже все привыкли. В рамках десятого пакета ЕС возможна еще одна заморозка наших международных резервов. Одичалые на уроках не учатся. Деньги могут превратиться в бумагу. Как и в прошлый раз", - отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.



Иными словами, про проблему каких-то там активов все, скорее всего, вскоре забудут. На фоне более крупной беды. В европейских депозитариях всяких иностранных ценных бумаг, принадлежащих людям из РФ - на общую сумму около $100 млрд. Вроде как колоссальные деньги. Но на счетах "Газпромбанка" и иных российских структур, куда поступает выручка от нефти и газа - в разы больше. А еще от продажи металлов, удобрений, урана и всего прочего. Что мы почему-то поставляем тем, кто делает для бандеровцов оружие и боеприпасы, которые убивают наших ребят. И деньги держим у них же, у врагов. Предательство чистой воды.



Все основания для того, чтобы сейчас провести подобное ограбление, есть. Зиму Европа пережила, причем с нашей помощью. И там появились ощущения, что без России они, в принципе, справятся. В хранилищах после мягкой зимы остались огромные запасы газа, цены на него сейчас стремительно падают. Разрабатываются альтернативные маршруты поставки энергоносителей, таковые тоже есть. Значит, уговоры Вашингтона по поводу очередного "ареста" будут звучать особо убедительно.



"Причина падения цен - теплая зима. Во многих странах Европы этой зимой температура вообще не опускалась ниже нуля. Дует очень хороший ветер, который позволяет ставить рекорд за рекордом по выработке на ветряных электростанциях. Поэтому на отопление газа расходуется мало, и чем дольше длится эта ситуация, тем больше успокоение у Европы. И на бирже царит оптимизм: зима уже скоро закончится, значит, в подземных хранилищах останется много газа. На протяжении всего оставшегося периода 2023 года нужно будет закупать мало газа для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. По крайней мере, гораздо меньше, чем предполагалось ранее. Это успокаивает рынки, поэтому цена и снижается", - объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.



Сложившаяся ситуация успокаивает не только рынки, но и политиков ЕС. И отказ в разблокировке активов Euroclear и Clearstream - очень симптоматичный шаг. Значит, что-то будет. Нехорошее. Нужно к этому готовиться. Кому? России в целом. Так как у простого народа денег нет, ценных бумаг тоже. Но наши чиновники ни к чему не готовятся. Судя по всему, они, наоборот, готовы в любой момент сдаться. И сдать всех нас.