Мариупольские истории, - Дм.Стешин

09:27 19.02.2023

Вот чем российский солдат отличается от ВСУшника: Истории города, воскресшего из ада и пепла

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал об отличиях российских солдат от нацистов из ВСУ



Дмитрий СТЕШИН



Микрорайон Восточный в Мариуполе, апрель 2022 г. Бойцы батальона ДНР `Восток` прочесывают дома на границе с комбинатом `Азовсталь`.



С первых же дней Спецоперации наша армия столкнулась с масштабными боями в городской застройке и промзонах – такого не было ни в Сирии, ни в Донбассе в 2014-15 годах. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин непосредственно видел самую эпическую в 2022 году "битву за Мариуполь" от начала до конца.



И попробовал понять – чему мы научились?



Первые дни штурма Мариуполя. Город охвачен огнем пожаров и пламенем перестрелок



ПЕРЕД ШТУРМОМ

- Все города, взятые армией похожи друг на друга, - заметил мой товарищ, не отрываясь от бинокля. Он знал, о чем говорил - воевал всю жизнь.



Мы сидели в какой-то бесконечной канаве, на краю гигантского поля, в полосе наступления батальона "Восток". За полем, у Таганрогского шоссе, уже пылала газораспределительная станция, я слышал рев оранжевого факела. Дальше начинались кварталы многоэтажек, еще со стеклами, потом частный сектор, а за ним - промзона "Азовстали". Где-то в небесах болтался наш коптер, хотя и без него было понятно - противник занял оборону в городе. Товарищ, кажется, говорил сам с собой:



- Те, кто командовал штурмом Грозного, давно на пенсии, будем учиться заново.



Он был прав – всему пришлось учиться.



"Дом Люгера" в Мариуполе



Фото: Дмитрий СТЕШИН



"ДОМ ЛЮГЕРА"

Помню, как мы заняли районную ТЭЦ и гигантскую маслобойню с залежами подсолнуховых семечек – их там были сотни тонн, они сразу же загорелись и тлели до середины лета, источая на километры вокруг запах из детства... За ними - уже первые городские многоэтажки, микрорайон "Восточный".



Нас ждали. Штурмовая группа "Люгера" пересекла открытое пространство одним броском и заметалась во дворах-колодцах под перекрестным огнем. Успели заскочить в подъезд. Никто еще не знал, что впереди у ребят 17 дней боев в полном окружении. Один из бойцов этой группы, спустя месяц, расскажет мне про эту осаду:



- Снабжали нас по воздуху, квадрокоптерами проложили "тирольскую дорогу" - на тросах. В пятилитровых баклажках забрасывали патроны, питание, лекарства. В подвале местные были, 15 человек, им тоже лекарства передавали.



Разведчики, героически сражавшиеся за "Дом Люгера", передавали своим простые и пронзительные послания. В них – просьба помочь припасами самые важные слова боевым товарищам



Фото: Дмитрий СТЕШИН



В ответ, наши ребята присылали записки на кусках обоев: "Братья, у нас все хорошо, держим оборону на 360 градусов…".



Несколько раз противник пытался занять "дом Люгера". Он был занозой, клином вбитым в Мариуполь. Наконец, удалось получить десяток корректируемых снарядов "Краснополь" - ими погасили главные огневые точки врага вокруг "дома Люгера" и "азовцы"* (запрещены в РФ) побежали.



МЫ ЗНАЕМ КАК ОЖИВЛЯТЬ ГОРОДА

Нацисты сознательно не выпускали людей из Мариуполя, превратив их в "живой щит". Я видел эти "гуманитарные коридоры" о которых трещали на Украине – там стояли расстрелянные машины, на асфальте лежали трупы – тех, кто успел выскочить и пытался бежать. На обочине лежало крохотное тело ребенка. Родители не хотели хоронить его на газоне в городе и взяли с собой в последний путь… Все дворы и скверы Мариуполя превратились в кладбища.



"Азовцы"* и ВСУшники не выпускали людей из города, превратив их в "живой щит", погибших горожан хоронили на газонах и во дворах



Фото: Дмитрий СТЕШИН



Самое невыразимо-страшное, когда в городе, который штурмуют, остались люди! Свои люди, ждущие освобождения. Без еды, воды, электричества, связи. Больные насквозь. Многие раненые.



Первых местных бойцы батальона "Восток" нашли в одной из многоэтажек. Спросили – Как? Как вы выжили? Две семьи и 10-летняя девочка Арина. У одной из женщин – сквозное пулевое ранение, снайпер подстрелил. Пуля прошла навылет, не задев жизненно важные органы. Так бывает очень редко. Командир "Востока", Александр Ходаковский говорит этим измученным людям: "Мы в соседнем подъезде поставим генератор, вам закинем кабель, будет электричество". Арина начинается хлопать в ладоши: "Мультики! Мультики буду смотреть!".



Надпись "Смерть нацизму" в Мариуполе, апрель 2022 г.



Фото: Дмитрий СТЕШИН



Все самое тяжкое у города было впереди.



- В городе гуманитарная катастрофа, - сказал мне экс-депутат горсовета Константин Иващенко. Он потом станет и.о. мэра города. Я встретил его у больницы, где живые лежали вперемешку с мертвыми. Украинские власти сбежали из города еще 26 февраля. Исчезли все, подчистую. Никогда не забуду старика, который попросил у меня глоток воды, запить таблетки. Я вручил ему бутыль минералки, старик попятился:



- Это что, подарок?



Больше я не ездил в Мариуполь, не загрузив машину водой и хлебом под крышу.



Военкор KP.RU Дмитрий Стешин у одного из цехов "Азовстали".



Фото: Дмитрий СТЕШИН



Новые власти начали раздавать гуманитарку в пустом гипермаркете "Метро". Это место мгновенно стало центром притяжения всего города. Там выдавали сим-карты, формировали бригады волонтеров, открывали медпункт и юрслужбу. Город реанимировали и перезапустили. И этому тоже нужно было учиться. По тем же схемам оживляли Северодонецк и Лисичанск. То же самое придется делать и в Бахмуте...



Теперь мы знаем, как возвращать жизнь в города.



Центр гумпомощи в Мариуполе открыли в здании гипермаркета.



Фото: Дмитрий СТЕШИН



НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ПРАВДА

Это был верный ход, загнать всю свору "защитников города": "Азовцев"*, морпехов, всушников, сбушников и пограничников в подземелья "Азовстали". И там их побомбить, пока они не взвоют. Сколько жизней наших бойцов было спасено.



Я был на "Азовстали" в то самое утро, когда "азовские"* саперы начали снимать свои же мины, чтобы расчистить выход. Это был выход в плен. Они были еще с оружием. Меня поразила одна деталь. Они прекрасно сознавали, что мы - другие. Что их будут кормить, лечить, не станут издеваться.



Украинские военные на "Азовстали" за несколько дней до сдачи в плен.



Фото: Дмитрий СТЕШИН



К месту сдачи в плен подъехал наш грузовичок – вывозить раненых. Их сразу развезли по больницам Донецка, лечили так же, как и наших воинов.



Хотя в Донбассе ворчали. Потому что к тому времени ВСУшники и нацики уже начали выкладывать в интернет ролики с издевательствами над нашими пленными. Им простреливали колени, просто добивали лежачих... Вся Украина будто наслаждалась этими съемками убийств под камеру. Даже на Западе обеспокоено зашептались.



А еще ВСУшники вытворяли такое, что не придет в голову нормальному человеку: брали у погибших телефоны и звонили матерям и женам, шутили и веселились. Даже мне досталось. Написали моей племяннице: "Заберите своего Стешина, его собаки жрут". У меня не было связи много часов и что пережил ребенок, я даже думать не хочу. И расспрашивать не стал.



Но, мы не могли выписать пленных из людей и вести себя с ними так же. Иначе, чем мы от них отличаемся? И на чьей стороне правда? И пленные это знали, различали белое и черное...



Фото у стелы на въезде в город.



Фото: Дмитрий СТЕШИН



СМС-КА СО СМЕРТЬЮ

А тогда, в день сдачи на "Азовстали" у них было хорошее настроение и уверенность, что все закончилось – они будут жить. Один из командиров "Азова"*, с позывным "Аспид", даже показал мне смс-ку из Приватбанка. За месяц сидения на "Азовстали" он получал почти 400 тысяч рублей. Я не видел в его глазах раскаяния...



Я ждал эксцессов. От наших сумрачных, зачастую немолодых мужиков, воевавших все последние 8-9 лет. Но, мужики молчали. И в этом молчании можно было разобрать удовлетворение сделанным и полное спокойствие. Хотя, нас было всего человек 20. И 2 пулемета. А их - почти 3 тысячи...



Лишь один из бойцов что-то крикнул "азовцам"*. Но они лишь воротили лица в стороны. Я заметил этому бойцу:



- Будут, как фрицы, город восстанавливать.



Он не согласился:



- Еще чего. Без их поганых рук обойдемся.



Единственное, чего они не ждали пленные "захiстники Мариуполя" – так это родного им "Хаймерса", который в июле прилетит в барак зоны в Еленовке и одним махом уничтожит семь десятков "азовцев"*. Надеюсь, "Аспид" тоже получил эту последнюю смску от своей незалежной. Последнюю плату за содеянное.



9 мая 2022 г. Шествие в честь Дня Победы в Мариуполе.



Фото: Дмитрий СТЕШИН



*"Азов" запрещен в РФ, признан террористической организацией



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