Молдавия исчезает с карты Европы, - В.Бурт

10:31 19.02.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 18.02.2023



О судьбе страны, которой управляют иностранцы



Почти все ведущие молдавские политики имеют второе гражданство – являются гражданами Румынии. Это и президент Майя Санду, и спикер парламента Игорь Гросу, и глава Конституционного суда Домник Маноле… Ситуация уникальная – страной управляют иностранцы.



Политика Кишинева направляется Бухарестом. Ожидают, что Румыния вот-вот поглотит Молдову, в Европе станет на одно государство меньше.



При этом Румыния – одна из самых бедных в Европе стран. О Молдове и говорить нечего – ее экономическое положение близко к катастрофическому.



Перед Новым годом Майя Санду совершила вояж в маленький румынский город Орадя. СМИ предположили, что ее поездка была связана с секретным обсуждением следующих президентских выборов 2024 года в… Румынии. По одной версии, Санду будет участвовать в поддержке кандидатуры Лауры Кодруцы Ковеши, которая сейчас занимает пост главного прокурора Европейского союза. По другой версии, президент Молдовы собирается сама баллотироваться в президенты Румынии.



Итак, "хозяевами игры" запланировано, что Румыния прирастет Молдовой...



Выступая недавно в Европейском совете, Владимир Зеленский заявил, что Россия… готовит государственный переворот в Молдове. Через несколько дней о том же сказала Майя Санду. Мол, Россия, которая "не прекращает информационные атаки", опирается в Молдове на оппозиционную партию "Шор", которую Санду называет "криминальной группировкой".



Россия якобы собиралась отправить в Кишинев группу диверсантов из белорусов, россиян, сербов и черногорцев, которые должны были прилететь на футбольный матч Лиги конференции вместе с болельщиками белградского "Партизана". Поскольку УЕФА запретил проведение матчей на территории ПМР, тираспольский "Шериф" должен был проводить домашние матчи европейских турниров в Кишиневе. Однако гостей, прибывших в Кишинев, без объяснения причин отправили обратно, заявив, что предотвращен государственный переворот.



Санду потребовала от парламента расширить полномочия Службы информации и безопасности (молдавская спецслужба). В республике введено и действует чрезвычайное положение.



Оппозиция в лице депутата от партии "Шор" Марины Таубер ответила обвинением властей в покушении на демократию и разжигании гражданской войны. Представители блока коммунистов и социалистов потребовали представить доказательства подготовки заговора и прекратить репрессии.



Представитель Государственного департамента США Джон Кирби (в Вашингтоне внимательно следят за происходящим) признал, что информация о "происках" Москвы не подтвердилась, но заметил, что "подобная тактика является частью стратегии России".



"Мы не видели документ, на который ссылается Санду, и никто, похоже, не видел, – говорит политолог Наталья Харитонова. – Может быть, это… плод воспаленных фантазий украинских спецслужб. Но властям такие документы, подбрасываемые союзникам по антироссийской коалиции, очень нужны. Это крайне удобный инструмент и повод держать население в мобилизованном состоянии, продлевать чрезвычайное положение и строить диктатуру одной политической силы. Да и с недавно принятым законом "о сепаратизме" хорошо рифмуется и сочетается".



В республике происходят акции протеста. Санду отправила в отставку кабинет министров Натальи Гаврилицы, которую сделали козлом отпущения. Новым премьер-министром стал бывший министр внутренних дел Дорин Речан. Он сторонник жестких мер и тоже за унирю – объединение с Румынией.



"Наша стратегическая цель – интеграция в Европейский союз, – говорит Речан. – Очевидно, что ряд соглашений СНГ не работает, очевидно, что организация не работает эффективно. Поэтому, думаю, что часть соглашений постепенно будут нами отменены".



Разговоры об унире, то есть о поглощении Молдовы Румынией, практически исчерпывают повестку дня в Кишиневе. В открытом письме, адресованном "президентам двух румынских государств" Майе Санду и Клаусу Йоханнису (президент Румынии. – Ред.), бывший председатель парламента Молдовы Михай Гимпу заявил, что "опасность войны в Бессарабии более чем реальна" и "единственным решением избежать российской оккупации является объединение с Румынией".



По некоторым данным, исчезновению Молдовы с карты Европы будет предшествовать ввод в республику румынских войск, который может произойти 19 февраля. И сразу настанет очередь Приднестровья…