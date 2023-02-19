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О саммите "мирового правительства" в Дубае, - В.Катасонов
10:32 19.02.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 19.02.2023

Конспирологии больше нет

13-15 февраля в Дубае (ОАЭ) состоялся очередной World Government Summit (WGS). Название часто переводят как Всемирный саммит правительств, но лучше перевести иначе: Саммит мирового правительства.

Такое понимание бренда встреч в Дубае означает, что конспирологии больше нет. Некогда тайный заговор против человечества предстает открытым.

В последней встрече в Дубае приняли участие 20 президентов государств, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев. Присутствовали более 250 министров, представители более 80 международных организаций. Всего собралось более 10.000 государственных и общественных деятелей, экспертов со всего мира.

WGS достаточно молод и, кажется, идет на смену стареющему Давосу. Начались встречи WGS в 2013 году и с тех пор ежегодно проводятся в Дубае. Председателем WGS является Мохаммад Аль-Гергави (министр по делам кабинета ОАЭ), а дама по имени Охуд бинт Халфан Аль-Руми (государственный министр по вопросам государственного развития и будущего ОАЭ) является заместителем председателя организации. Омар Султан Аль-Олама (министр по искусственному интеллекту ОАЭ) – управляющий директор WGS.

Повестка дня первого саммита (2013 г.) включала обсуждение таких вопросов, как укрепление доверия граждан к государственным органам; социальные сети как инструмент гражданского участия; государственно-частное партнерство; измерение развития. В 2014 г. основными темами являлись: инновации в сфере предоставления государственных услуг; использование информационных технологий для вовлечения граждан в правительственные инициативы; цифровое правительство. В 2015 году ключевой темой было создание "умных городов". В 2016 году темы включали: цели в области устойчивого развития; робототехника и искусственный интеллект; геномная медицина и биометрия. В 2017 году саммит был посвящен темам изменения климата и продовольственной безопасности; особо была выделена тема, которую назвали "благополучие и счастье граждан". В 2023 году WGS проходил под лозунгом "Формирование правительств будущего".

Выносились на обсуждение WGS и такие темы, как цифровизация всех сторон жизни человека и общества; климат и зеленая экономика, борьба с эпидемиями и вакцинации, искусственный интеллект. Я много писал на перечисленные темы, и могу снова сказать, что в совокупности они отражают план захвата глобальной элитой власти на планете. Этим же занимается Всемирный экономический форум, опекаемый Клаусом Швабом. В своей книге "Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества" (М.: Книжный мир, 2021 г.) я попытался раскрыть смысл многословных высказываний Шваба о "прогрессе", "устойчивом развитии", "зеленой экономике", "умных вещах", "искусственном интеллекте", "вакцинации", "инклюзивном капитализме" и т. п.. Все это – дымовая завеса. За словами – план уничтожения суверенных государств, построения мирового государства, учреждения мирового правительства.

ВЭФ и WGS совместно строят "новый дивный мир". С каждым разом Шваб, выступая в Дубае (он постоянный участник WGS) все более откровенно раскрывает замысел глобальной элиты. Вот фрагмент из его выступления в Дубае 13 февраля 2023 года: "Сейчас мы двигаемся по экспоненциальному пути развития. Проявлением этого развития является искусственный интеллект, но не только он, а также метавселенные, новые космические технологии, синтетическая биология… Наша жизнь через каких-нибудь 10 лет будет совсем другой, на нее будут влиять все эти технологии. Кто будет ими владеть, тот, в определенном смысле, будет владеть миром".

Однако на этот раз в Дубае произошло возмутившее распорядок событие. Им стало выступление по видеосвязи главы компаний Twitter, Tesla и SpaceX миллиардера Илона Маска. Все ждали, что он будет говорить о зеленой энергетике и электромобилях. Он действительно начал с этого, но потом заявил: у современной экономики, основанной на ископаемом топливе, очень большая индустриальная база; и даже если все выпускаемые автомобили станут электрическими, на замену имеющегося состава уйдет очень много времени. "Я бы говорил о временных рамках в 30-40 лет", – заметил Маск.

А затем Илон Маск неожиданно заговорил об угрозах, которые несут глобализм и попытки создания мирового правительства. "Я знаю, что мы на Всемирном саммите по вопросам управления, но, по-моему, мы должны быть немного обеспокоены формированием слишком единого мирового правительства… Нам нужно избежать цивилизационного коллапса по причине слишком тесного сотрудничества между правительствами", – заявил Маск.

Этот американский миллиардер считает, что отдельные государства должны сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Например, позаботиться о том, чтобы остановить процесс сокращения рождаемости.

Ограниченная взаимосвязанность народов и государств обычно спасала человечество от гибели. Падение римской цивилизации, сказал Маск, не означало конца истории; за этим последовало распространение ислама, в других частях Европы началось развитие науки… Если мир слишком взаимозависим, одно катастрофическое событие может принести всемирную беду. А современный мир взаимозависим избыточно. Продолжение глобализации смертельно опасно для человечества.

Свою недавнюю статью о последнем саммите в Давосе я заключил словами: "Сборище плутократов окончательно дискредитировало идею ежегодных форумов в Давосе. Это была 53-я ежегодная встреча. Очень возможно, что 54-й уже не будет".

Выступление Илона Маска в Дубае предстало символичным: оно подвело черту под эпохой глобализации, обнажив смысл WGS. Хочется думать, что саммит в Дубае был последним. И следующего саммита "мирового правительства" не будет.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676791920


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