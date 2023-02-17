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|Аким Павлодарской области Байхан уверяет, что лично залатал все котлы горемычной Экибастузской ТЭЦ
14:39 19.02.2023
Аким Павлодарской области прокомментировал слухи об отключении ТЭЦ в Экибастузе
По словам акима области, Экибастузская ТЭЦ не останавливалась и работает в штатном режиме. Повреждение, ранее выявленное на трубопроводе сетевой воды, устранено, сообщает Zakon.kz.
Асайын Байхан, аким Павлодарской области, на своей странице в Facebook опроверг слухи о якобы отключении теплоотдачи на Экибастузской ТЭЦ.
"В работе находятся шесть котлоагрегатов № 5, 6, 9, 11, 12, 13 (3 водогрейных и 3 энергетических). По состоянию на 14.00 температура сетевой воды на выходе (подаче) из ТЭЦ составляет 71 градус".
Поэтапно станция наращивает оптимальные температурные параметры, что позволит жителям ощутить улучшение подачи теплоснабжения непосредственно в жилых домах.
Айсулу Омарова