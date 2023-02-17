 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 18.02.2023
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КазВыборы. Проходные партии и кандидаты в Мажилис, - А.Чеботарев
15:21 19.02.2023

Проходные партии и кандидаты в Мажилис

Владислав ЮРИЦЫН

Политолог Андрей Чеботарев о важности одномандатников в электоральной гонке

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676809260


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