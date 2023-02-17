КазВыборы. Проходные партии и кандидаты в Мажилис, - А.Чеботарев

15:21 19.02.2023

Проходные партии и кандидаты в Мажилис



Владислав ЮРИЦЫН



Политолог Андрей Чеботарев о важности одномандатников в электоральной гонке



