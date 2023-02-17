В Болгарии заморили в фургоне 18 афганских нелегальных мигрантов

15:32 19.02.2023

- Семь человек задержаны в Болгарии в связи со смертью 18 мигрантов, которых обнаружили в брошенном грузовике недалеко от Софии. Об этом сообщает агентство Associated Press.



По данным властей, мигранты прибыли из Афганистана и попали в Болгарию с территории Турции, в дальнейшем рассчитывая добраться до Западной Европы. Люди находились в тайнике под грузом лесоматериалов. Выжили еще 34 человека.



Сообщается, что причастные к незаконной перевозке людей сбежали, когда обнаружили погибших в грузовике. Причиной их смерти стало удушье.



По данным следствия, подозреваемые являются участниками схемы по незаконной переправке мигрантов от границы с Турцией к болгарско-сербской границе. Пассажиры должны были платить от пяти до семи тысяч евро.



Брошенный грузовик с телами погибших мигрантов был найден в пятницу в окрестностях села Локорско.



Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) призвало власти Болгарии наказать виновных в гибели мигрантов из Афганистана.



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Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) призвало власти Болгарии наказать виновных в гибели мигрантов из Афганистана.



"Мы хотим, чтобы все международные организации и особенно принимающая страна арестовала и передала в руки закона торговцев людьми", - говорится в заявлении талибов, опубликованном в воскресенье в афганских СМИ.



В минувшую пятницу болгарские СМИ со ссылкой на пресс-центр МВД Болгарии сообщили, что у села Локорско неподалеку от кольцевой дороги Софии в заброшенном грузовике обнаружены тела 18 нелегальных мигрантов из Афганистана, скончавшихся в результате удушья. Тела были обнаружены в специальном тайнике под кузовом с лесоматериалами. Всего в фургоне предположительно находилось не менее 50 человек, 34 выживших госпитализированы в столичные больницы для оказания им медицинской помощи, среди них пять детей.



Водители грузовика, которые, по данным мигрантов, сбежали, объявлены в розыск. Владелец грузовика задержан после того, как он сам явился в полицию, чтобы сообщить об угоне машины.



Министерство иностранных дел талибов выразило соболезнования семьям жертв трагического инцидента и призвало всех афганцев не подвергать свою жизнь опасности, доверяясь мошенникам и контрабандистам.