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4 израильских F-16 поутру нанесли ракетный удар по Сирии
17:40 19.02.2023

МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Минобороны РФ сообщило, что удар по Дамаску нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля

19 февраля 2023,

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов 19 февраля сообщил, что ракетный удар по Дамаску был совершен четырьмя истребителями F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.

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"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса", - сообщил Гуринов.

Отмечается, что, по данным сирийской стороны, пять человек погибли, 15 пострадали.

Также Гуринов сообщил, что в провинции Латакия в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который запустили террористы из района Маарет-Мухос по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Машария, ранены четыре сирийских военнослужащих.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (радикальная организация, запрещена в РФ) по провинциям Идлиб и Латакия.

В ночь на 19 февраля стало известно, что ВВС Израиля произвели ракетную атаку на Дамаск. Как сообщили в минобороны Сирии, средства ПВО ответили на ракеты и сбили большинство из них. Одна из израильских ракет попала в здание в Дамаске. В результате пять человек погибли и 15 пострадали. Кроме того, разрушен ряд домов.

В армии Израиля отказались комментировать сообщения СМИ об ударе ВВС по Дамаску.

В Главном управлении древностей и музеев Сирии указали, что в результате израильского авиаудара были повреждены некоторые объекты на территории исторической цитадели Дамаска.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает силовые действия Израиля, который нанес удары по сирийскому Дамаску, так как эти действия являются грубым нарушением норм международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

Источник - Известия
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