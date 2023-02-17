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|Российский футболист Зуев просится в казахстанское гражданство
19:11 19.02.2023
Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана
Российский полузащитник "Химок" Александр Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
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Информацию подтвердил главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.
"Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован", – цитирует Адиева "Спорт-Экспресс".
О том, что Зуев планирует сменить гражданство, пишет издание, стало известно в конце 2022 года. Сообщалось, что представители Казахстана выходили на игрока в 2016 и в 2021 годах.
Александр Зуев родился в городе Костанае (Казахстан) и играл за молодежную команду местного "Тобола". В России полузащитник известен по выступлениям за "Спартак", "Ростов" и "Рубин".
В текущем сезоне Зуев в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
Елена Беляева