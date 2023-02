Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, - Тед Карпентер

21:29 19.02.2023 The American Conservative

Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, пишет TAC. Автор считает, что Украина не располагает необходимыми для победы человеческими и материальными ресурсами. Киеву пора выходить на мирные переговоры.



Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter)



Конфедераты-южане после Чанселлорсвилля (сражение при Чанселорсвилле - крупное сражение американской Гражданской войны, которое произошло 30 апреля - 5 мая 1863 года на территории округа Спотсильвейни у плантации Джорджа Чанселлора между армией северян Джозефа Хукера и армией южан Роберта Ли. Убедительная победа южан - Прим. ИноСМИ) забыли о стратегических преимуществах юнионистов-северян против них. Не совершает ли Украина ту же ошибку?



Одно время на Западе нарастал оптимизм в отношении того, что Украина сможет выиграть конфликт. Ожидалось, что как минимум, Киев сможет изгнать российские войска со всей территории, полученной Кремлем с февраля 2022 года. Более оптимистично настроенные западные элементы надеются, что украинцы смогут даже вернуть себе Крым и ту часть Донбасса, которую Россия контролирует с 2014 года. Независимо от некоторых расходящихся деталей, основной целью спонсоров Украины из НАТО является заставить президента России Владимира Путина принять унизительное мирное соглашение, которое помешает ему достичь любой из его первоначальных целей. На Украине и на Западе даже ходили слухи о том, что "бонусом" к предстоящей военной победе Украины может стать отстранение Путина от власти.



США и НАТО удваивают свою военную помощь Киеву, полагая, что Украина все же может выиграть этот военный конфликт. Как уровень оптимизма, так и объем помощи заметно возросли после успеха украинских осенних военных наступлений на северо-востоке и на юге Украины, в результате которых ВСУ восстановили контроль над значительными участками утраченной ранее территории.



Несмотря на то, что такие повороты конфликта, безусловно, были неприятным сюрпризом для Путина и его ближайшего окружения, победа Украины во всем военном конфликте остается маловероятной. В отсутствие массированного прямого военного вмешательства НАТО на стороне своего вассала конфликт, скорее всего, будет повторять модель гражданской войны в Америке, когда победа России придет в конце долгого, мучительного и чрезвычайно кровопролитного военного противостояния.



Западный оптимизм в отношении перспектив Украины рос несколько месяцев. Как только российские войска не смогли взять Киев и весной 2022 года увязли на других фронтах, ожидания Запада относительно благоприятного для него исхода военного конфликта выросли. Еще в начале марта, всего через две недели после начала боевых действий, госсекретарь Энтони Блинкен восхвалял "необычайную стойкость" украинского народа и выражал уверенность, что Украина в конечном итоге одержит победу. "Конечно, они могут победить, - заявил тогдашний пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби журналистам на брифинге 6 апреля. - Доказательство этого кроется в результатах, которые вы видите каждый день".



Такие оптимистичные оценки исходили не только от чиновников администрации Байдена. Прирожденный "ястреб", аналитик Американского института предпринимательства Фредерик Каган писал, что "Украина может выиграть этот конфликт против России. Украинские силы могут отбросить российские войска из своих городов к границам России. Как представляется, они смогут создать наземную и воздушную оборону, достаточно сильную, чтобы предотвратить возобновление российских атак в течение длительного периода времени". В начале мая высокопоставленные дипломаты стран-членов НАТО встретились с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине и с радостью пришли к выводу, что военный конфликт "идет не так, как планировала Москва". Столтенберг категорически заявил: "Украина может выиграть этот конфликт", - добавив, что альянс должен продолжать оказывать ей свою военную поддержку.



Эта уверенность среди западных лидеров общественного мнения стала еще более заметной, когда осенью 2022 года украинские войска добились некоторых территориальных завоеваний. Дэниел Дэвис, бывший военный, а в настоящее время старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, перечислял, как многие американские генералы в отставке стали "страшно позитивно" относиться к шансам Украины на победу.



"Генерал армии в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина уже "достигла необратимого импульса" и что "для России на горизонте нет светлых пятен". Бывший генерал Дэвид Петреус заявил, что Россия не может победить и что "Путин ничего не может сделать", чтобы помешать победе Украины. Бывший генерал и советник по национальной безопасности Макмастер дошел до того, что решительно заявил, что Путин находится на грани столкновения с "действительным крахом российской армии на Украине".



Несколько влиятельных голосов во внешнеполитическом истеблишменте США выражали меньше энтузиазма по поводу шансов Киева на победу в долгосрочной перспективе. Наиболее ярким таким примером является статья бывшего госсекретаря Кондолизы Райс и бывшего министра обороны Роберта Гейтса от 7 января 2023 года в Washington Post. Название материала "Время не на стороне Украины" явно подчеркивало их озабоченность.



"Мы оба неоднократно имели дело с Путиным, и мы убеждены, что он считает, что время на его стороне: что он может измотать украинцев и что единство США и Европы и поддержка Украины в конечном итоге расколется. Безусловно, российская экономика и люди будут страдать, пока продолжается этот военный конфликт, но русские переживали и гораздо более тяжелые испытания".



Эти два бывших американских высокопоставленных чиновника отметили, что:



"Хотя сопротивление Украины и было героическим, а ее вооруженные силы проявили себя очень хорошо, экономика страны находится в упадке, миллионы ее людей бежали из страны, ее инфраструктура разрушена, и большая часть ее полезных ископаемых, промышленных мощностей и значительных сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России. Военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, в первую очередь от США".



Увы, Райс и Гейтс снова доказывают, что даже в тех редких случаях, когда члены внешнеполитического "пузыря" правильно ставят диагноз, они неизменно ошибаются в рецепте лечения. Их метод "разрешения" надвигающегося на Украину стратегического и материально-технического краха состоит совсем не в том, чтобы давить на Киев, чтобы тот согласился на прекращение огня и договорился о реалистичном мире. Подобная коррекция курса означала бы отказ от циничной "прокси-войны" НАТО, направленной на обескровливание и унижение России. Вместо этого Райс и Гейтс приходят к выводу, что единственный способ спасти ситуацию "для Соединенных Штатов и их союзников состоит в том, чтобы срочно обеспечить резкое увеличение военной помощи и поддержки Украины - достаточной для того, чтобы сдержать возобновление наступления русских и дать Украине возможность оттеснить Россию на востоке и юге". Как и многие их настроенные на войну коллеги, Райс и Гейтс по-прежнему, как ни странно, не обращают внимания на опасность того, что эскалация вмешательства НАТО в российско-украинский конфликт увеличивает риск прямого военного столкновения между Североатлантическим союзом и Россией - с возможными ядерными последствиями.



Хотя ни один эпизод в мировых делах никогда полностью не повторяет предыдущие исторические события, ход российско-украинского военного конфликта имеет множество удивительных параллелей с гражданской войной в Америке. Если нынешняя модель его развития сохранится, а есть все основания полагать, что так и будет, Райс и Гейтс правы в том, что время не на стороне Украины.



Владимир Путин явно недооценил масштабы и эффективность украинского сопротивления, когда начал военную спецоперацию в феврале 2022 года. Американские спецслужбы передали в прессу сообщения о том, что высшее командование российских вооруженных сил полагало, что их войска войдут в Киев в течение нескольких дней. Между прочим, это убеждение разделяли и американские аналитики.



Администрация Авраама Линкольна также ожидала, что стремление южан к отделению может быть подавлено в кратчайшие сроки. После бомбардировки Конфедерацией форта Самтер в апреле 1861 года Линкольн призвал 75 000 добровольцев помочь подавить восстание южан. Эта скромная первоначальная мобилизация войск предусматривала лишь 90 дней службы. В конце июля гражданские лица в Вашингтоне и его окрестностях были настолько уверены, что правительственные силы разгромят выскочек-повстанцев, что выехали на своих двуколках, чтобы посмотреть надвигающуюся битву в Манассасе (Булл-Ран) в северной Вирджинии. Некоторые даже брали с собой корзины для пикника, будто отправлялись на экскурсию. Большинство экскурсантов вскоре бежали из района сражения, поскольку силы конфедератов оказались гораздо более стойкими, чем предполагалось.



Через несколько недель стало ясно, что восстание южан не закончится в ближайшее время. Правительство Линкольна, военное командование юнионистов и население Севера начали готовиться к более длительной войне. Однако эта мобилизация происходила поэтапно. Через несколько дней после неудачи в Манассасе президент Линкольн призвал 500 000 добровольцев. На этот раз срок службы должен был составить три года. Вскоре после этого произошла еще одна эскалация военных действий, когда администрация установила квоту военных добровольцев от каждого штата. Последующий Закон о милиции 1862 года предписывал полный армейский призыв в каждом штате, который не собирал свою квоту добровольцев. Военная мобилизация в Союзе ("Севере") продолжала нарастать. 3 марта 1863 года, всего через несколько недель после ошеломляющего поражения армии Союза в битве при Фредериксбурге, Линкольн подписал новый закон о воинской повинности, известный как Закон о призыве в армию времен гражданской войны. Эта новая мера заменила Закон о милиции 1862 года и призвала на службу всех мужчин в возрасте от 20 до 45 лет вместо того, чтобы просто устанавливать квоты на набор добровольцев для каждого штата.



Аналогичная картина эскалации имеет место в России. Приказ Путина о частичной военной мобилизации от 21 сентября 2022 года подтвердил, что российские лидеры наконец-то осознали реальность того, что первоначального уровня сил на Украине будет недостаточно для достижения целей Москвы. Общенациональное обращение Путина в начале 2023 года было еще более явно направлено на то, чтобы подготовить россиян к затяжному конфликту.



Очевидно, российские лидеры были излишне уверены в своих шансах на успех. Тем не менее, и оптимизм Соединенных Штатов и всего НАТО в отношении окончательной победы Украины тоже совершенно неуместен. Опять бросаются в глаза некоторые параллели с гражданской войной.



Одним из ключевых показателей, который должен крайне беспокоить Украину, являются военные потери. Оценка, данная в начале ноября 2022 года генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, гласила, что с начала СВО российские войска потеряли более 100 000 человек убитыми и ранеными. Американские СМИ всячески выделяли эту цифру в своих заголовках. Гораздо меньше внимания привлекло признание Милли о том, что украинские силы также потеряли более 100 000 человек. Этот момент важен, потому что российские вооруженные силы намного больше, чем украинские, а общее население России более чем в три раза превосходит население Украины. Другими словами, Россия может легче и дольше переносить даже тяжелые потери, чем Украина.



По мере того как междоусобный конфликт в Америке тянулся третий, а затем и четвертый год, неотъемлемые преимущества Севера становились все более значительными. Штаты, оставшиеся верными Союзу, были более густонаселенными и промышленно развитыми, чем штаты, присоединившиеся к Конфедерации (южанам). Население Севера в 1861 году составляло 22 миллиона человек, тогда как на Юге проживало всего 8 миллионов человек, почти треть из которых были рабами. Кроме того, на Севере уже существовала гораздо более разветвленная система железных дорог для перевозки войск и военных припасов. Эти факторы в конечном итоге и должны были привести к непреодолимому военному превосходству северян.



Однако на начальных этапах гражданской войны в США эти преимущества не были ни очевидными, ни решающими. Силы Конфедерации с их более подготовленным офицерским корпусом смогли перехитрить и обыграть своих противников, и одержать крупные победы на поле боя. Это относилось к первому военному сражению при Манассасе и особенно к решающим победам Конфедерации при Фредериксбурге в декабре 1862 года и Чанселлорсвилле в мае 1863 года. Даже возникшая в Шарпсбурге (Антиетаме) в сентябре 1862 года патовая ситуация рассматривалась на Юге как неудача Союза и способствовала возникновению иллюзии того, что Конфедерация в конечном итоге победит.



Чанселлорсвилль станет кульминацией военного успеха Юга. Уже попытка генерала Роберта Ли одержать решающую победу на Севере и поставить под угрозу резиденцию правительства в Вашингтоне потерпела неудачу в Геттисберге в июле 1863 года. После этого южные силы были медленно разделены на части и разгромлены численно превосходящим их и лучше оснащенным противником - северянами. Основное первоначальное преимущество Конфедерации - ее более сильный офицерский корпус и более компетентное командование, также начало сходить на нет. Линкольн постепенно заменил чрезмерно осторожного Джорджа Макклеллана и некомпетентных Амброуза Бернсайда и Джозефа Хукера гораздо более способными и более жесткими военачальниками.



Генерал Улисс Грант был вознагражден за свою победу при Виксбурге в июле 1863 года, которая разрушила контроль Юга над жизненно важной рекой Миссисипи, получив командование силами Союза на главном фронте войны в Вирджинии. Его стратегия использовала главное преимущество Севера - большое превосходство в вооружениях и личном составе, путем ведения войны на истощение против ослабевающих сил Конфедерации. Дальше на западе генерал Уильям Шерман возглавил другую армию Союза в марше по выжженной земле через Джорджию и Южную Каролину, разрушив инфраструктуру Юга и захватив ключевые города и производственные центры, такие как Атланта, Саванна и Колумбия. Точно так же, как предыдущая кампания Гранта разделила Конфедерацию вдоль Миссисипи, Шерман фактически разрезал восточные остатки Конфедерации надвое.



Тактика, которую использовали оба эти генерала, была чрезвычайно жестокой по отношению к гражданскому населению Юга, а также к вооруженным силам Конфедерации, и чрезвычайно затратной с точки зрения потерь Союза, но они выполнили свою миссию. Какой бы ужасной ни была их стратегия, силы Союза смогли превозмочь большие потери вооружений и личного состава, а силы Конфедерации сделать этого не смогли. Обширная блокада южных портов Союзом - "План Анаконда", разработанный генералом Уинфилдом Скоттом в начале войны и подразумевавший обширную блокаду южных портов Союзом, в долгосрочной перспективе также оказался очень разрушительным и эффективным. Блокада подорвала способность Конфедерации экспортировать свои товары на европейские рынки, тем самым лишив повстанцев крайне необходимых доходов. Южанам также становилось все труднее приобретать и импортировать важные виды вооружений. Адекватное снабжение осажденных войск южан в конце концов стало невозможным. Проще говоря, у Конфедерации постепенно заканчивались деньги, военные припасы и войска.



Украина, вероятно, столкнется с аналогичными трудностями. И действительно, есть признаки того, что это уже происходит. После осеннего наступления Киева основная цель России сместилась с завоевания дополнительной территории на уничтожение украинской инфраструктуры, особенно энергосистемы и коммуникационных сетей страны, массой авиационных и ракетных ударов. Такой подход дал заметный эффект всего за несколько месяцев.



Другой элемент пересмотренной стратегии Москвы заключается в укреплении оборонительных позиций и том, чтобы украинским силам было чрезвычайно затратно пытаться атаковать их с точки зрения людских и материальных потерь, не говоря уже о захвате этих позиций. Несмотря на то, что западные средства массовой информации уделяют мало внимания украинским военным неудачам (или вообще всему, что может подорвать преобладающий "ура-нарратив" и поставить под сомнение вероятность окончательного триумфа Киева в этом конфликте), в мировое медиа-пространство просачиваются все больше сообщений, указывающих на чрезвычайно высокий уровень потерь в ВСУ.



Несмотря на значительное число параллелей между гражданской войной в Америке и все более кровопролитным украинским конфликтом, между двумя этими историческими событиями есть два важных различия, которые дают Украине слабую надежду хотя бы на сохранение патовой ситуации. Во-первых, России еще предстоит найти по-настоящему сильных военачальников, способных эффективно руководить ее военными действиями. Русские версии Гранта и Шермана еще не появились. Решение Путина от января 2023 года заменить генерала Сергея Суровикина генералом Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба и первым командующим февральским этапом СВО, несравнимо с запоздалыми, но в конечном итоге успешными кадровыми перемещениями Линкольна. Суровикин, назначенный в октябре 2022 года после первоначальных успехов украинского контрнаступления, по крайней мере сумел остановить это наступление. Неудовлетворительные действия российских войск во время первого пребывания Герасимова на посту командующего войсками СВО позволяют предположить, что его повторное назначение было больше связано со статусом близкого доверенного лица Путина, чем с его военным потенциалом.



Еще одним важным отличием является уровень иностранной поддержки, оказываемой более слабой стороне в вооруженном конфликте. В высших эшелонах британского и французского правительств во время гражданской войны существовала значительная симпатия к делу Конфедерации по многим причинам. Но тогда европейские лидеры опасались глубоко вмешиваться в гражданский конфликт в Америке. Один неверный шаг мог привести к прямому боевому столкновению с военно-морскими силами Союза, и возможно, даже к вторжению в контролируемую британцами Канаду, как это произошло во время войны 1812 года. Кроме того, два главных европейских правительства находились под значительным общественным давлением, выступавшим против поддержки рабовладельческой Конфедерации. Отвращение к рабству к тому времени уже достаточно глубоко проникло в общественное мнение как в Великобритании, так и во Франции.



Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не проявили подобных колебаний в отношении оказания масштабной помощи Украине, несмотря на опасность того, что такое участие может привести к прямому военному столкновению НАТО с Россией. К концу декабря 2022 года США уже предоставили Киеву военную и финансовую помощь на сумму 113 миллиардов долларов. Имеются также веские доказательства того, что американские и британские спецслужбы передают украинским вооруженным силам жизненно важную разведывательную информацию о поле боя.



В начале 2023 года Запад решил направить в Киев гораздо более тяжелые наступательные западные вооружения, в том числе основные боевые танки и ракеты большей дальности. Администрация Байдена также рассматривала возможность передачи Украине систем ПРО Patriot, а Польша и другие члены НАТО выразили желание передать истребители F-16. Безумные "ястребы" подталкивают администрацию Байдена и НАТО к расширению границ военной помощи Украине.



И все же, даже несмотря на такие продолжающиеся проявления воинственного единства, внутри западного блока начинают возникать некоторые разногласия относительно безоговорочной поддержки Украины. Влиятельные члены НАТО, особенно Венгрия и Турция, открыто выражают несогласие с таким подходом. Аналогичное несогласие проявляется и в Соединенных Штатах, особенно среди республиканцев в Конгрессе, которые обеспокоены быстро растущими затратами и растущими опасностями той "прокси-войны", которую администрация Байдена ведет против России. Хотя в начале 2023 года такая точка зрения все еще была точкой зрения меньшинства, у западных сторонников войны есть основания для беспокойства по поводу этой нарастающей тенденции.



Значительное повышение уровня компетентности российских полевых командиров или сокращение уровня западной военной помощи Киеву обрекут на гибель и так структурно непрочные надежды Украины на победу. В какой-то момент украинцам придется столкнуться со всей мощью большей численности живой силы и вооружений России, как это произошло с превосходством Севера именно в этих двух сферах во время гражданской войны в Америке. Вместо того, чтобы кликушествовать по поводу временных побед Украины на поле боя, правительству Владимира Зеленского и его сторонникам на Западе следует воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы положить конец украинскому военному конфликту и гарантировать нейтральный статус Украины. Только это может спасти эту страну от такого сокрушительного поражения, которое понесла в Гражданской войне в Америке излишне самонадеянная Конфедерация южан.



Автор: Тед Карпентер (Ted Carpenter) - старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute). Он автор 13 книг и 700 с лишним статей о международных делах. Его последняя книга называется Unreliable Watchdog: The News Media and U.S. Foreign Policy (Сторожевые псы, которым нельзя доверять. Американские СМИ и внешняя политика США). Источник - ИноСМИ

