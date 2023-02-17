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Рамзан Кадыров создает боевую ЧВК. Давить пиндосов
21:34 19.02.2023

"Думаю, что все получится". Кадыров хочет создать собственную ЧВК
Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после ухода с госслужбы

Григорий Плакучев

Частная военная компания "Вагнер" "железно" доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости ЧВК", утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он всерьез планирует после завершения работы на госслужбе "составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию". На данный момент ЧВК не имеют правового статуса в России, депутаты ранее призвали рассмотреть этот вопрос. Сам Кадыров в прошлом году заявлял, что "заслуживает бессрочный отпуск". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В воскресенье, 19 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что намерен после завершения госслужбы заняться созданием собственной частной военной компании.

Он также похвалил боевые качества ЧВК "Вагнер", отметив, что ее штурмовики берут на себя "чрезвычайно тяжелую часть работы" в рамках специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, такие подразделения эффективны и необходимы.



"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Как отмечает РБК, накануне аналитики американского "Института изучения войны" сочли, что Кадыров якобы отказался присоединиться к критике Минобороны РФ со стороны Пригожина.

Статус ЧВК в России

Напомним, что оказание военных услуг частными компаниями в России запрещено законом, а за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, за вербовку, обучение и финансирование наемника - до 15 лет.

В конце марта 2022 года фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о ЧВК, согласно которому их деятельность допускается за границей РФ.

"Несмотря на сложную международную обстановку, в РФ частные военные и военно-охранные организации не имеют правового статуса", - констатировал лидер партии Сергей Миронов.

Однако законопроект не был поддержан правительством. 27 января 2023 года Миронов снова выступил с предложением легализовать деятельность частных военных компаний в России, а 17 февраля - призвал ускорить рассмотрение этого вопроса. Так он отреагировал на информацию о том, что власти страны рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий защитникам Родины, воюющим в частных военных компаниях.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также предложил законодательно урегулировать вопрос ЧВК "Вагнер".

Нахождение ЧВК "Вагнер" в России законодательно не урегулировано, указал парламентарий.

"Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну. Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - отметил Шеремет.

Он добавил, что статус ветеранов боевых действий мог бы уравнять их социальное положение с военнослужащими.

Какие подразделения существуют в Чечне

В Чечне есть несколько подразделений, входящих в структуры Росгвардии и МВД России. К ним, в частности, относятся "Ахмат", батальон "Юг", полк полиции спецназначения им. Кадырова-старшего.

"Ахмат", в частности, участвует в специальной военной операции. В конце 2022 года Рамзан Кадыров сообщал, что в боевых действиях на Украине участвует более 20 тыс. чеченских бойцов.

После начала СВО Кадыров инициировал создание добровольческих отрядов из Чечни для участия в военном конфликте на Украине. По его словам, на Украину отправлено не менее 10 тыс. чеченских добровольцев, еще около 70 тыс. заявили о желании присоединиться к батальонам.

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Последний раз его переизбрали в сентябре 2021-го. Срок полномочий истекает в 2026-м, напоминает "Коммерсантъ".

В сентябре 2022 года Кадыров утверждал, что "его время пришло" и он "засиделся", в связи с чем "заслуживает бессрочный и длинный отпуск".

Такие заявления он делал и ранее - в частности, в ноябре 2016-го и в феврале 2017 года - тогда он говорил, что "пришло время оставить пост главы республики".

В период Первой чеченской войны Кадыров-младший участвовал в боевых действиях против федеральных войск. Во время Второй чеченской войны вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым перешел на сторону федерального правительства. В связи со спецоперацией Кадыров внесен в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Японии и ряда других стран.

Источник - Газета.Ru
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