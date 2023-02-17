Рамзан Кадыров создает боевую ЧВК. Давить пиндосов

21:34 19.02.2023

"Думаю, что все получится". Кадыров хочет создать собственную ЧВК

Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после ухода с госслужбы



Григорий Плакучев



Частная военная компания "Вагнер" "железно" доказала свою эффективность в военном плане и подвела черту под разговорами о необходимости ЧВК", утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он всерьез планирует после завершения работы на госслужбе "составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию". На данный момент ЧВК не имеют правового статуса в России, депутаты ранее призвали рассмотреть этот вопрос. Сам Кадыров в прошлом году заявлял, что "заслуживает бессрочный отпуск". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".



В воскресенье, 19 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что намерен после завершения госслужбы заняться созданием собственной частной военной компании.



Он также похвалил боевые качества ЧВК "Вагнер", отметив, что ее штурмовики берут на себя "чрезвычайно тяжелую часть работы" в рамках специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, такие подразделения эффективны и необходимы.



