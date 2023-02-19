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Эр-Рияд опасается сожжения всех мостов с Тегераном, - И.Субботин
00:18 20.02.2023

Саудовская Аравия меняет позицию по "ядерной сделке"
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
19.02.2023

Власти Саудовской Аравии призвали вернуться к переговорам с Ираном о восстановлении "ядерной сделки". Хотя администрация президента Джозефа Байдена дает понять, что диалог по атому на фоне более глобальных претензий к Тегерану неактуален, Эр-Рияд подчеркивает: отказ от дипломатии на этом направлении приведет к дестабилизации Ближнего Востока.

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан сказал: "Если говорить о ядерной программе, то мы обеспокоены тем, что переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, "ядерная сделка". – "НГ") фактически прекратились. Это огромный риск для региональной стабильности. Иран может активизировать ядерные разработки".

Министр подчеркнул, что его страна хочет "увидеть возвращение к переговорам, но для этого нужен целостный подход". По его словам, в диалоге должны участвовать члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, "которым ядерный Иран угрожает больше всего".

Принц Фейсал повторил угрозы Саудовской Аравии о возможном начале ядерных разработок в том случае, если Иран сможет получить функционирующее оружие массового уничтожения после краха СВПД. "Если одно государство получит ядерное оружие, особенно то государство, которое показывало агрессию по отношению к соседям, думаю, все начнут думать о том, как защитить себя, – пояснил министр". Высказывания выглядят лукавством на фоне того, что разведсообщество США обвиняет королевство в попытках делать шаги к военному атому.

Призывы официальных лиц Саудовской Аравии, похоже, вошли в противоречие с подходами администрации Байдена. На днях представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что восстановление СВПД несколько месяцев не находится в фокусе внимания Белого дома. "Мы сосредоточились на трех пунктах: дать ясно понять иранскому режиму, что он должен прекратить преследовать, убивать и подавлять собственный народ, что он должен прекратить оказывать России помощь в сфере безопасности, и разъяснять иранскому режиму наш приоритет по скорейшему возвращению американцев, которых он продолжает ошибочно удерживать", – подчеркнул дипломат.

Переговорный марафон, который с 2021 года проходил в Вене между подписантами оригинального СВПД и Ираном при опосредованном участии США, оборвался весной 2022-го, на фоне развития событий вокруг Украины. За последнее время у идеи диалога появилось много критиков в Вашингтоне. Впрочем, в январе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая по итогам встречи с катарским коллегой в Тегеране, заявил, что его страна продолжает получать сигналы от остальных участников ядерных переговоров.

Для администрации Байдена на первый план вместо ядерных переговоров, по-видимому, вышла работа по освобождению американцев, находящихся в иранских тюрьмах, как считают США, по произвольным, политизированным обвинениям. Как сообщили в этом месяце источники канала NBC, Вашингтон ведет активные непрямые переговоры с Тегераном о возможном обмене пленными. При этом Катар и Великобритания играют посредническую роль в этом процессе. Участники негласного диалога обдумывают формулу, которая предполагает возможную выдачу США их граждан в обмен на разморозку иранских средств в южнокорейских банках. В настоящее время эти авуары заблокированы санкциями США.

В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов констатировал изменение позиции Эр-Рияда по СВПД. По словам аналитика, Саудовская Аравия долго при выборе между санкциями и "ядерной сделкой" выступала за санкции и давление, которое, по оценкам королевства, снижало активность Тегерана в регионе. "Возможно, это связано с йеменским досье, в рамках которого Саудовская Аравия хочет, чтобы Иран оказал давление на хуситов, чтобы они подписали мирное соглашение", – допустил Семенов, напомнив, что Оман выступает посредником в этом процессе. По словам эксперта, Иран, в представлении саудовцев, должен сохранить рычаги давления в Йемене, чтобы склонить хуситов к миру.

"И здесь у Эр-Рияда с Тегераном могут быть точки соприкосновения. С этим может быть связано изменение подхода Саудовской Аравии к переговорам по ядерной программе, которые, как решили в Эр-Рияде, неплохо бы и продолжить", – заключил собеседник "НГ".

Источник - НГ
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