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Мирить армян с азербайджанцами взялся Блинкен, - НГ
00:56 20.02.2023

Блинкен усадил за один стол Алиева и Пашиняна
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Вашингтону не удалось сблизить позиции Баку и Еревана
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.02.23

Никол Пашинян указал на гуманитарный, экологический и энергетический кризисы в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на полях 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоялась при активном посредничестве и участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры, похоже, результативными не оказались, и в актив их участников можно занести лишь сам факт.
Накануне достоянием общественности стала информация об отказе Никола Пашиняна от участия в панельной дискуссии "Сдвигая горы", посвященной вопросам безопасности на Южном Кавказе. В ней, по замыслам организаторов, должны были выступать главы трех государств региона – Пашинян, Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Политически активные пользователи социальных сетей предположили, что Гарибашвили, неоднократно выражавший готовность посредничать между Ереваном и Баку, может в кулуарах попытаться уговорить Пашиняна в первую очередь и Алиева не ломать запланированный формат дискуссии. Но у Гарибашвили были свои задачи – осудить действия России в Украине, но не особо ее задевая, а также еще раз проинформировать западный мир о причинах тюремного заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Грузинский премьер справился.

Особенно подробно Гарибашвили остановился на факторе Саакашвили, объявив, что он незаконно въехал в Грузию для организации госпереворота. Перечислив статьи, по которым обвиняется экс-президент, премьер заявил, что Саакашвили несколько месяцев лечится в частной клинике, к нему допускаются любые врачи, но он будет отбывать заключение, так как суть демократии в верховенстве закона, а не кого-то над законом.

В итоге за переговоры Пашиняна и Алиева взялся Блинкен. Главные противоречия между ними касаются блокированного азербайджанской стороной Нагорного Карабаха. Было понятно также, что встречающиеся могут затронуть содержание мирного соглашения – Никол Пашинян накануне сообщил, что Азербайджану переданы предложения армянской стороны.

Сразу после завершения переговоров пресс-служба правительства Армении распространила информацию о том, что Алиев и Пашинян обсудили ход работы над проектом мирного межгосударственного договора, вопросы деблокации региональных транспортных инфраструктур и делимитации границы.

"Премьер-министр Пашинян подтвердил решимость… добиться подписания такого соглашения, которое действительно станет гарантией долгосрочного мира и стабильности в регионе. В то же время Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и вызванный этим гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе", – говорится в сообщении правительства Армении.

Азербайджанская сторона цитирует Ильхама Алиева, отметившего некоторый прогресс в позиции Армении по мирному межгосударственному договору, "но этого недостаточно". Президент Азербайджана коснулся ситуации на Лачинской дороге: "Я заявил, что с 12 декабря был обеспечен проезд по дороге более 2500 грузовых автомобилей и автомобилей Международного Красного Креста. Если дорога заблокирована, то как эти автомобили проехали по ней? Это необоснованное обвинение в адрес Азербайджана… Мы справедливо требуем прекратить незаконную эксплуатацию наших месторождений. Уверен, что наши экоактивисты будут продолжать свою почетную миссию до тех пор, пока наше требование не будет выполнено".

Напомним, что группа азербайджанских активистов, называющих себя экологами, пыталась пройти к месторождениям золота и меди, которые эксплуатируются зарубежными компаниями по договору с властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Не получив такой возможности, они заблокировали Лачинский коридор – единственную дорогу, связывающую Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) с Арменией, то есть с внешним миром.

Ильхам Алиев также поделился предложениями по открытию региональных коммуникаций: "Если мы говорим о делимитации границ, то без КПП это невозможно. Если мы говорим об открытии коммуникаций, то и в Зангезурском коридоре (предполагаемая наземная связь Азербайджана со своей Нахичеванской автономией по территории Армении. – "НГ"), и на границе Лачинского района с Арменией должны быть созданы КПП".

Политолог, руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, анализируя переговоры в Мюнхене, написал: "Президент Азербайджана в присутствии премьер-министра Армении в открытой форме отверг предложенный армянской стороной проект мирного договора, сославшись на несовместимость понятий территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга, с требованиями армянской стороны обозначить вопрос прав армянского этнического меньшинства на азербайджанской территории в качестве одного из основных".

Другой важный момент, по мнению Велизаде, – предложение президента Азербайджана открыть КПП на границе двух стран в зоне Зангезурского коридора и на пограничном участке трассы Лачин–Горис. Политолог говорит: если Армения настаивает на своем контроле в Зангезурском коридоре, то Азербайджан вправе установить аналогичный режим на Лачинской дороге.

Его ереванский коллега Ашот Газазян заостряет внимание на звучавших в Мюнхене многочисленных призывах представителей Запада, в том числе организатора переговоров Энтони Блинкена, к Азербайджану разблокировать Лачинский коридор и прекратить блокаду Нагорного Карабаха. По его словам, президент Алиев заявил о 2,5 тыс. автомобилях, проехавших по Лачинской дороге с 12 декабря, но такое количество машин там проезжало как минимум каждую неделю до появления так называемых экоактивистов. Если нет блокады Арцаха, то почему там введены карточки на продукты, почему систематически нет газа, света, почему прерван образовательный процесс, не работают детские сады, тяжелобольных благодаря лишь Красному Кресту удается вывозить в Ереван, задается вопросами Ашот Газазян.

Источник - НГ
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