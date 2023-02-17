Руководство Железных дорог Казахстана опять под следствием - растащили 1,5 млрд тенге

08:08 20.02.2023

Руководство КТЖ попало под следствие по делу об ущербе в Т1,5 млрд



Руководство АО "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) попало под следствие по делу об ущербе в Т1,5 млрд, сообщает главная транспортная прокуратура.



"Антикоррупционной службой по городу Астана и главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ". Предварительный ущерб заявлен на сумму более Т1,5 млрд", - говорится в сообщении в понедельник.



Как уточнили в надзорном органе, следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.