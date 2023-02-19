Политика укрепления семьи в Китае, - Виктор Пироженко

08:14 20.02.2023

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 19.02.2023



Повышать качество человеческих ресурсов



Комитет по народонаселению, ресурсам и окружающей среде Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая и Исследовательский центр народонаселения и развития Китая провели совместный форум, на котором представили обзор основных демографических тенденций в стране.



Налицо значительное замедление темпов роста численности населения в Китае вплоть до его остановки и некоторого сокращения в течение 14-го пятилетнего периода (2021-2025 гг.).



Согласно последнему опросу, опубликованному на форуме, в области демографии Китай переходит к низкому коэффициенту рождаемости и к уменьшению размера семьи. Средний размер китайского домохозяйства сократился до 2,62 человека в 2020 году, что на 0,48 меньше, чем в 2010 году. Число детей на одну женщину снизилось с 1,63 в 2019 году до 1,19 в 2022 году. Более поздний возраст вступления в брак и деторождения, вызванный изменением концепции семьи, стал фактором снижения уровня рождаемости. Средний возраст вступления в первый брак для женщин вырос с 22 лет в 1980-х годах до 26,3 года в 2020 году, а возраст рождения первого ребенка снизился до 27,2 года. Число зарегистрированных браков в Китае сократилось с 13,47 миллиона в 2013 году до 7,63 миллиона в 2021 году. Причем снижение числа браков наблюдается как в сельской местности, так и в крупных городах (расходы на семью и воспитание детей растут по всей стране).



Эти тенденции дополняются снижением рождаемости среди семейных пар детородного возраста. Среднее число детей, которых они намерены иметь, в 2021 году составило 1,64 по сравнению с 1,76 в 2017 году и 1,73 в 2019 году. А для более молодого поколения 90-х и 2000-х этот показатель еще меньше – 1,54 и 1,48 соответственно. Растет количество женщин, которые не хотят иметь детей в течение всей жизни: с 6,1% в 2015 году до почти 10% в 2020 году.



Изменились и подходы к деторождению. Китайские родители сейчас ориентируются на то, чтобы дать своему ребенку лучшее образование и лучшие "стартовые возможности" в жизни. На этот запрос рынок реагирует расширением количества дорогих услуг по дошкольному и внешкольному образованию. Дать хорошее образование ребенку стоит в Китае очень и очень дорого.



Определенное влияние на молодых людей, особенно из богатых регионов вокруг Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, оказывают разрушительные установки "свободы от детей", "безудержного наслаждения", "жизни для своего удовольствия". Евроатлантическая цивилизация становится основным внешним источником угрозы традиционным ценностям.



Однако китайские ученые считают, что нет причин для пессимистических прогнозов. Согласно их оценкам, общие человеческие ресурсы Китая продолжат расти и постепенно стабилизируются к 2050 году. Более быстрое старение населения само по себе не повлияет на потенциал экономического развития КНР.



Ли Даокуй, профессор кафедры финансов Мэнсфилда Фримена Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа, считает, что основным фактором, влияющим на экономическое развитие, является не общая численность населения, а общее количество активных, здоровых, квалифицированных людей, готовых участвовать в общественной и экономической деятельности.



Общий потенциал человеческих ресурсов зависит от двух условий: уровня здоровья и уровня образования. Оба эти условия в Китае имеются: средняя продолжительность жизни увеличивается, уровень образования населения повышается. Команда профессора Ли считает, что общие человеческие ресурсы Китая продолжат рост до 2040 года и останутся стабильными с 2040 по 2050 год.



По оценкам, общие людские ресурсы в КНР вырастут до 1,644 млрд в 2050 году по сравнению с 1,424 млрд в 2020 году, увеличившись примерно на 15,4%. Среднегодовые темпы роста совокупных людских ресурсов КНР с 2021 по 2050 г. составят 0,48%. В этих условиях средний темп роста экономики Китая может достичь 5,9% в 2021-2030 гг., 4,9% в 2031-2040 гг. и 4,1% в 2041-2050 гг.



Общий вывод известного китайского демографа: "Пока мы проводим реформы, нет необходимости беспокоиться о негативных последствиях сокращения численности населения. Ключ к решению проблемы в том, "чтобы улучшить и эффективно использовать человеческие ресурсы".



Предложен ряд мер, которые, видимо, станут основой государственной политики КНР.



Прежде всего, семья должна рассматриваться как основная единица государственной политики в области народонаселения. Государство обязано защищать брак и семью, поощрять воссоединение членов семьи, создавать условия для предотвращения разводов. Главной целью политики в таких областях, как урбанизация, реформа института прописки, занятость, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, строительство жилья и налогообложение, должно быть создание условий для прочной многодетной семьи.



Предлагается широко пропагандировать ценности брака и семьи, особенно брак и деторождение в наиболее благоприятном возрасте; поощрять супружеские пары разделять обязанности по воспитанию детей.



В плане материального поощрения деторождения предложен широкий набор мер. Речь идет, в частности, об ипотечных льготах и системе скидок для пар, у которых есть второй или третий ребенок. Предлагается возмещение от 50% до 100% расходов семьи по ипотеке, а в регионах с высокими ценами на недвижимость – до 50% и 30%.



Предлагается постепенно сокращать рабочее время, вводить гибкий график работы и оказывать больше поддержки семейным поездкам на отдых.



Особое внимание в Китае уделяется системе услуг по уходу за детьми. Более 30% семей с младенцами и малышами имеют высокий спрос на услуги по уходу за детьми, хотя большинство таких услуг обходятся дороже, чем семьи могут себе позволить.



В долгосрочной перспективе власти КНР переходят к "политике трех детей". Кроме материальных поощрений, это предполагает упор на пропаганду традиционных нравственных ценностей – многодетной семьи, отцовства, материнства, детства, связи поколений.