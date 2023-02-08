Иранский сценарий против России не сработал, - Нурбек Исаков

08:29 20.02.2023

Некоторые итоги антироссийского санкционного кейса

Прошел уже почти год с момента начала специальной военной операции России в Украине, так что можно начинать подводить некоторые итоги антироссийского санкционного кейса, что и сделал в своем материале аналитик компании Esperio, Нурбек Искаков.



Для начала немного статистики, в 2022 году Россия стала абсолютным лидером по числу когда-либо вводимых санкций в отношении какой-либо страны в истории. Общее количество санкционных ограничений против России перевалило за 10,5 тыс., хотя до этого казалось, что Иран с его 3,6 тыс. ограничений вряд ли кто-то сможет опередить.



Но у России получилось, поэтому не удивительно, что следуя за иранским кейсом, где сразу после крайнего возобновления самых жестких санкций в 2016 году экономика падала на 4-8% в год, консенсус-прогноз МВФ, Всемирного банка, ЕБРР предполагал обвал российского ВВП в 2022 году на 9-11%.



Итоги прошлого года оказались для России гораздо, гораздо лучше. Российский ВВП сократился примерно на 2,5% г/г, в МВФ теперь даже ожидают возобновления роста российской экономики уже в 2023 году на 0,3 г/г. Профицит текущего счета платежного баланса РФ составил рекордные $227 млрд. Рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году, а инфляция в 11,9% г/г едва превысила европейскую в 9,2% г/г.



Для понимания удивительности подобных результатов может помочь статистика соседа России - Беларуси, где после увеличения общего количества санкционных ограничений в 2022 году до нескольких сотен, спад ВВП составил 4,7%, а годовая инфляция 12,8%.



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Во многом успехи России можно объяснить крайне позитивной конъюнктурой нефтяного и газового рынков в 2022 году. Но только лишь этим объяснить огромное расхождение прогнозов и фактической ситуации невозможно. При одинаково позитивной нефтяной конъюнктуре по итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила не 12-13%, а 20,3%, в результате чего и темпы экономического роста в Казахстана (3,1%) оказались достаточно низкими для столь высоких цен на нефть.



Очевидно, что Россия готовилась к чему-то подобному, это видно и по оперативности, с которой ей удалось перенаправить поставки энергоносителей в азиатский регион. Российский экспорт СПГ в Китай в 2022 году вырос на 44%, нефти на 8%. Индия показала еще более впечатляющую динамику, нарастив импорт российской нефти более чем в 30 раз до 1,2 млн. б/с. То есть, вместо падения нефтяного экспорта, как это было в Иране, российские поставки выросли за прошлый год на 4,0%.



Кроме того Россия смогла выстроить собственную платежную инфраструктуру, это и платежная система Мир, и система передачи финансовых сообщений (СПФС) вместо SWIFT. Это конечно не очень помогло заменить западные компании во внешних расчетах, но позволило сохранить стабильную работу внутреннего сектора. Благодаря чему стало возможно практически полное восстановление импорта к концу года, после 50-процентного сокращения импортных поставок в Россию, наблюдавшееся прошлой весной.



Естественно, что в иранском санкционном кейсе ничего подобного не было. Иран разрабатывал свои внутренние платежные системы и способы взаимодействия с внешним миром уже находясь под санкциями. А потому во внешнеторговых отношениях Исламской Республики долгое время значительное место занимал и занимает бартерный тип операций. К нему кстати активно подключается и Беларусь, и Россия.



Пропуская оценку действий Банка России и экономического блока правительства в 2022 году, которые на самом деле просто не имеют аналогов, можно сказать, что уроки заданные российской стороне в 2014-2015 годах после крымских событий они выучили как минимум на оценку хорошо. В этом вероятно и был главный просчет западных финансовых институтов, когда прогнозировалось 9-11-процентное падение экономики России.



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Особенно интересно развивалась ситуация по налаживанию параллельного импорта. Статистики здесь крайне мало, потому что никто не хочет "подставляться" под вторичные санкции, которыми США размахивают все сильнее и сильнее. Но и здесь мы видим, что уникальное географическое свойство России, а именно огромная граница, не позволили Западу остановить поток импортной продукции, это касается и товаров народного потребления, и инвестиционных товаров, и даже товаров двойного назначения.



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Само за себя говорит практически полное восстановление импорта в Россию. Спад на 12,7% по итогам 2022 года, по сравнению с весенним обвалом на 50,0-60,0% при условии падения розничных продаж в России на 10,2% в прошлом году, выглядит просто фантастически.



Логистические маршруты поставок конечно сильно удлинились и усложнились, а наличие дополнительных посредников в цепочках поставок повысило стоимость импортных товаров в России на 10-20%. Однако, это не привело к кратному подорожанию товаров западных брендов, как это произошло в Иране, по крайне мере пока.



Естественно, что проще всего параллельный импорт в Россию было организовать по тем группам товаров народного потребления, которые производятся и завозятся по всему миру крупными партиями. Сюда можно отнести компьютерную и бытовую технику, мобильные устройства, автомобили и комплектующие к ним, одежду, бытовую химию, парфюмерию и прочие потребительские товары.



Гораздо сложнее обстояли дела с инвестиционными товарами, это станки, оборудование и комплектующие к ним в таких отраслях как станкостроение, тяжелое машиностроение, комплектующие для авиации, различное коммерческое оборудование вроде банкоматов. Но даже здесь сложились свои подчас непроницаемые для западных контрольных агентств цепочки поставок.



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В итоге можно сказать о формировании трех основных каналах параллельного и обычного импорта в Россию. Это Китай, здесь рост объема импорта в Россию в прошлом году превысил 30%, это Турция, здесь объем импорта увеличился более чем в 2 раза, и это страны ЕАЭС и СНГ здесь прирост импорта составил несколько десятков процентов.



Естественно, что при гигантском масштабе задачи по восстановлению импорта в Россию на $100-150 млрд., никакой региональной специализации импорта сложиться просто не могло. И через Турцию, и через Китай, и через Казахстан, и через Армению и другие страны, в относительно равных пропорциях в Россию везли и автомобили с комплектующими, и бытовую, мобильную и компьютерную технику, и промышленные товары, вроде оборудования, электрических машин и комплектующих к ним.



То есть, никто не выстраивал новых маршрутов поставок, а использовали уже существующие, учитывая их уровень защищенности к давлению Запада. Именно поэтому Турция и Китай, обладающие более высокой геополитической независимостью оказались в числе лидеров по импортным поставкам в Россию. Что естественно помогло и Беларуси, торговые показатели которой, по последним доступным данным (первое полугодие 2022 года) не изменились по сравнению с 2021 годом.



Дальнейшее развитие ситуации по всей видимости будет идти по уже отлаженным в 2022 году трекам. Новая логистика поставок импорта в Россию будет становиться дешевле, это будет касаться как транспортных расходов, так и платежных. Нельзя исключать что США и другие страны, в 2023 году попытаются ужесточить контроль, но когда речь идет о высокой прибыли и столь высоких объемах поставок, то даже на самые жесткие санкции находятся пути обхода, Иран тому пример.



15.02.2023 Нурбек ИСКАКОВ (аналитик компании Esperio)