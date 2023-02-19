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Бал извращенцев. Омерзительное близко, - А.Игнатьев
10:42 20.02.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 19.02.2023
Бал извращенцев
Омерзительное близко

Несовершеннолетние без сопровождения взрослых – особо уязвимая категория среди украинских беженцев на Западе. Недавно The Guardian описала, как МИД Великобритании меняет даты рождения детей-беженцев с Украины, прибывающих в страну (увеличивает их возраст), чтобы их можно было отправлять в миграционные центры для взрослых. Опросы показывают, что даты рождения искажают даже у тех, кто предоставляет документы, подтверждающие несовершеннолетие.

Зачем и кому нужны "срочно повзрослевшие" дети?

На последнем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где заправляет К. Шваб, было заявлено, что педофилы "спасут человечество". Утверждалось, что законы против "любви между возрастами" (т. е. против педофилии) "нарушают права человека". По словам Шваба, педофилы "создаются природой", а педофилия является "подарком природы" человечеству.

Старт процессу декриминализации педофилии дал в 2011 г. канал CNN, опубликовав материал, в котором утверждалось, что педофилы не являются "монстрами" или "социальными девиантами". А The New York Times опубликовала "программную" статью Pedophilia: A Disorder, Not a Crime, уверяя, что педофилия "не является преступлением".

Франция в 2018 году декриминализовала "забавы" извращенцев с детьми. В Новой Зеландии с подачи правительства Джасинды Ардерн, которая является "молодым мировым лидером" ВЭФ и имеет вице-премьером "любителя мальчиков" (Grant Robertson), суд объявил, что 12-летние дети могут "давать согласие на секс со взрослыми".

В начале года достоянием гласности стало сенсационное видео, в котором одна из известных голливудских детских актрис Ширли Темпл признает, что Голливудом управляют "элитные педофилы". Ролик CNN 1988 года, получивший сегодня благодаря социальным сетям огласку, показывает Ш. Темпл в программе "Ларри Кинг в прямом эфире", рассказывающую о педофилии в Голливуде и о горьком опыте, который она получила в детстве в закоулках известных киностудий.

И распространение этой мерзости выходит за рамки сексуальных извращений. Весной 2021 года на конференции "Здоровье и свобода" (At Health And Freedom Conference) голливудский актер Джим Кэвизел, сыгравший главную роль в эпопее Мела Гибсона "Страсти Христовы", попытался обратить внимание общественности на то, с какой целью "элита" Голливуда похищает детей. Рассказывая о своем новом фильме "Звук свободы" (Sound of Freedom), посвященном проблеме педофилии, Д. Кэвизел сообщил: верхушка индустрии развлечений "насилует и убивает" детей для получения наркотика-стимулятора адренохрома, который вырабатывается в организме ребенка в виде крови с высочайшей концентрацией адреналина, когда ребенок смертельно напуган и испытывает сильную боль.

Джим Кэвизел не единственный представитель мировой киноиндустрии, выступивший с подобными разоблачениями. Кинопродюсер из Лос-Анджелеса Джон Пол Райс, как и Ширли Темпл, говорит, что Голливудом "управляет элита педофилов, которые торгуют детьми и приносят их в жертву ради собственного развратного удовольствия". Мел Гибсон назвал Голливуд "логовом паразитов", которые "пируют с кровью детей". Еще в 2017 г. Гибсон о голливудском закулисье (цитата):

"Детская кровь настолько популярна в Голливуде, что фактически действует как собственная валюта… Голливудская элита – враг человечества... нарушающий все Богом данные устои и известные человеку табу, включая неприкосновенность детей… У этих людей есть свои религиозные и мистические учения, свои социальные и этические устои. У них есть свои сакральные тексты – они больны, поверьте мне".

Слева египетский бог зла, огня и царства грешников Сокар, справа – голливудская премия Оскар

Сегодня навязывающие "новую нормальность" нелюди, подобные заправилам Голливуда и идеологам ВЭФ, используют в своих целях и еще не родившихся детей. В конце января с/г сенатор от штата Техас Роберт Холл, обсуждая новый законопроект, призвал сограждан… маркировать еду из абортированных детей: "К сожалению, многие техасцы неосознанно потребляют продукты, которые либо содержат части человеческого плода, либо были разработаны с использованием частей человеческого плода, – заявил Холл. – Некоторых это может не беспокоить, но есть много техасцев с религиозными или моральными убеждениями, которые выступают против потребления или использования этих продуктов".

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США) поспешило заявить, что продажа таких продуктов запрещена. Однако в словах члена американского сената речь идет не о продаже, а о производстве и потреблении. К тому же сенатор призвал сограждан не запретить производство пищи из "тканей, клеток или органов нерожденного ребенка", а лишь ставить на упаковках с такой пищей "четкую и заметную маркировку". Согласно официальным сообщениям, обсуждаемый в США законопроект подразумевает таже "маркировку медицинских и косметических средств, содержащих абортированные ткани человеческого плода".

Источник - фонд стратегической культуры
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