В Таджикистане снова откроют маслозавод, где по-молодости работал Рахмон

11:23 20.02.2023

В ТАДЖИКИСТАНЕ СНОВА ОТКРОЮТ ЗАВОД, ГДЕ РАБОТАЛ РАХМОН

В Бохтаре снова откроют маслозавод, на котором начинал карьеру президент республики Эмомали Рахмон.

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Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий страны, ожидается, что предприятие заработает после модернизации.



План мероприятий обсуждается совместно с нынешним владельцем маслозавода.



Президент Таджикистана упомянул перспективу открытия бохтарского предприятия в послании парламенту, сказав, что каждый раз, когда он оказывается в этом городе с визитом, его приводят на улицу, где работал маслозавод.



По словам Рахмона, восстановление предприятия не потребует больших денежных вложений.



Помимо бохтарского завода, он поручил должностным лицам запустить старые маслопроизводства в Душанбе и Канибадаме, оснастив их современными технологиями, чтобы поднять уровень выработки растительного масла для постепенного приведения страны к самообеспечению.



Как следует из послания президента, на данный момент Таджикистан обеспечивает себя маслом только на 22 %. Возобновление деятельности замороженных предприятий и вывод работающих на полную мощность позволит поднять этот показатель до 70 %.