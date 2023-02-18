Торхам. Пограничный бой на афгано-пакистанской границе

12:27 20.02.2023

Вооруженные столкновения произошли на афгано-пакистанской границе

Ксения Максимова



Вооруженные столкновения произошли на афгано-пакистанской границе у контрольно-пропускного пункта "Торхам", пишет газета "Хашт-э субх" со ссылкой на источники в афганской провинции Нангархар.



По информации СМИ, рано утром начались перестрелки между талибами (организация запрещена в России) и пакистанскими пограничниками. Отмечается, что столкновения начались после того, как накануне вечером талибы закрыли КПП для движения.



Афганский телеканал TOLONews также сообщил, что конфликт произошел после того, как афганские войска приблизились к пакистанской военной базе. Официальные лица движения "Талибан" приняли решение закрыть КПП "Торхам" "до дальнейшего уведомления", уточняет СМИ.



Движение "Талибан" пришло к власти в августе 2021 года. Как заявлял посол России в Таджикистане Семен Григорьев, почти все обещания, которые давали талибы, придя к власти в Афганистане, не были выполнены.