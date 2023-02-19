Все президенты за одним столом. О чем рассказал Садыр Жапаров?

13:42 20.02.2023

Все президенты за одним столом. О чем рассказал Садыр Жапаров?



Предыстория: Садыр Жапаров сообщил о встрече всех президентов Кыргызстана. Она прошла "на нейтральной территории"



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров собрал всех бывших президентов за одним столом и сделал обращение на своей странице в соцсетях.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что на встрече присутствовали Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков. Встреча, по его словам, "прошла на нейтральной территории".



В своем обращении Садыр Жапаров сказал, что сейчас в эпоху глобализации развиваются и становятся могущественными государствами только те страны, которые стремятся к внутренней стабильности и национальному единству.



"Каково нынешнее состояние древних кыргызов, которые создавали великие державы на территории Евразии? Из-за отсутствия единства, из-за борьбы за власть мы будто теряем нашу древнюю империю и остаемся в уголке Центральной Азии. Почему тормозит наше развитие, хоть и мы объявили о нашей независимости? Такие вопросы могут возникать один за другим…



Мало того, что сейчас у нас разделение на север-юг, на семь областей и каждая из них заботится о себе, к сожалению, сейчас население Кыргызстана является сторонниками того или иного президента, тем самым делится еще на семь.



Но, если для нас важно будущее Кыргызстана, мы должны устранить понятие "Акаева", "Бакиева", "Атамбаева", "Отунбаевой", "Жээнбекова", "доконцашника" и так далее, мы должны думать о будущем народа, объединив всех (сторонники не могут объединиться без единства лидеров).



Давно мучила мысль о том, что, если собрать всех президентов, которые в начале избирались народом и имели печальный конец, может будем единой нацией, сплоченной в один кулак. Ведь в народе есть "не оскорбляется тело султана".



Я наконец осуществил идею и собрал всех президентов, которые были во главе нашей страны", - пишет Садыр Жапаров.



Жапаров отметил, что бывшие президенты поддержали инициативу.



"Бывшие президенты высказывали свои обиды и признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это и было моей целью. В моих мыслях было только то, чтобы сторонники каждого президента, население семи областей состредоточилось в одном направлении, оставив политику, думали о развитии нации, экономики.



Да, если смотреть с точки зрения нашего народа, то у каждого были ошибки, за которыми последовали печальные события и даже произошло кровопролитие.



Во времена Акаева - Аксыйские события, во времена Бакиева - Апрельские события, во время Временного правительства - июньская трагедия, во время Жээнбекова - октябрьские события, где погиб молодой парень Үмүт, к сожалению, все эти события в истории Кыргызстана написаны черными буквами. Таким образом, мы потеряли кыргызских юношей - наших сыновей. Я чувствую недовольство близких и родных погибших.



Уважаемые соотечественники, дорогие граждане!



У предков есть понятие "отдай свою мать тому, кто убил твоего отца" ("атанды олтургонго эненди алып бер"). Если смотреть по пути Ислама, то мы увидим, что уметь прощать - великая традиция. Давайте быть милосерднее, наберемся терпения и продолжим наш путь. Если мы хотим укрепить свой суверенитет, независимость и развивать наш Кыргызстан, давайте отложим в сторону все прошлые обиды.



Кыргызстанцы, объединяйтесь!



Давайте не будем думать о 5-10-летних интересах, а подумаем в интересах Кыргызстана. У меня нет ни личного интереса, ни личной зависти к каждому из глав государств, которые были до меня и не обязан. Это я должен особо подчеркнуть", - заключил он.



Свое обращение он проиллюстрировал картой Кыргызского каганата.



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