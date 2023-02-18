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Отрыжка елбасизма. Правящая в Казахстане партия "Аманат" презентовала свою новую программу - "Вместе с народом!"
13:43 20.02.2023

Партия "AMANAT" презентовала свою программу "Вместе с народом!"
В мероприятии приняли участие кандидаты, вошедшие в партийный список, и одномандатники, выдвинутые партией в Мажилис, члены штаба, активисты молодежного крыла партии "Жастар Рухы", сторонники партии

amanatpartiasy.kz, 18 февраля

Сегодня в 18.00 часов с началом агитационного периода приступил к работе Республиканский предвыборный штаб партии "AMANAT".
Ерлан Кошанов в прямом эфире презентовал Предвыборную программу партии "АМANAT" под названием "Вместе с народом!".
В мероприятии приняли участие кандидаты, вошедшие в партийный список, и одномандатники, выдвинутые партией в Мажилис, члены штаба, активисты молодежного крыла партии "Жастар Рухы", сторонники партии.

"Наша программа – это четкий план, отражающий пути решения проблем, назревших в обществе. Уже с прошлого года партийцы проводили встречи в регионах, в сельской местности, собрав более 200 тысяч предложений граждан. Проанализировав и систематизировав волнующие население проблемы мы разработали документ, состоящий из 10 основных направлений. Каждый казахстанец найдет в нем ответы на свои насущные запросы" - сказал председатель партии.
Он подчеркнул, что с учетом демографической специфики, социальных и экономических особенностей каждой области, города составлены 20 региональных предвыборных программ. Кроме того, каждым кандидатом от партии, баллотирующимся на выборах по одномандатным округам разработана своя предвыборная программа.

Следует отметить, что в состав штаба вошли 486 активных сторонников партии. В 226 региональных и территориальных предвыборных штабах будут задействованы порядка 7,5 тысяч человек. Подготовлены графики встреч с избирателями. К этой работе подключатся более 27 тысяч доверенных лиц кандидатов.
С полным текстом республиканской и 20 региональных предвыборных программ, а также списками кандидатов в депутаты от партии "AMANAT" можно будет ознакомиться в ближайшее время в интернете.

Источник - amanatpartiasy.kz
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