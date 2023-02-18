Китайско-иранские связи на правильной стороне истории, - М. К. Бхадракумар

15:44 20.02.2023

Пекин и Тегеран осваивают общую дорогу, Вашингтон в тревоге

Китайско-иранские связи на правильной стороне истории



М. К. Бхадракумар



Трехдневный государственный визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Китай 14−16 февраля является знаковым событием, влияющим на региональную политику и международную безопасность. Прием на красной ковровой дорожке, оказанный Ирану, означал высокую важность, придаваемую Пекином всеобъемлющему стратегическому партнерству между Китаем и Ираном в сложившейся международной обстановке.



В "поднимающей занавес" понедельничной статье Global Times написала, что визит "демонстрирует непоколебимую решимость администрации Раиси продвигать политику „Взгляда на Восток"".



Затем газета Центрального комитета КПК сделала заявление, полное глубокого смысла: "Политика Ирана „Взгляд на Восток" означала переход от политики негативного баланса и неприсоединения к созданию союзов с незападными мировыми державами, которые имеют схожие с Ираном политические структуры - такие, как Россия и Китай"



Должно быть, это первый случай, когда Пекин открыто приветствовал переход Ирана к союзу с незападными мировыми державами, которые не квалифицируются как либеральные демократии - "такие как Россия и Китай". Эта характеристика становится лейтмотивом визита Раиси в Китай. Действительно, Пекин, Москва и Тегеран находятся в одной лодке с пионерами демократизированного мирового порядка, бросающими вызов гегемонии США.



На следующий день в пространной редакционной статье Global Times подробно остановилась на стратегических последствиях, отметив, что "за пределами блока США-Запад и круга его влияния существует огромное пространство и потенциал для взаимовыгодного сотрудничества" между Пекином и Тегераном. В ней говорилось:



"Углубляющееся сотрудничество Китая с Ираном также направлено против гегемонии и запугивания. И Китай, и Иран придерживаются независимой внешней политики, твердо отстаивают принцип невмешательства во внутренние дела в международных отношениях и защищают общие интересы развивающихся стран. Это способствует многополярному и диверсифицированному развитию мира и соответствует общей тенденции времени…



"В результате действий Вашингтона международная структура разделяется и реструктурируется, вновь возникает порочная тенденция формирования блоков и лагерей, что ставит незападный мир в трудное положение и вновь ставит перед историческим выбором.



Существующая международная система, возглавляемая США, нацелена на запугивание и эксплуатацию развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой. Сейчас Вашингтон все еще считает, что это недостаточно удобно, что интересы развивающихся стран приобрели больший вес, и хочет реконструировать новую международную систему с более сильной тенденцией, что, несомненно, является серьезным вызовом для незападного мира и которому необходимо противостоять, объединив усилия".



Эта убедительная мысль появилась во вступительном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с Раиси во вторник в Большом народном зале в Пекине, когда он сказал, что "на фоне глубоких изменений в международной ситуации Китай и Иран постоянно укрепляют свое стратегическое взаимное доверие и неуклонно развивают прагматическое сотрудничество. Они продвигали свои общие интересы и поддерживали международную справедливость, написав новую главу в китайско-иранской дружбе".



Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального достоинства, а также противостоит односторонности и гегемонии и выступает против попыток внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана и подрывать его безопасность и стабильность".



Общая картина здесь включает в себя три ключевых элемента: "безграничную дружбу" Москвы с Пекином, евразийскую интеграцию Ирана и формирующийся российско-иранский альянс. Шанхайская организация сотрудничества предоставляет всем трем странам платформу для укрепления связей и координации в духе взаимного уважения и доверия, а также совместной работы по вопросам региональной безопасности.



Визит Раиси ускорит реализацию 25-летнего соглашения между Ираном и Китаем, подписанного в 2021 году. Эта программа, включая энергетику, торговлю и инфраструктуру, столкнулась с препятствиями из-за пандемии и эскалации санкций США. Но ситуация находится на пороге перемен.



Безусловно, переговоры в Пекине были сосредоточены на том, как продвигать практическое сотрудничество между Ираном и Китаем, даже сейчас, когда Китай выходит из добровольно введенных ограничений во время пандемии, рвется вперед и наращивает активность в рамках инициативы "Пояс-путь".



Однако, что еще предстоит осознать, что главным результатом конфронтации между Россией и странами НАТО является то, что Иран намерен прорваться сквозь кольца западного сдерживания, воздвигнутых на протяжении последних четырех десятилетий после революции 1979 года. Пекин видит, что Россия обеспечивает Ирану стратегическую глубину в взаимовыгодном сотрудничестве.



Незадолго до того, как Раиси отправился с государственным визитом в Пекин, новый управляющий центрального банка Ирана Мохаммадреза Фарзин заявил в Тегеране, что "Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается". По сути, он объявил, что Иран и Россия предприняли значительный шаг к объединению своих банковских инфраструктур в условиях западных санкций.



После многих лет работы двум странам удалось подключить иранскую национальную службу финансовых сообщений SEPAM к российской системе финансовых сообщений Банка России (SPFS), российскому эквиваленту SWIFT, которая предназначена для связи с другими крупными державами - такими, как Китай и Индия.



Это объединение означает, что у Москвы сегодня есть политическая воля для продвижения вперед оптимального партнерства с Ираном, поскольку они также стремятся к более широкому использованию в торговле своих национальных валют.



Более того, Россия и Иран создают брандмауэр, чтобы изолировать свое оборонное сотрудничество от любопытных глаз США. Москва собирается передать Тегерану передовые военные технологии, в том числе знаменитые многоцелевые истребители поколения 4+ Су-35, в рамках оружейной сделки стоимостью в 3 миллиарда долларов, которая также включает две системы противовоздушной обороны С-400. Ничто из этого не ускользает от внимания Пекина. (Интересно, что Фарзин был включен в делегацию Раиси в Пекине.)



Пекин понимает, что конфронтация между Россией и США работает на благо двух его ключевых партнеров, стремящихся вырваться из западной хватки санкций и полностью реализовать свой потенциал региональных держав - Северной Кореи и Ирана, - что имеет глубокие последствия для динамики власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Западной Азии.



Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери недавно приветствовал новоназначенного северокорейского коллегу генерала Пак Су Ира призывом к расширению военных связей, "чтобы противостоять любому шагу, который подрывает глобальную безопасность".



Китайско-иранские отношения вступают в интересные времена. По счастливой случайности, государства Персидского залива сами отказываются от американо-израильской стратегии разжигания антииранского ажиотажа. Тем временем отношения Ирана с Саудовской Аравией неуклонно улучшаются, и последняя также развивает диверсифицированные внешние связи с акцентом на партнерские отношения с Китаем и Россией.



Растущее в последнее время сходство в соответствующих дипломатических траекториях Ирана и Саудовской Аравии постепенно окажет успокаивающий эффект на безопасность в Персидском заливе и устранит возможности для вмешательства США во взаимодействие ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) с Китаем (и Россией).)



Председатель Си подчеркнул Раиси важность стабильности в Западной Азии, заявив, что поддержание стабильности имеет значение для благополучия стран и народов региона, а также имеет большое значение для мира во всем мире, глобального экономического развития и стабильности поставок энергоносителей.



Си Цзиньпин, в частности, отметил, что "Китай ценит готовность Ирана активно улучшать отношения с соседними странами и поддерживает страны региона в разрешении их разногласий посредством диалога и консультаций для реализации добрососедских отношений".



Этот сдвиг парадигмы безопасности в Персидском заливе ставит китайско-иранское партнерство на правильную сторону истории.



Автор: М. К. Бхадракумар - M.K. Bhadrakumar - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).



Перевод Сергея Духанова



Источник

https://www.indianpunchline.com/china-iran-ties-on-the-right-side-of-history/