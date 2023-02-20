Новые деньги нового мира, - Иван Рыбин

15:46 20.02.2023

Новые деньги нового мира

Финансовая система человечества нуждается в коренных изменениях

Иван Рыбин

20.02.23



Существующая нынче в мире финансовая система ведет человечество в пропасть - высказывания на сей счет в последнее время стали очень частым явлением. И уже не только говорят, но и делают: взаиморасчеты многих стран пошли в национальных валютах, минуя доллары США. Американцы в курсе и тоже готовятся, собираясь подложить всем нам свинью планетарного масштаба.



"Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива и не служит интересам развивающихся стран. Эти страны оставлены в беде, так как им отказывают в облегчении долгового бремени и взимают грабительские процентные ставки. Требуется полное переосмысление глобальной финансовой архитектуры с тем, чтобы она отражала потребности развивающихся стран", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Данную зажигательную речь он произнес в Аддис-Абебе на саммите глав государств и правительств Африканского союза (ранее - Организация африканского единства). Дескать, Матумбе не хватает денег, с него требуют долги, да еще и какие-то там проценты по ним хотят. Вообще запредельная наглость! Отдавать нечем. Хотя есть и богатейшие недра, и плодородные земли, и отличный климат. Нет только желания трудится. Но это - частности.



К чему глава проамериканской ООН - если кто не понял почему проамериканской, то стоит вспомнить, где данная организация находятся - начал вещать про какие-то "финансовые революции"?



Да и сам Гутерриш тот еще "фрукт" - португальская марионетка США. Меньше всего дедолларизация нужна Штатам, которые подмяли под себя большую часть мировой торговли. И сейчас доллары, коих выпущено больше, чем стоит вся Америка со всеми своими потрохами, постепенно меняются на реальные активы - на нефть, металлы, руды, уголь, золото и т. д.



Однако рост американского госдолга, который уже перевалил за $31,5 трлн., всех очень сильно пугает. Причем не первый год. И в мире потихоньку начали возвращаться к недолларовым расчетам. Здесь лидирует Китай, которому Штаты умудрились втюхать огромное количество своей зеленой резаной бумаги.



Нефть у арабов китайцы уже покупают на юани и дирхамы, взаиморасчеты РФ и КНР частично тоже идут в наших национальных валютах. Индусы также делают ставку на свою рупию и на торговлю с китайцами, минуя доллары.



"Важно, что сейчас почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах. Переход на нацвалюты будет только набирать обороты. Именно такие расчеты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой многополярного мира", - говорит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Справедливости ради стоит отметить, что это - больше инициатива КНР, чем наше желание. И рублей в расчетах очень мало, в основном юани.



"Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях. Сейчас более 40% объема товарооборота между нашими странами осуществляется с помощью рубля. Тегеран поддерживал и идею использования рубля в качестве главной валюты в региональных интеграционных союзах, таких как ЕАЭС", - такова официальная позиция Ирана, которую обозначил посол этой страны в РФ Казем Джалали.



Если не принимать в расчеты рубль - а его и не принимают, так как наши финансовые власти сугубо "либеральные" - то в целом ситуация для янкесов неприятная. Запасной вариант в США разработан уже давно: доллары для всего мира отменить, американцам поменять их на новую валюту "амеро", а всем, кому Штаты должны, это "простить". План не новый, и уже отнюдь не секретный.



Проблема лишь в том, что после его реализации американцев по всему свету начнут убивать, вне зависимости от страны, нации и общественного строя. Причем с особой жестокостью. Даже спокойные норвеги, у которых все их пенсионные накопления - именно в долларах. И в евро, но все резервы ЕЦБ в американской валюте, в общем, по индукции это то же самое.



Посему нужны иные раздражители. И Матумбы на эту роль очень даже хорошо подходят. Вся вместе Африка должна около $4 трлн., это, конечно, меньше, чем госдлолг США, но уже вполне сравнимая сумма. И если африканцы большей своей частью, начнут посылать кредиторов по известному короткому национальному африканскому адресу, в мире финансов начнется кавардак. По сути, именно к этому и призывает Антониу Гутерриш. "Разжигает", провоцирует. "Переводит стрелки".



То есть, судя по всему, янкесы собираются бить на упреждение. Устраивать всемирный финансовый кризис и всех "кидать". Россию, в том числе.



"Фантики" - доллары и евро - в одночасье превратятся даже не в тыкву, а вообще исчезнут. Так как это - не более чем записи на электронных счетах. Всякие ценные бумажки в наше времена существуют тоже в бездокументарной форме, и они уйдут в электронную "корзину". Ровно как и все остальные дутые "активы", которые наши чиновники и олигархи принимают в обмен на нефть, газ, металлы, золото, удобрения и т. д.



Они отнюдь не дураки, не стоит на них наговаривать. Просто предатели, "власовцы" (© Г. Зюганов). Им приказали, а они и рады стараться. Кара за данные деяния неминуема, но всем нам от этого ничуть не легче…



"Альтернативная" финансовая система человечеству, действительно, нужна. И то, что нынче творится на нашей планете нормальным назвать нельзя.



"Западные министры, премьеры, президенты - это региональные менеджеры тех или иных группировок глобального бизнеса. Просто менеджеры, которым поручено что-то отыграть. И им безразлично что будет происходить дальше - в прямом смысле этого слова. Новая реальность - это то, что правила кончились.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мюнхенская конференция: Страны Запада грезят о поражении России

Мюнхенская конференция: Страны Запада грезят о поражении России

Европейцы признались, что давно готовились к войне с нами и рассчитывают выиграть ее на всех фронтах

И будет побеждать тот, кто первым станет нарушать эти правила. Потому, что ответственности за нарушение этих правил - как нам показали с "Северным потоком" - нету", - объясняет зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.



Тут стоило бы уточнить - глобального финансового бизнеса. Или еще точней: глобального космополитического финансового бизнеса. Как несложно догадаться, создание новой всемирной системы международных взаиморасчетов невозможно без существенного и жесткого ущемления власти этого кагала. Иначе ничего не получится. Но это уже попахивает какой-то всемирной революцией…



Страна на страну не приходится, везде ситуация разная. В КНР этой самой "закулисы" нет, им проще всего.



В Японии, Южней Корее и ОАЭ тоже, но там расположены американские военные базы.



В Индии баз нет, "закулисы" в явном виде тоже, однако там сильна власть тех, кто получал образование в Великобритании. В Старом Свете все вообще грустно, один немецкий Kanzlerakte чего стоит.



Теоретически, при нынешних вычислительных мощностях, современных суперкомпьютерах, создать единый планетарный расчетный центр - проще простого. Как связующее звено между независимыми национальными центральными банками, у которых резервы - это резервы (то же золото-серебро-платина), а не зеленые фантики. Технически все реально.



Защитить от хакеров тоже нет проблем, нужно всего лишь нанять в службу безопасности этой глобальной структуры решительных людей без комплексов. Но как защитить систему от финансовых спекулянтов, играющих на курсах валют? Причем порой так, что под угрозой оказывается целые государства. Тут нет ответа.



Точнее, он есть - запрет финансовых спекуляций как таковых. Условно говоря, некий аналог "исламского банкинга". Разрешена только созидательная инвестиционная деятельность, а проценты, ценные бумажки и прочие липовые активы - харам. Через какое-то время мир неизбежно к этому придет, но на пути человечеству придется тяжело. Но очищение от финансовых паразитов неминуемо, иначе людям просто не выжить. Как виду.