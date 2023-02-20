Сходка кыргызских "президентов" в Дубае. Их разыскивает милиция...

17:06 20.02.2023 Сходка президентов длилась век

20 февраля 2023



Бишкек () – Президент Садыр Жапаров собрал всех бывших президентов за одним столом в Дубае (КР и ОАЭ имеют соглашение об экстрадиции преступников) и сделал обращение на своей странице в соцсетях. Цель, по его словам – преодолеть размежевание и объединиться во имя будущего нашей страны.



"Если для нас важно будущее Кыргызстана, мы должны устранить понятие "Акаевцы", "Бакиевцы", "Атамбаевцы", "Отунбаевцы", "Жээнбековцы", "доконцашники" и так далее, мы должны думать о будущем народа, объединив всех (сторонники не могут объединиться без единства лидеров)", - написал президент Садыр Жапаров.



Конечно, речь не идет о том, что завтра сторонники Отунбаевой или Жээнбекова будут строить баррикады или штурмовать госрезиденцию. Но совместное фото, видео и заявление с подписями во имя будущего страны не помешало бы для достижения заявленной цели.



"Бывшие президенты высказывали свои обиды и признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это и было моей целью", - написал президент об итогах встречи.



"Но если смотреть с точки зрения нашего народа, то у каждого были ошибки, за которыми последовали печальные события и даже произошло кровопролитие. Во времена Акаева - Аксыйские события, во времена Бакиева - Апрельские события, во время Временного правительства - июньская трагедия, во время Жээнбекова - октябрьские события, где погиб молодой парень Үмүт", - перечислил он беды почти каждого президента.



Из списка выпал только Атамбаев и смерть спецназовца в селе Кой-Таш. Хотя после того, как бывшего президента отпустили на лечение, Первомайский райсуд поспешил сообщить, что мнения о том, что Алмазбек Атамбаев оправдан по кой-ташским событиям, преждевременны.



После этого президент привел в пример древнюю пословицу. "У предков есть понятие "отдай свою мать тому, кто убил твоего отца" ("атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер"). Если смотреть по пути Ислама, то мы увидим, что уметь прощать - великая традиция", - написал президент.



"Давайте не будем думать о 5-10-летних интересах, а подумаем в интересах Кыргызстана. У меня нет ни личного интереса, ни личной зависти к каждому из глав государств, которые были до меня и не обязан. Это я должен особо подчеркнуть", - заключил он.



Для усиления своих слов он прикрепил карту Кыргызского каганата в 9 веке - современные территории Китая, Монголии, России, Казахстана были его территориями. Правда, территория современного Кыргызстана оказалась за границами каганата.



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Первым среди бывших президентов встречу прокомментировал Алмазбек Атамбаев на пути из Дубая в Испанию. По его версии, на встречу его позвали, но не известили о присутствии других бывших президентов. "Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов", - пояснил он.



"Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по-английски, не прощаясь ни с кем. Если в будущем возникнет необходимость, я, конечно же, расскажу подробности", - решил он не раскрывать тайну.



Но смысл, как показалось многим, он все же раскрыл. "Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы", - написал он.



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Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов раскрыл подробности встречи, точнее как Атамбаев ушел "по-английски". "Сделал это по-своему изящно, сказав, что отойдет в туалет, после чего и вправду не вернулся", - написал эксперт.



"Так вот, по сведениям, полученным из источников, близких к организации встречи в Дубае, о его возвращении (Бакиева), и тем более, о какой-либо амнистии или даже прощении без соответствующих юридических, судебных процедур, не может быть и речи. Об этом Бакиеву было сказано президентом Жапаровым", - пишет Дубнов.



Другими словами, последнее слово осталось за судами, о независимости которых президент Жапаров объявил сразу после освобождения Атамбаева из тюрьмы.



Хотя Дубнов указал еще на одну причину сходки - встреча должна было показать, что президент и вместе с коллегой по тандему, главой ГКНБ Ташиевым уверенно контролируют ситуацию в Кыргызстане.



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Сегодня пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал обсуждение среди общественности встречи президента Садыра Жапарова с бывшими главами государства.



"Президент Жапаров хочет разорвать порочную практику, идущую еще со времен Исхака Раззакова - когда все последующие руководители страны все плохое приписывали своим предшественникам. Это и было основной целью встречи президентов, и никакого другого подтекста у нее нет", - еще раз объяснил цель встречи пресс-секретарь.



Но самая дискутируемая тема встречи о возможном возвращении Бакиева на Родину, о которой прямо сказали Атамбаев и Дубнов, осталась без ответа. Вместо этого пресс-секретарь президента стал защищать Атамбаева и вспоминать его хорошие дела.



Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков также прокомментировал обсуждения среди общественности о встрече. "Об освобождении кого-либо из бывших президентов от ответственности и прекращении возбужденных ранее в их отношении уголовных дел, равно как и о возвращении в страну, речи не шло", - сказал он.



Зато это могут сделать суды и с этим не поспоришь, так как они независимые (об их независимости говорил президент 4 дня назад).

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Бывший президент Акаев, с которого при новой власти сняли уголовные обвинения и он смог посетить свою Родину впервые за 16 лет, назвал встречу действующего и бывших президентов на нейтральной территории "историческим событием", в котором "и дольше века длится день!" (неудивительно, что кому-то из них захотелось в туалет).



Остальные три президента пока молчат. Молчание - это золото.



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Что думают депутаты Жогорку Кенеша о встрече всех президентов Кыргызстана?

ПОЛИТИКА

16:23, 20 февраля 202313105



// АКИpress

Предыстория: Пресс-секретарь президента назвал главную цель организации Садыром Жапаровым встречи с Акаевым, Бакиевым, Отунбаевым, Атамбаевым и Жээнбековым Продолжение: Не было речи о возвращении кого-либо из бывших президентов, - глава пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров 18 февраля сообщил, что собрал всех бывших президентов за одним столом.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что на встрече присутствовали Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков. Встреча, по его словам, "прошла на нейтральной территории". По некоторым данным, встреча состоялась в Дубаи.



"Бывшие президенты высказывали свои обиды и признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это и было моей целью. В моих мыслях было только то, чтобы сторонники каждого президента, население семи областей сосредоточились в одном направлении, оставив политику, думали о развитии нации, экономики", - отметил президент Садыр Жапаров.



Редакция узнала мнение ряда депутатов Жогорку Кенеша относительно этой встречи.



Исхак Масалиев ("Бутун Кыргызстан"):



"Как оказалось, в Дубаи 6 человек простили друг друга. Пусть сколько хотят, столько и прощают. Но… во время возврата Кумтора Акылбек мырза [Жапаров] говорил, что бывшие президенты получили долю от золота.



Кто разрушил страну, распродал госимущество, стал причиной того, что миллионы граждан покинули страну? Кто ответит за жизни людей, которые застрелены в Боспиеке, погибли в апреле 2010 года, июне 2010 года, на кыргызско-таджикской границе? Что с этим будем делать?



Согласен только с тем, что сотрудников и специалистов не нужно привязывать к президенту какого-либо периода. Возможно, научатся своей головой работать. Мир нужен - ясное дело. Но это прощение не только "вышестоящих".



Эльмурза Сатыбалдиев (Узгенский округ, лидер депутатской группы "Мекенчил"):



"Любая встреча необходима, она должна быть на любом уровне. От встречи, какой бы она не была, не нужно искать негатив. Тем более, если бывшие главы государства собираются. Я не знаю, собирались они или нет. Но коль президент говорит, значит они собирались. Я здесь не вижу ничего такого, чтобы народ тревожился. Президент написал же: "Я их призвал к миру, объединению". Дальше ничего не говорит, о чем они договорились. Я так понял, что они договорились о национальном единстве. Думаю, что этим разговор и завершился. Я не заметил, что стоял вопрос возвращения или невозвращения, задержания или освобождения кого-либо.



Я не читал, но слышал, что Алмаз Шаршенович сообщил, что расскажет подробности встречи позже. Относительно возврата Курманбека Бакиева, может, он недопонял и желаемое за действительное принял. В сообщении президента Садыра Жапарова я не увидел речи о возвращении кого-либо.



Комментарий Акаева не читал.



Я вижу только хороший результат от этой встречи. Встречи должны быть. Сколько можно бегать друг от друга? Встретились, поговорили. Я не был там и предполагать, что там происходило, трудно".



Айбек Маткеримов ("Ата-Журт Кыргызстан"):



"По этой встрече много обсуждений. Я как гражданин своей страны считаю идею президента хорошей.



До этого все президенты друг после друга говорили плохие слова. С приходом к власти отмечали плохую работу предыдущего президента. После прихода Садыра Нуркожоевича я такого не заметил. Он общими словами говорит о допущенных недостатках за годы независимости. Наши предки говорили: "Отдай свою мать за того, кто убил твоего отца" ("атанды олтургонго эненди алып бер"). Это дальновидность.



Президент сказал, что были споры. Возможно, они спорили по моментам работы во власти. Мы должны взять уроки из истории и двигаться вперед. Думаю, в таком ключе прошла встреча. Возможно, разговор был вокруг вопросов "где мы ошиблись", "где мы могли споткнуться", "какие мы неправильные вещи сделали". Не участвуя во встрече, не могу дать подробный комментарий дать.



Пока официально не объявят о том, что был разговор о возвращении Бакиева, ничего сказать не могу. Потому что, когда я только пришел в политику, увидел настоящие лица политиков. Поэтому не могу комментировать чьи-то слова"



Дастан Бекешев (Октябрьский округ):



"Пока наши эксы и действующий президенты проводили встречу, многие люди возмущены, а кто-то рад этому. Я хотел бы так сказать, что реабилитация Бакиевых началась еще в 2020 году. Все прекрасно понимают, что много чего делалось, чтобы реабилитировать это прошлое. Здесь, в первую очередь, должны высказаться родственники погибших 7 апреля 2010 года. Потом я могу уже высказать в полной мере свое мнение. А так я очень против реабилитации. Надеюсь, что на этой встрече и речи не было о том, чтобы вернуть Бакиевых. Теперь вопрос стоит, чтобы национализированные имущества не вернули".



Динара Ашимова ("Ыйман Нуру"):



"Я поддерживаю, что встреча состоялась. Главной целью все-таки, наверное, было обеспечить стабильность. Народу нужна стабильность, нам нужно развиваться экономически. Для этого разные политические группы должны прийти к консенсусу.



Как юрист могу сказать, вряд ли Бакиева юридически можно привезти. Поэтому и встреча прошла на нейтральной территории. Там уже приговоры есть. Здесь у каждого экс-президента есть свои сторонники, нам нужно, чтобы все сторонники забыли обо всех своих прошлых обидах, и чтобы мы начали развиваться. А привезти его, не знаю, как юридически это можно устроить. Это все дела нужно отменить. Там ведь жертвы были. Невозможно это".



Аида Исатбек кызы ("Ынтымак"):



"Цель того, что он всех собрал, мне непонятна, как и для всех наших граждан. Многие из тех, кто был, еще не прокомментировали, о чем была встреча. Я так полагаю, что скорее всего нынешняя власть хочет удержать власть, может какие-то преграды у них есть, о которых мы не знаем. Или таким способом власти хотят вернуть Бакиевых. В посте он говорит, что целью того, что он всех собрал, является, чтобы все друг другу простили. Пусть они друг другу прощают. Вопрос в том, простит ли их народ. Каждый наш президент не ушел просто так. Почти каждый из них проливал кровь. Народ может простить, что вывозились мешками деньги, но за пролитую кровь народ не простит. Истинной цели встречи я не знаю".



Ырысбек Атаджанов (Кадамжайский округ):



"Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, оказывается, принял решение об организации встречи с бывшими президентами Кыргызстана. Я думаю, что это правильно. У 5 президентов есть свое место в истории страны, несмотря на хорошие и плохие моменты. Президент призвал все стороны к объединению. Теперь только время покажет, какие результаты будут после этой встречи.



У всех президентов есть хорошие моменты в их работе. Но если говорить о событиях, которые были негативными, то во времена Аскара Акаевича произошли события в Аксы. Там погибли наши граждане. Во время Курманбека Салиевича произошли кровавые события, во время Розы Отунбаевой вместе с Атамбаевым произошли июньские события в Оше и Жалал-Абаде с большим количеством жертв. При Сооронбае Жээнбекове 5 октября 2020 года на митинге погиб наш юный соотечественник. Не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Пусть будет мир, пусть наша страна развивается. Этого очень хочется".



Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру"):



"Если честно, хотел бы воздержаться от комментария, так как ничего не видел, не знаю. Но в любом случае, люди уже встретились. Желаю, чтобы эта встреча была во благо страны и народа. Не зная, какой мотив, цель приезда каждого, место встречи, говорить сложно. Картина станет ясной, когда каждый даст комментарий. Намерение президента об объединении сторон хорошее, главное, чтобы это принесло пользу для народа". Источник - АКИpress

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