Два чудо-стратега Шойгу и Тасмагамбетов провели переговоры о военной составляющей

19:26 20.02.2023

Имангали Тасмагамбетов встретился с Сергеем Шойгу

Встреча в рамках ОДКБ Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов провел встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте ОДКБ.



Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением (с 1 января 2023 года сроком на три года) на должность.



"Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что Ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом Вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления вооруженных сил Казахстана".



Во время встречи Шойгу и Тасмагамбетов обсудили вопросы развития военной составляющей организации, а также совершенствования ее силового потенциала.



Имангали Тасмагамбетов занимает должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года. Генсек ОДКБ назначается на три года. До Тасмагамбетова пост генсека ОДКБ занимал Станислав Зась. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



В Минске 13 февраля 2023 года с Имангали Тасмагамбетовым встретился Александр Лукашенко.



Константин Вноровский