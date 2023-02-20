 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.02.2023
20:56  Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции
20:52  Запад утвердил план по уничтожению России: Маски сорваны, Европа сдалась американским банкирам
20:47  Узбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансов
20:36  Sputnik Таджикистан об истории старых и новых долгов энергохолдинга "Барки точик"
20:18  Сеймур Херш прорывает заговор молчания, - Д.Минин
19:49  Переживет ли мир лихие 2020-е, - Геворг Мирзаян
19:26  Два чудо-стратега Шойгу и Тасмагамбетов провели переговоры о военной составляющей

17:23  Пиара ради. Байден пробрался в Киев
17:06  Сходка кыргызских "президентов" в Дубае. Их разыскивает милиция...
15:46  Новые деньги нового мира, - Иван Рыбин
15:44  Китайско-иранские связи на правильной стороне истории, - М. К. Бхадракумар
15:35  Христиантво в ЦентрАзии, - Николай Митрохин
13:43  Отрыжка елбасизма. Правящая в Казахстане партия "Аманат" презентовала свою новую программу - "Вместе с народом!"
13:42  Все президенты за одним столом. О чем рассказал Садыр Жапаров?
13:39  КазВласть. Реформы ради реформ никому не нужны, - Данияр Ашимбаев
13:36  От военных союзов к "мягкой силе": что искала Османская империя в Центральной Азии? - А.Васильев
12:27  Торхам. Пограничный бой на афгано-пакистанской границе
11:23  В Таджикистане снова откроют маслозавод, где по-молодости работал Рахмон
10:42  Бал извращенцев. Омерзительное близко, - А.Игнатьев
10:24  Стратеги без стратегии. Итоги Мюнхенской конференции, - Г.Бовт
09:47  Россия спасет Германию от американской оккупации? - СП
08:29  Иранский сценарий против России не сработал, - Нурбек Исаков
08:14  Политика укрепления семьи в Китае, - Виктор Пироженко
08:08  Руководство Железных дорог Казахстана опять под следствием - растащили 1,5 млрд тенге
07:48  Власть, элита и народ. От мобилизации к модернизации, - Владимир Лепехин
00:56  Мирить армян с азербайджанцами взялся Блинкен, - НГ
00:18  Эр-Рияд опасается сожжения всех мостов с Тегераном, - И.Субботин
Воскресенье, 19.02.2023
21:34  Рамзан Кадыров создает боевую ЧВК. Давить шайтанов и пиндосов
21:32  NBCnews: США подозревают Китай в поставках России нелетальных вооружений
21:29  Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, - Тед Карпентер
20:58  В Таджикистане ликвидировали Независимый центр по защите прав человека
19:11  Российский футболист Зуев просится в казахстанское гражданство
17:40  4 израильских F-16 поутру нанесли ракетный удар по Сирии
15:32  В Болгарии заморили в фургоне 18 афганских нелегальных мигрантов
15:21  КазВыборы. Проходные партии и кандидаты в Мажилис, - А.Чеботарев
14:39  Аким Павлодарской области Байхан уверяет, что лично залатал все котлы горемычной Экибастузской ТЭЦ
10:32  О саммите "мирового правительства" в Дубае, - В.Катасонов
10:31  Молдавия исчезает с карты Европы, - В.Бурт
09:27  Мариупольские истории, - Дм.Стешин
08:35  РосЧиновники готовы в любой момент сдаться, - СП
01:38  "Культ личности Назарбаева" ликвидируют с особенной осторожностью, - Е.Погребняк
01:00  В США от катастрофы в Огайо попытались отвлечь китайским зондом
00:52  Выборность и гласность: как изменилось отношение Казахстана к России
00:01  Кто и что скрывается за разоблачениями Херша? - М.Баширов
Суббота, 18.02.2023
23:40  Юго-восток Турции не спит: продолжаются 5-балльные толчки
22:10  Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана
20:55  ЧВК "Вагнера" взяла Парасковиевку - Бахмут почти полностью окружен
13:12  Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18 человек, часть из них - этнические кыргызы
13:08  Впервые со времен Пилсудского на Украине будет воевать Польский легион
12:12  Казахстанский Экибастуз снова остался без тепла. Очередная авария
11:40  Продовольственные бароны грозят миру голодом, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переживет ли мир лихие 2020-е, - Геворг Мирзаян
19:49 20.02.2023

Переживет ли мир лихие 2020-е

"Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны". Эти слова Владимира Путина цитируют все чаще. И это отнюдь не фигура речи. Мир действительно находится на очень опасной черте. До которой он дошел благодаря трем составляющим.

Отношения без правил

Во-первых, из-за размывания правил игры. Речь идет не только о правилах однополярного мира – несправедливых, односторонних, которые Штаты установили после окончания холодной войны. Да, отказ выросших великих держав (России, Ирана, Китая) их соблюдать разбалансирует систему – но не ставит ее на грань глобального конфликта. И речь не только о разорванных Соединенными Штатами официальных договорах по контролю за вооружениями – включая отказ от ракет малой и средней дальности, а также стратегических систем противоракетной обороны. Да, этот разрыв ведет к эскалации – но скорее в среднесрочной перспективе. А здесь и сейчас куда опаснее разрушение тех неформальных правил, которые были написаны (иногда даже кровью) или сформулированы устно во время холодной войны. Правил, которые удерживали великие державы от перевода их конфликта из опосредованного в прямой.

Среди них, например, правило воздерживаться от атаки на критически важные инфраструктурные объекты друг друга – например, на трубопроводы "Северный поток" или Крымский мост. Умные лидеры из второй половины XX века прекрасно понимали, что подобные атаки приведут к спирали эскалации – когда каждая из сторон будет отвечать ударом на удар.

auction.artinvestment.ru
РЕКЛАМА
Аукцион искусства ARTinvestment.RU. Топ лот: Рабин О.Я.
Инвестируйте с профессионалами!
На днях российская Служба внешней разведки рассказала о подготовке американцами боевиков для совершения терактов на территории России. "Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты", – говорится в сообщении разведчиков. А значит, американцы вступают на очень-очень тонкий лед.

Слово стало льдом

Второй составляющей нынешнего кризиса является неспособность сторон договариваться друг с другом. Даже в период холодной войны лидеры великих держав не просто садились за стол переговоров, а еще и вставали из-за него с подписанными соглашениями колоссальной важности (тот же договор о РСМД). Даже в период охлаждения российско-американских отношений в нулевые и десятые годы Москва и Вашингтон, конфликтовавшие по многим вопросам, могли разговаривать на ядерные темы и тоже вставать из-за стола с серьезными документами (СНВ-3, заключенный в 2010 году). Однако на сегодняшний день такие сценарии крайне маловероятны – те же переговоры о продлении СНВ-3, которые должны были состояться в конце 2022 года, были перенесены сначала на начало 2023 года, а потом вообще заморожены.

И произошло это не только потому, что США отказались обсуждать это соглашение с его привязкой к ситуации на Украине. Еще и потому, что между сторонами исчезло взаимное доверие, построенное на уважении интересов и верности взятым на себя обязательствам. Так, если в 2017 году Владимир Путин говорил о "деградации" уровня доверия, то в конце 2022 года несколько раз давал понять, что доверие в переговорах с Западом чуть ли не исчезло. И это логично, поскольку США и Европа системно пытались обманывать Россию, не соблюдая никакие условия сделок. А в последнее время даже с гордостью признавали факт обмана – как, например, это сделала Ангела Меркель (да и не только она), заявив, что Минские соглашения подписывались не для мира, а для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне.

На эту тему
Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов
России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов
Эксперт: Ведущие российские партии поддержали действия президента по защите суверенитета России
Да, на Западе тоже уверяют, что Путину верить нельзя. Однако их слова расходятся с отношением. Как верно отмечает журнал "Россия в глобальной политике", хоть российского президента и представляют на Западе "исключительно как коварного и циничного лжеца, верить ни одному слову которого нельзя", но в его слова о том, что он не будет убивать Зеленского "тут же поверили и Беннетт (тогдашний премьер Израиля – Г. М.), и сам Зеленский". Вот только какой смысл Москве договариваться с Западом о проблемах войны и мира, если только Москва будет выполнять взятые на себя обязательства?

Фото: Rolf Schulten/Global Look Press
Разморозка

Наконец, третьей составляющей "опасного и непредсказуемого десятилетия" является огромное количество мировых конфликтов, находящихся в подмороженном состоянии. Подмороженном потому, что потенциальные участники боятся реакции мирового полицейского в лице Соединенных Штатов, региональных "шерифов" наподобие России и Турции – то есть в целом опасаются начинать войну, которая повлечет за собой интервенцию извне. Сейчас же все эти конфликты постепенно размораживаются.

Неспособность найти дипломатическое решение (потому что потенциальные посредники заняты разборками между собой), максимальное включение двойных стандартов (когда США и Запад демонстративно позволяют Украине совершать геноцид и даже обстрелы АЭС, пробивая тем самым окно Овертона), рост регионального соперничества в гонке за статус участника совета директоров многополярного мира, общая экономическая нестабильность – все это может стать причинами целой серии региональных конфликтов. В рамках которых ряд так называемых пороговых государств (Япония, Саудовская Аравия) вполне могут этот порог перешагнуть и обрести ядерное оружие. Просто потому, что посчитают: в этом мире они могут надеяться лишь на себя и на немирный атом. И тогда начнется неконтролируемое распространение ядерного оружия – то есть стрелка часов Судного дня еще больше придвинется к полуночи.

Но пока она еще не там. Пока что Америка еще может прислушаться к российским предложениям и сесть наконец за стол конструктивных (именно конструктивных!) переговоров как с Москвой, так и с другими державами, с которыми США конфликтуют. Сесть и договориться о новых правилах игры. Работающих правилах, которые позволят американцам – а вместе с ними и всему миру – пройти это опасное и непредсказуемое десятилетие без большой войны. Создать новое мироустройство.

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
20 февраля 2023,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676911740


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2023 года №127
- Маулен Ашимбаев: Развитие регионов – один из основных приоритетов в работе Сената
- Об итогах регистрации партийных списков, жеребьевке, аккредитации иностранных наблюдателей и предвыборной агитации
- Об итогах регистрации кандидатов, установлении размеров расходов кандидатов и аккредитации иностранных наблюдателей
- Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
- Данияр Ашимбаев: Приток новых людей во власть идет постоянно
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Иностранные инвесторы продолжают активно наращивать инвестиции в Казахстан
- Госорганы начнут работать с обращениями казахстанцев быстрее и эффективнее
- Партия "AMANAT" презентовала свою программу "Вместе с народом!"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  