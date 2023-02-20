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Сеймур Херш прорывает заговор молчания, - Д.Минин
20:18 20.02.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 20.02.2023 |

Разоблачение акта государственного терроризма, санкционированного Белым домом, обретает силу нарастающего снежного кома

Более чем убедительные разоблачения легенды американской журналистики Сеймура Херша преступной акции Белого дома – взрыва российско-германских "Северных потоков" на Балтике – появились сначала в самиздатовском издании Substack. Сейчас они постепенно обретают силу нарастающего снежного кома, вырвавшегося из-под пяты самопровозглашенного мирового гегемона. Попытки организаторов этого акта государственного терроризма обвинить Херша в "конспирологии" и окружить его публикацию заговором молчания лопнули. Организаторы выставили себя действительными, а не мнимыми заговорщиками.

Лакмусовая бумажка налицо: "Собираетесь ли вы подать в суд на Сеймура Херша за инкриминируемую ему вами клевету?" Ведь уровень его обвинений беспрецедентен! В ответ со стороны администрации – полнейшая тишина. Ведь в суде придется выступать под присягой. Судьбу подполковника Оливера Норта из давнего дела "Иран-контрас", одному за всех оказавшемуся в тюрьме, повторять никому не хочется. Тот-то потом был помилован, а помилует ли следующий глава Белого дома нынешних "нортов" – большой вопрос.

Сеймур Херш: "Подрыв "Северных потоков" будет иметь для США ужасающие последствия"

Херш, который в свои 85 лет демонстрирует куда большую жизненную силу и лучшую интеллектуальную форму, чем Cонный Джо, день за днем расширяет аудиторию своих заключений и углубляет их уровень. К разговорам с Хершем присоединяются европейские издания первого ряда, прежде всего немецкие. В очереди – мощные азиатские ресурсы, в Америке тоже начинают уделять этому внимание.

Херш, по его признанию, не хочет появляться на таких "китах", как CNN или Fox News из-за их полярной партийной ангажированности. Не спешит он радовать и российских журналистов: оппоненты "смутьяна" уже торопятся прилепить ему жупел "руки Москвы".

Сеймур Херш же себя ничьей "рукой" не считает. Он – американский патриот, который с удивлением и ужасом наблюдает, как немногочисленная группка фанатиков в администрации США в зловещей изолированности от конституционных органов власти толкает страну к "третьей мировой войне". Херш с полным основанием заявляет, что то, что произошло на Балтике, – это фактические военные действия Америки не только против России, но и против собственного союзника – Германии.

Четыре фазы проведения военной операции против "Северных потоков"

Постепенно проясняется и круг возможных источников Херша. Верный своему слову никогда их не выдавать, особенно в ситуациях, подобных нынешней, когда им грозят большие тюремные сроки, он тем не менее все яснее намекает на среду, из которой они могли бы происходить. Поначалу журналист давал понять, что это могли быть выходцы из трубопроводных компаний, без консультаций с которыми американским военным и спецслужбам было бы нелегко решить техническую задачу. Не связанные присягой и жесткими подписками "трубоукладчики", дескать, в своих кругах достаточно широко делились сведениями о проведенной операции. Вполне вероятно, что часть информации о завершающем этапе теракта Херш действительно получил из них.

Здание СНБ в Вашингтоне – тот самый "центр управления миром"

Но сведения по его планированию и обсуждению в наиболее секретном помещении расположенного напротив Белого дома и соединенного с ним туннелем здания "Дуайт Эйзенхауэр", где находится основная часть аппарата Совета национальной безопасности (СНБ), они сообщить ему вряд ли могли. Вполне очевидно, что "главный слив" произошел от одного или нескольких участников этих совещаний или приближенных к ним лиц.

С. Херш на презентации своих предыдущих разоблачений – источников не выдаем

В последних интервью Херш дает понять, что многие сотрудники американских спецслужб, сознавая, чем это грозит стране и миру, были в ужасе от того, что учинили "политиканы". Цэрэушники не испытывают сочувствия, а тем более симпатии к России. Но они полагают, что после временного затишья в силу всеобщей сосредоточенности на украинской войне могут быть серьезно подорваны отношения США с Германией и Европой в целом. Херш вряд ли назовет их имена, но уверенность, с какой он говорит, позволяет предположить, что его источник именно из ЦРУ. Мотив один – остановить чреватое Армагеддоном сползание к полновесному военному конфликту с ядерной державой.

Косвенно на это указывает и не очень убедительная попытка самого Херша выставить в качестве организатора всей операции именно ЦРУ с явным посылом, что не может же оно само на себя "доносить". На деле из представленного материала видно, что сам теракт осуществлялся специалистами из ВМС США при содействии норвежских военных моряков. ЦРУ при всей своей зловещей славе не обладает соответствующими компетенциями. Странно выглядит и обвинение разведуправления в данном акте со стороны известного карманного издания этой организации Washington Times (не путать c Post). Выглядит как акция прикрытия из разряда "пчелы против меда".

Эти ребята точно из ВМС США, а не из ЦРУ

Херш и сам признает, что нынешний директор ЦРУ, кадровый дипломат Уильям Бернс мало похож на зачинщика и организатора чего-либо подобного. Журналист вспоминает, что из опубликованной в Wikileaks американской дипломатической переписки видно, что в качестве посла Бернс был против чрезмерной ангажированности США на Украине и ее втягивания в НАТО. Вряд ли он мог стремительно поменять взгляды. А сейчас, по данным Херша, Бернс метит на пост госсекретаря с более миролюбивой повесткой.

У. Бернс

То есть Бернс вполне мог затеять и личную интригу с целью смещения со своего поста нынешнего главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена, который является ведущим "ястребом" администрации. Главную роль в проталкивании проведения крупномасштабной диверсии Херш отводит именно этому персонажу, а также его заместительнице Виктории Нуланд и ведомому Блинкеном по всей его стремительной карьере помощнику президента по национальной безопасности Дж. Салливану.

Главные игроки: Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Джейк Салливан

Все трое оказались настолько недалекими, что высказываниями по поводу "правильности" и "заслуженности" ликвидации "Северных потоков" фактически подтвердили собственное авторство в ее осуществлении. Сюда же они подтянули и невразумительного президента Байдена, с "хитрым прищуром" заявлявшего, что способ избавиться от указанных газопроводов мы, мол, "найдем, найдем... не извольте сомневаться". К этим признаниям и доказательств особых не требуется. Однако доказательства есть, и Сеймур Херш их представил.

Байден после теракта: "Да я.. да мы.. да ни в жизнь..!" И кто этому поверит?

Он также поднял ставки своего расследования, поставив его в контекст событий вокруг Украины. "Я не оправдываю Путина и не одобряю войну, – говорит он, – но то, что основания для этого мы дали сами расширением НАТО, – это тоже очевидно". "Надо было просто заверить Россию, что Украины в НАТО не будет. Украина не может выиграть эту войну". В студии Democracy Now! Херш, повторив уже сделанные им разоблачения, особо подчеркнул, что решение США подорвать трубопроводы было предназначено для того, чтобы заставить союзников поддержать Украину в то время, когда некоторые колебались. "Опасались, что Европа уйдет от войны", – констатирует Сеймур.

Внезапный визит Байдена в Киев является лишним доказательством этих опасений и свидетельствует о том, что Белый дом, игнорируя все упреки в свой адрес, пытается прикрыть их громкими публичными акциями. А это значит, что тему "Северных потоков" нельзя забывать. Надо добиваться ее полного расследования.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676913480


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