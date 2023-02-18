Sputnik Таджикистан об истории старых и новых долгов энергохолдинга "Барки точик"

20:36 20.02.2023

Сети для "Барки точик", или Почему компания продолжает вязнуть в долгах



Две новые компании, которые пришли на помощь "Барки точик", пока не особо успешно справляются с миссией и сами начинают утопать в новых долгах



ДУШАНБЕ, 16 фев - Sputnik. Компания "Барки точик" сообщила, что ее дебиторская задолженность увеличилась на 11% в 2022 году. Она составила более 3,6 млрд сомони, что на 364 млн сомони больше, чем в 2021-м.



Теперь ответственность по дебиторской задолженности, которая растет с каждым годом, легла и на фирму "Распределительные электросети", отделившуюся от "Барки точик" в 2020-м.



Замдиректора департамента продаж и маркетинга "Распределительных электросетей" Хабибулло Якубов заявил, что одной из задач вновь созданной компании является недопущение увеличения этого долга.



"К сожалению, предприятия получают от нас электроэнергию и не могут за нее платить, и из-за этого растет наша дебиторская задолженность", - уточнил Якубов на пресс-конференции в Душанбе.



По его данным, более 1,4 млрд сомони от общей суммы дебиторской задолженности принадлежит населению страны, которое является основным неплательщиком "Барки точик".



"Барки точик" закупает все больше энергии на Рогунской ГЭС



Но среди должников и большие компании, предприятия и ведомства республики с недоимками, превышающими указанные суммы:

- ТАЛКО - 487 млн сомони;

- Агентство мелиорации и ирригации - 470 млн сомони;

- сельхозпредприятия - 220 млн;

- коммерческие компании - 254 млн;

- бюджетные учреждения - 96 млн;

- водоканал - 76 млн.



Остаток по кредитам есть у других предприятий, в том числе у "Точиккимиесаноат", "Таджикцемент", "Адрасмон", "Горно-промышленное предприятие Таджикистана и Китая" и "Ангишт".



Sputnik Таджикистан разбирался в истории старых и новых долгов крупного энергохолдинга и двух его "дочерних" помощников.



Сообразить на троих



С тех пор как 2 года назад Правительство Таджикистана разделило "Барки точик", ответственность легла на плечи еще двух компаний. Помимо "Распределительных сетей" в дело включили и "Электросети".



Основная проблема энергохолдинга - сбор денег от продажи электричества - досталась "Распределительным сетям".



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Но при этом глава "Барки точик" Мухаммадумар Асозода заявил, что старые "хвосты" остаются за компанией, и только все последующие возьмут на себя "Электросети".



"В связи с тем, что компания "Барки точик" сменила название на акционерное общество, прежние долги остались на балансе компании. Нет никаких изменений. Компании "Электросети" и "Распределительные сети" должны были начать свою деятельность без кредитов, что и произошло", - уточнил Асозода.



Но "Распределительные сети" быстро столкнулись с недоимками. Так, в 2021-м компания поставила электроэнергию населению Таджикистана на сумму 1,356 млрд сомони, но собрала на 1,259 млрд, что на 97,7 млн ​​сомони меньше.



Компания ТАЛКО в прошлом году получила электроэнергию на сумму 184 млн сомони, а уплатила 155,7 млн ​​сомони. Итого недостача более чем в 28 млн сомони. У других крупных фирм "накапало" более 270 млн сомони.



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Таким образом, компания "Распределительные сети" сразу стала должником Рогунской ГЭС. Общая задолженность равна 90,8 млн сомони (в 2022-м накопилось 28,4 млн сомони).



Хроника долгов и выход из "ямы"



После обретения Таджикистаном независимости холдинг "Барки точик" стал одной из так называемых проблемных компаний страны.



Несмотря на то что предприятие ежегодно производит более 16 млрд кВт·ч электроэнергии, плюс выработка увеличивается из года в год, оно не только не решило проблему снабжения энергией, но и увеличило свою дебиторскую и кредиторскую задолженности.



Точные цифры по долгам в холдинге не называют, но, по данным источника, кредиторская задолженность близка к границе 3 млрд долларов, основная часть которой связана с кредитами и грантами на реализацию долгосрочных проектов.



Официальные лица уточняют, что обслуживание долга осуществляется ежегодно по плану, поэтому риска для деятельности компании нет.



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Но все способы покрытия долгов и самоокупаемости компании по-прежнему остаются спорными и наглядно малоэффективными.



Так, с целью повышения эффективности своей работы "Распределительные электросети" по требованию Всемирного банка передали управление компанией иностранным руководителям. А в октябре 2022 года в очередной раз повысили тарифы за электроэнергию до 15%.



Есть ли выход из ситуации и где он? По мнению эксперта по экономическим вопросам Нурулло Хусейнова, выход из тупика не только в повышении тарифов.



Важно при этом сделать оплату за свет прозрачной и системной.



"Пока счета за электроэнергию собирает контролер-человек, результата не будет", - намекает собеседник на коррупцию в этой сфере.



Но он также отмечает, что, судя по всему, сейчас "Барки точик" продвигается в новом, правильном направлении и находится в процессе налаживания расчетно-безналичной системы. Сегодня она включает только пару городов и районов Таджикистана.



"Это должно быть реализовано по всей стране", - считает Нурулло Хусейнов.



Другой собеседник Sputnik Таджикистан заявил, что необходима и другая прозрачность, связанная с оплатой счетов бюджетными предприятиями, которые используют основную часть электроэнергии страны.



По мнению экспертов, только в этих случаях хроническая проблема нарастания долгов за электроэнергию прекратится и перестанет передаваться из года в год по наследству.