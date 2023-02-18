 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.02.2023
20:56  Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции
20:52  Запад утвердил план по уничтожению России: Маски сорваны, Европа сдалась американским банкирам
20:47  Узбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансов
20:36  Sputnik Таджикистан об истории старых и новых долгов энергохолдинга "Барки точик"
20:18  Сеймур Херш прорывает заговор молчания, - Д.Минин
19:49  Переживет ли мир лихие 2020-е, - Геворг Мирзаян
19:26  Два чудо-стратега Шойгу и Тасмагамбетов провели переговоры о военной составляющей

17:23  Пиара ради. Байден пробрался в Киев
17:06  Сходка кыргызских "президентов" в Дубае. Их разыскивает милиция...
15:46  Новые деньги нового мира, - Иван Рыбин
15:44  Китайско-иранские связи на правильной стороне истории, - М. К. Бхадракумар
15:35  Христиантво в ЦентрАзии, - Николай Митрохин
13:43  Отрыжка елбасизма. Правящая в Казахстане партия "Аманат" презентовала свою новую программу - "Вместе с народом!"
13:42  Все президенты за одним столом. О чем рассказал Садыр Жапаров?
13:39  КазВласть. Реформы ради реформ никому не нужны, - Данияр Ашимбаев
13:36  От военных союзов к "мягкой силе": что искала Османская империя в Центральной Азии? - А.Васильев
12:27  Торхам. Пограничный бой на афгано-пакистанской границе
11:23  В Таджикистане снова откроют маслозавод, где по-молодости работал Рахмон
10:42  Бал извращенцев. Омерзительное близко, - А.Игнатьев
10:24  Стратеги без стратегии. Итоги Мюнхенской конференции, - Г.Бовт
09:47  Россия спасет Германию от американской оккупации? - СП
08:29  Иранский сценарий против России не сработал, - Нурбек Исаков
08:14  Политика укрепления семьи в Китае, - Виктор Пироженко
08:08  Руководство Железных дорог Казахстана опять под следствием - растащили 1,5 млрд тенге
07:48  Власть, элита и народ. От мобилизации к модернизации, - Владимир Лепехин
00:56  Мирить армян с азербайджанцами взялся Блинкен, - НГ
00:18  Эр-Рияд опасается сожжения всех мостов с Тегераном, - И.Субботин
Воскресенье, 19.02.2023
21:34  Рамзан Кадыров создает боевую ЧВК. Давить шайтанов и пиндосов
21:32  NBCnews: США подозревают Китай в поставках России нелетальных вооружений
21:29  Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, - Тед Карпентер
20:58  В Таджикистане ликвидировали Независимый центр по защите прав человека
19:11  Российский футболист Зуев просится в казахстанское гражданство
17:40  4 израильских F-16 поутру нанесли ракетный удар по Сирии
15:32  В Болгарии заморили в фургоне 18 афганских нелегальных мигрантов
15:21  КазВыборы. Проходные партии и кандидаты в Мажилис, - А.Чеботарев
14:39  Аким Павлодарской области Байхан уверяет, что лично залатал все котлы горемычной Экибастузской ТЭЦ
10:32  О саммите "мирового правительства" в Дубае, - В.Катасонов
10:31  Молдавия исчезает с карты Европы, - В.Бурт
09:27  Мариупольские истории, - Дм.Стешин
08:35  РосЧиновники готовы в любой момент сдаться, - СП
01:38  "Культ личности Назарбаева" ликвидируют с особенной осторожностью, - Е.Погребняк
01:00  В США от катастрофы в Огайо попытались отвлечь китайским зондом
00:52  Выборность и гласность: как изменилось отношение Казахстана к России
00:01  Кто и что скрывается за разоблачениями Херша? - М.Баширов
Суббота, 18.02.2023
23:40  Юго-восток Турции не спит: продолжаются 5-балльные толчки
22:10  Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана
20:55  ЧВК "Вагнера" взяла Парасковиевку - Бахмут почти полностью окружен
13:12  Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18 человек, часть из них - этнические кыргызы
13:08  Впервые со времен Пилсудского на Украине будет воевать Польский легион
12:12  Казахстанский Экибастуз снова остался без тепла. Очередная авария
11:40  Продовольственные бароны грозят миру голодом, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансовУзбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансов
20:47 20.02.2023

На фото: Илхом Норкулов, Эркин Рустамов, Адиз Бобоев, Анвар Каримов, Дилшод Султанов и Гулнора Рахимова.

Президент назначил заместителей министра экономики и финансов Узбекистана. Ими стали Илхом Норкулов, Эркин Рустамов, Адиз Бобоев, Анвар Каримов, Дилшод Султанов и Гулнора Рахимова. Омонулло Насритдинходжаев, Одилбек Исаков и еще несколько руководителей покинули посты заместителей министра финансов.

Президент Шавкат Мирзиеев своим постановлением от 17 февраля (есть у "Газеты.uz") назначил заместителей министра экономики и финансов.

Первым заместителем министра экономики и финансов стал Илхом Иброхимович Норкулов, с марта 2020 года работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.

Заместителем министра экономики и финансов назначен Эркин Эркамович Рустамов, с сентября 2022 года работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.

Еще одним заместителем министра экономики и финансов назначен Адиз Музафарович Бобоев, также с марта 2020 года работавший заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.

Анвар Расулович Каримов также стал замглавы Минэкономики и финансов. Ранее он занимал должности первого заместителя хокима Сырдарьинской области, заместителя министра финансов и другие.

Дилшод Шухратович Султанов назначен заместителем министра экономики и финансов. С сентября 2018 года он работал замглавы Минфина, а ранее - начальником Казначейства, Главного управления государственного бюджета Министерства финансов и занимал другие посты.

Гулнора Хашимовна Рахимова, с сентября 2021 года работавшая заместителем министра финансов и отвечала за работу портала государственных закупок, также стала заместителем министра экономики и финансов.

Миршод Махмудович Курбанов, возглавлявший с июня 2017 года Комитет по управлению государственными резервами при Кабинете министров, сохранил эту должность после перевода комитета в структуру Минэкономики и финансов.

Фаррух Жахонгирович Пулатов также сохранил должность директора Кадастрового агентства, которую занимает с марта 2022 года.

Лутфулло Хасанбоевич Умурзаков, работавший главой Департамента налогового контроля Государственного налогового комитета, назначен начальником Инспекции государственного финансового контроля.

Омонулло Забихуллаевич Насритдинходжаев (отвечал за банковский сектор), Жамшид Исмаилович Абруев (отвечал за пенсионную систему и поддержку социально уязвимых слоев населения), Ахадбек Яхебекович Хайдаров, Одилбек Рустамович Исаков (отвечал за развитие фондового рынка, международные кредитные рейтингу и еврооблигации) освобождены от должностей заместителей министра финансов в связи с переходом на другую должность.

Мирзохид Муродилович Убайдуллаев также покинул пост заместителя министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана - директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

Бывший начальник Управления статистики уровня жизни и обследований населения Умид Мадаминов и бывший заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров назначены заместителями министра сельского хозяйства.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676915220


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2023 года №127
- Маулен Ашимбаев: Развитие регионов – один из основных приоритетов в работе Сената
- Об итогах регистрации партийных списков, жеребьевке, аккредитации иностранных наблюдателей и предвыборной агитации
- Об итогах регистрации кандидатов, установлении размеров расходов кандидатов и аккредитации иностранных наблюдателей
- Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
- Данияр Ашимбаев: Приток новых людей во власть идет постоянно
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Иностранные инвесторы продолжают активно наращивать инвестиции в Казахстан
- Госорганы начнут работать с обращениями казахстанцев быстрее и эффективнее
- Партия "AMANAT" презентовала свою программу "Вместе с народом!"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  