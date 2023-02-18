Узбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансов

20:47 20.02.2023

На фото: Илхом Норкулов, Эркин Рустамов, Адиз Бобоев, Анвар Каримов, Дилшод Султанов и Гулнора Рахимова.



Президент назначил заместителей министра экономики и финансов Узбекистана. Ими стали Илхом Норкулов, Эркин Рустамов, Адиз Бобоев, Анвар Каримов, Дилшод Султанов и Гулнора Рахимова. Омонулло Насритдинходжаев, Одилбек Исаков и еще несколько руководителей покинули посты заместителей министра финансов.



Президент Шавкат Мирзиеев своим постановлением от 17 февраля (есть у "Газеты.uz") назначил заместителей министра экономики и финансов.



Первым заместителем министра экономики и финансов стал Илхом Иброхимович Норкулов, с марта 2020 года работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.



Заместителем министра экономики и финансов назначен Эркин Эркамович Рустамов, с сентября 2022 года работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.



Еще одним заместителем министра экономики и финансов назначен Адиз Музафарович Бобоев, также с марта 2020 года работавший заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.



Анвар Расулович Каримов также стал замглавы Минэкономики и финансов. Ранее он занимал должности первого заместителя хокима Сырдарьинской области, заместителя министра финансов и другие.



Дилшод Шухратович Султанов назначен заместителем министра экономики и финансов. С сентября 2018 года он работал замглавы Минфина, а ранее - начальником Казначейства, Главного управления государственного бюджета Министерства финансов и занимал другие посты.



Гулнора Хашимовна Рахимова, с сентября 2021 года работавшая заместителем министра финансов и отвечала за работу портала государственных закупок, также стала заместителем министра экономики и финансов.



Миршод Махмудович Курбанов, возглавлявший с июня 2017 года Комитет по управлению государственными резервами при Кабинете министров, сохранил эту должность после перевода комитета в структуру Минэкономики и финансов.



Фаррух Жахонгирович Пулатов также сохранил должность директора Кадастрового агентства, которую занимает с марта 2022 года.



Лутфулло Хасанбоевич Умурзаков, работавший главой Департамента налогового контроля Государственного налогового комитета, назначен начальником Инспекции государственного финансового контроля.



Омонулло Забихуллаевич Насритдинходжаев (отвечал за банковский сектор), Жамшид Исмаилович Абруев (отвечал за пенсионную систему и поддержку социально уязвимых слоев населения), Ахадбек Яхебекович Хайдаров, Одилбек Рустамович Исаков (отвечал за развитие фондового рынка, международные кредитные рейтингу и еврооблигации) освобождены от должностей заместителей министра финансов в связи с переходом на другую должность.



Мирзохид Муродилович Убайдуллаев также покинул пост заместителя министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана - директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.



Бывший начальник Управления статистики уровня жизни и обследований населения Умид Мадаминов и бывший заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров назначены заместителями министра сельского хозяйства.