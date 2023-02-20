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Запад утвердил план по уничтожению России: Маски сорваны, Европа сдалась американским банкирам
20:52 20.02.2023

Политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России

Андрей БАРАНОВ

Политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России

Закончилась очередная Мюнхенская конференция по безопасности. Как и в прошлом году официальную делегацию из нашей страны туда не пригласили. На 80 процентов все выступавшие (а они в основном представляли государства Запада) сошлись на том, что с нынешней Россией надо так или иначе покончить. В диссонанс прозвучали здравомыслящие голоса китайского представителя и некоторых других участников. Все остальные говорили словно по единой методичке. О серьезной дискуссии речь не шла, в зал с трибуны в отношении РФ летели политические лозунги, по большей части - примитивные и злобные. Деградация некогда влиятельного международного форума налицо. Особенно если вспомнить 2007 год и речь Владимира Путина на той конференции.

- Те встречи можно было назвать некой попыткой анализа ситуации представителями ведущих держав, пусть и под разными углами зрения, - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. - В этом смысле Путин в 2007 году высказался достаточно аккуратно, просто был задан ключевой вопрос Западу: зачем вы разваливаете систему безопасности, почему не выполняете заключенные соглашения? Но это законное недоумение было воспринято тогдашними западными партнерами достаточно цинично: мол, а что ты можешь сделать, как ты нам можешь помешать? В итоге с этим подходом они и приехали в нынешний опасный кризис.

Вчерашнее мероприятие – это просто сборище неких людей, объединенных ненавистью к политике России. Иначе как туда мог затесаться Михаил Ходорковский в качестве специального гостя? Они однозначно потребовали коллективного осуждения действий Москвы, проведения судебного процесса над Россией и ее политическим руководством. Глупее не придумаешь, как пытаться на каком-то междусобойчике осуждать ядерную державу.

Вместе с тем, любая военно-политическая коалиция требует постоянных демонстраций единства и общей направленности, подтверждения стратегических целей. На этом мероприятии была подтверждена западная стратегия, направленная на расчленение нашей страны, уничтожение ее как единого мощного государства.

Они полагают, вероятно, что военный конфликт будет развиваться по их сценарию, но не перейдет на стадию обмена ядерными ударами. Мол, будем откусывать по кусочку, и Москва не выдержит. В этом смысле с их стороны очень наивно рассчитывать, что Россия проиграет, капитулирует, самоуничтожится, но не решится использовать все средства для своей защиты. Жуть в том, что именно так они и думают.

Но вот Жозепп Боррель заявил, что ЕС проведет экстренную встречу 6-7 марта, чтобы отправить Киеву все боеприпасы, какие есть. А это значит, что боеприпасы исчерпаны не только на территории Украины, но и в странах Европы. Надо будет по сусекам поскрести, по амбарам помести и вынести оттуда все, что осталось. Я не раз говорил, что в марте произойдет надлом. Не очень понимаю, чем Украина будет дальше вести боевые действия и кто пойдет в бой. По сути дела, остатки резервов перемалываются сейчас под Бахмутом и на других направлениях. Можно все бросать в эту топку, но даже это – максимум до конца следующего месяца.

- На завершившейся Мюнхенской конференции были окончательно сброшены все маски. Европа поверила, что она под руководством американского хозяина сможет опрокинуть, даже разделить Россию и на халяву пользоваться ее ресурсами в ближайшие несколько десятилетий, - прокомментировал ситуацию для Радио "Комсомольская правда" профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. - Беда в том, что сейчас в Европе властвуют люди, которые абсолютно не компетентны не только в политике. Последний шедевр главы германского МИД Анналены Бербок про "необходимость повернуть политику Путина на 360 градусов" - просто блестящий. Некомпетентные люди принимают некомпетентные решения, в том числе и в военной области, и это очень опасно.

Единственная надежда, что тот, кто их посадил, держит в своих руках реальную власть. В данном случае это Соединенные Штаты, их теневое глубинное государство. Настоящие хозяева – это американский банкирский класс. И система, которая базировалась на возможности контроля над национальными валютами, управления задачей смыслов, кому нужно денег насыпать, а кому не нужно – у того их забрать. Однако эта система начинает трещать. Она подошла к своему логическому концу. Из нее уже почти вышли Индия, Китай.

Россия возвращается к своим собственным кодам, где справедливость, честность, порядочность имеют смысл. Мы, наконец, начинаем формулировать основания собственного бытия. Другого выхода нет.
20.02.23

Источник - KP.RU
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