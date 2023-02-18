 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции
20:56 20.02.2023

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции
Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Его магнитуда составляет 6,4 балла, сообщает Zakon.kz.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине два километра.

CNN Turk сообщает, что в результате новых толчков в городе Антакья разрушены жилые дома, но их число не приводится. Подземные толчки ощущались в соседних с Хатаем провинциях, а также в Сирии и Ливане.

6 февраля в Турции с интервалом в девять часов произошли два подземных толчка магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули северо-восточную часть Сирии. Число погибших в результате землетрясения по состоянию на вечер 19 февраля составляло более 41 тысячи на территории Турции.

Конст. Вноровский

Источник - Zakon.kz
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