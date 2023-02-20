Турецкая провинция Хатай полностью обесточена после нового землетрясения

21:04 20.02.2023

A Haber: турецкая провинция Хатай осталась без электричества после нового землетрясения



20 февраля 2023,

Турецкая провинция Хатай, где 20 февраля произошло новое сильное землетрясение, оказалась полностью обесточена. Об этом в понедельник сообщил телеканал A Haber.



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Общее число жертв в обеих странах уже превысило 29 тыс. человек

"В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - рассказала корреспондент телеканала.



По ее словам, подземные толчки были сильные, степень разрушений устанавливается. По предварительным данным, есть пострадавшие.



Ранее в этот день европейские сейсмологи сообщили, что в городе Антакья (провинция Хатай) в 75 км от сирийской Латакии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине 2 км.



Позднее турецкие власти указали, что зафиксированы уже минимум два землетрясения. Первое, как пишет Habertürk, - в провинции Хатай - магнитудой 6,4. Толчки ощущались и в ближайших провинциях. Затем в Самандаге (Хатай) в произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.



По предварительным данным, разрушения уже фиксируются и в соседней Сирии.



Ранее разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи с сирийской границей. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 41 156 человек, в Сирии погибло более 5800 человек.