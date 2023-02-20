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Президент Мирзиеев знакомится с египетским опытом решения энергетических проблем
23:36 20.02.2023

20.02.2023

Узбекистан может отказаться от ветряков

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Шавкат Мирзиеев познакомился с опытом строительства АЭС в Египте.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 февраля с двухдневным официальным визитом прибыл в Египет. В повестке переговоров с президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, энергетической сферах. Президентам есть о чем поговорить – обе страны являются энергодефицитными и решить проблему пытаются путем строительства АЭС и использования солнечной энергии. Шавкат Мирзиеев также встретится с руководителями египетских компаний и представителями бизнес-кругов.
Направления сотрудничества Узбекистан и Египет определили в 2018 году в ходе визита президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Ташкент. С тех пор товарооборот с 10 млн долл. вырос до 30,5 млн долл. Экспорт Узбекистана в Египет увеличился в 16 раз. Но это, как признают эксперты, не соответствует потенциалу сторон. Одной из причин столь низкого экономического сотрудничества является географическое положение государств. Но если Египет с точки зрения логистики одно из наиболее удачно расположенных государств, то Узбекистан, напротив, ассоциируется с внутриконтинентальным коммуникационным тупиком. Правда, ситуация меняется с развитием транспортных коридоров в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Сегодня Узбекистан для связи с Египтом может использовать транспортный коридор, проходящий через территорию Казахстана или Туркменистана в Азербайджан, Грузию и далее в турецкий порт Мерсин.

Египту, по мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиера Эргашева, вряд ли нужен выход в евроазиатские транспортные коридоры, чтобы, например, связываться с Китаем, у него есть морской путь, который, пусть и занимает чуть больше времени, но намного дешевле наземного.

Расширение экономического сотрудничества накануне визита президента Мирзиеева обсуждали в Каире. В структуру узбекского экспорта в Египет входят текстильная продукция, транспортное оборудование и услуги, включая воздушный транспорт. В структуру импорта Узбекистана из Египта в 2023 году входят продовольственные товары, химическая продукция, машины и транспортное оборудование. По словам директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обида Хакимова, активно развивается сотрудничество в инвестиционной сфере. "В Узбекистане действуют 29 совместных предприятий с египетским капиталом. Совместно с египетской компанией Solyphar ведется работа по реализации проекта строительства фармацевтического производства в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Бустонлик-фарм" в Ташкентской области (стоимость проекта составляет около 20 млн долл.). С египетской компанией One World Pharma прорабатывается вопрос организации производства препаратов против гепатита С в Кашкадарьинской области на сумму 1,4 млн долл. Проведены переговоры с компанией Kapo Agri по налаживанию рыболовства в Наманганской области, проект на 1 млн долл.", – рассказал Хакимов. По мнению эксперта, после анализа инвестиционных возможностей и данных по объему взаимной торговли между Узбекистаном и Египтом выяснилось, что имеется огромный нереализованный потенциал.

"Узбекистан предлагает крупным компаниям Египта возможность участвовать в торгово-экономических проектах страны, разрабатывать в Центральной Азии совместные инвестиционные проекты, которые позволят повысить как производительность, так и экспортные возможности", – подчеркнул Обид Хакимов.

"Наиболее интересным и перспективным видится сотрудничество в энергетике. Энергодефицитный Египет может обменяться опытом строительства атомной станции с таким же энергодефицитным Узбекистаном", – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев. Республика нынешней зимой пережила энергетический кризис, отголоски которого жители Ташкента и других регионов ощущают до сих пор – веерные отключения света уже стали обыденностью.

В прошлом году в Египте, испытывающем подобные сложности, началось строительство первой АЭС "Эль-Дабаа" мощностью 4,8 ГВт. Строительство ведется на берегу Средиземного моря при участии России. Каир рассматривает АЭС как важную часть стратегии своего устойчивого развития. Речь прежде всего идет о повышении надежности национальной системы энергоснабжения и об удовлетворении растущего спроса на электроэнергию. Кроме того, АЭС поможет Каиру сохранять и рационально использовать ценные углеводородные ресурсы – нефть и газ. Среди других выгод для Египта от строительства АЭС – развитие современных технологий и стимулирование исследований и разработок, расширение возможностей трудоустройства для граждан страны. В строительстве будут задействованы десятки египетских компаний.

"У Египта также накоплен позитивный и негативный опыт эксплуатации солнечных и ветряных станций в пустынных районах. Узбекистан сегодня также делает упор на развитии энергии солнца и ветра. Дело в том, что в пустынных районах солнечные панели каждый день нужно чистить от пустынного песка, используя экологически неприемлемые и недешевые растворы. Сколько будет себестоимость такой электроэнергии, если устройства нужно каждый день чистить дорогостоящими растворами? Возможно, их строить и смысла нет", – говорит Эргашев. Таким образом, не исключено, что президент Мирзиеев, изучив опыт Египта, примет решение об ускорении строительства АЭС в Узбекистане, которая необходима не только для обеспечения электроэнергией населения, но и развития производств в республике.

Источник - НГ
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