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Евросоюз угрожает Китаю "красной чертой"
23:37 20.02.2023

Евросоюз предупредил Китай о "красной черте"

Десятый пакет антироссийских санкций ЕС решено основательно пополнить
Геннадий Петров

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настоятельно попросил КНР не поставлять России оружие.
Со встречи министров иностранных дел ЕС началось финальное обсуждение десятого пакета санкций. Не исключено, что принять его, как планировалось, к 24 февраля не успеют. Это не приведет к существенному смягчению пакета. Напротив, возможно ужесточение и расширение. Перед встречей глав МИДов верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег Китай от военного сотрудничества с РФ. То же сделали США.

Заседанию Совета ЕС по иностранным делам, проходящему на уровне глав МИДов, отводится ключевая роль в определении судьбы десятого пакета. Обычно санкции принципиально согласовываются на уровне послов ЕС, а министры и главы государств одобряют или одобряют после уточнений и переговоров по отдельным пунктам принятое решение.

Но сейчас не тот случай. Послы договориться по десятому пакету не смогли. План санкций, предложенный Еврокомиссией, их не устроил (см. "НГ" от 16.02.23). По данным прессы, самые большие споры возникли вокруг санкций, которые затронут поставки синтетического каучука из России в ЕС. Его, как оказалось, нечем или очень трудно заменить. Судя по утечкам в прессе, в черный список ЕС войдут 59 человек и 28 организаций, но все может и измениться. Например, уже в день заседания в Брюсселе стало известно, что под санкции подпадет уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, прежде ни в каких черных санкционных списках не фигурировавшая. Ей инкриминируют причастность к вывозу детей с территории Украины на территорию России. Что это тоже подпадет под санкции, стало ясно после выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности, где на эту тему высказались сразу несколько человек. А вице-президент США Камала Харрис даже причислила, как она сказала, "насильственную депортацию украинских граждан, в том числе детей" к преступлениям против человечности, за которые РФ ждет международный трибунал.

В понедельник в Официальном журнале Евросоюза был опубликован список из 32 физических и двух юридических лиц, подпадающих под санкции за нарушение прав человека в Иране – фактически за причастность к подавлению недавних протестов в этой стране. Публикация означает, что ранее принятые санкции вступили в силу. Можно сказать, что это дополняет иранскую часть десятого пакета. В нее, как ранее сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, войдут санкции против иранских организаций, которые имеют отношение к поставкам оружия России. Кремль отрицает, что такие поставки имеют место. В Тегеране утверждают, что поставляли свои боевые беспилотники России только до 24 февраля 2022 года. Как бы то ни было, в Евросоюзе нет политиков, выступающих против таких санкций в отношении Ирана. После того как переговоры о возобновлении "ядерной сделки" фактически прервались, во Франции, Германии и Италии больше не строят планы получить отдачу в обозримом будущем от инвестиций, опрометчиво вложенных в иранскую экономику с 2015 года.

Перед заседанием министров с интересным заявлением выступил Боррель. Он пересказал содержание своего разговора на Мюнхенской конференции с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. "Я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет красной линией", – сказал он. О том же самом на Мюнхенской конференции просил Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа 19 февраля дал интервью NBC, где сообщил, что, по американским данным, КНР "рассматривает возможность предоставления летальной помощи России" – то есть поставок оружия. Получается, аналогичной информацией располагает и Евросоюз. Китайские власти всячески подчеркивают, что в отношении конфликта РФ и Украины придерживаются строгого нейтралитета. Это обстоятельство не мешает обсуждению в странах G7 (в первую очередь в США) санкций против китайских компаний, сотрудничающих с Россией, утверждает Bloomberg.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что его страна настаивает на новых рестрикциях против РФ "за попытки дестабилизации Республики Молдова". Не ясно, будут ли его предложения учтены при подготовке десятого пакета или войдут уже в новый пакет.

А продолжение обсуждений санкций будет во вторник и среду, на уровне послов ЕС. Вероятно, также о них пойдет речь на встрече во вторник между Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Источник - НГ
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