Саудовская Аравия пытается вернуться в Сирию, сохранив лицо

00:01 21.02.2023

Тимур Желоков



Саудовская Аравия обходит запрет США. Что получит от этого Россия



Саудовская Аравия проводит все более самостоятельную политику. На повестке дня стоял вопрос о том, как, сохранив лицо, вернуться в Сирию, ведь королевство довольно однозначно было на стороне противников Асада. И тут случается землетрясение.



Пока в Сирии продолжали разбирать завалы после катастрофического землетрясения, настоящие тектонические подвижки проходят в дипломатической плоскости: стало известно, что сирийскую столицу Дамаск в ближайшие дни посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Трудно недооценить значение этого события.



Саудовская Аравия долгие годы после завершения активных боевых действий придерживалась непоколебимой позиции в отношении Башара Асада и блокировала все вопросы о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств - крупнейшей и авторитетнейшей международной региональной организации.



Несмотря на то, что часть арабских стран, такие как ОАЭ и Алжир, активно ратовали за возвращение Сирии, большинство членов традиционно ориентируется на мнение Саудовской Аравии. И вот теперь, кажется, лед тронулся.



Первым далеким раскатом был разговор президента Египта с Башаром Асадом.



Как известно, Египет находится под сильным влиянием Саудовской Аравии и предпочитает не делать резких шагов без предварительного согласования с главной аравийской монархии, особенно в таком деликатном вопросе. Сам разговор президентов был, конечно, о землетрясении, выражались соболезнования и звучали слова поддержки, тем не менее для экспертов это уже был первый шаг.



В целом кулуарные разговоры между арабскими государствами о том, что надо бы ослабить санкционную удавку, уже шли как минимум с 2018 года. Всем давно стало очевидно, что политическая система Асада устояла и необходимо как-то выходить из создавшегося тупика.



В том же 2018 году Арабские Эмираты восстанавливают работу своего посольства, запускают регулярные рейсы в Дамаск сразу из двух эмиратов и дают возможность сирийцам вести бизнес.



Осознав, к чему все идет, и понимая, что если пустить дело на самотек, то "тиран Асад, который должен уйти", просто начнет восстанавливать страну, американцы усилиями конгрессменов двух партий готовят и накладывают новый пакет санкций (т. н. Акт Цезаря), рассчитанный на удар по сирийским экономическим связям и бизнесу, еще только поднимающемуся из руин.



Это серьезно затормозило процесс нормализации. Хотя представители Эмиратов и Иордании предпринимали отдельные попытки выторговать у США поблажки, сделать исключения для отдельных бизнесменов, в основном поставщиков сельскохозяйственной продукции.



Тем не менее процесс был замедлен, но не остановился. На каждом заседании Лиги арабских государств вопрос восстановления членства Сирии так или иначе поднимался и обсуждался, но откладывался с оглядкой на американцев.



Именно поэтому мнение Саудовской Аравии было и остается столь важным.



Несмотря на замороженные официальные отношения между Сирией и Саудовской Аравией, в реальности контакты между ним не прекращались. С 2018 года при посредничестве тех же ОАЭ были более-менее регулярные встречи по линии военной разведки, и доподлинно известно, что главный советник Асада в этой сфере и один из влиятельнейших силовиков Сирии Али Мамлюк как минимум два раза летал в Рияд.



Продолжались контакты и по такой специфической для региона линии, как племенные связи. У сирийцев довольно много смешанных браков, если так можно сказать, поскольку границы для бедуинов условны, а крупнейшие арабские племена зачастую присутствуют одновременно в двух-трех странах.



Надо сказать, что и саудовцы после возвращения под контроль Дамаска погранпереходов в Дараа закрывали глаза и особо не препятствовали товарообороту через Иорданию, прекрасно зная конечные пункты назначения.



Показательно, что серьезным переломным моментом в отношении к Сирии, да и во всей внешней политике Саудовской Аравии были события, связанные именно с Россией.



Но это было связано не с российскими уговорами арабских стран восстановить Сирию в правах, а провалившимися американскими уговорами нарастить добычу на фоне конфликта на Украине и санкций в отношении углеводородов из России.



Молодой саудовский принц, оскорбленный высказываниями Байдена о нем как о преступнике, жестко одернул США и как-то неожиданно для себя легко выиграл. Ситуация продемонстрировала, что американские желания вполне можно ограничивать, особенно если они бьют по собственному карману и главное - престижу.



В контексте этого санкции против Сирии и жесткая линия американцев становятся следующим очевидным раздражающим сюжетом для набирающего вкус Мухаммеда бин Салмана.



Вопрос был только в том, как, сохранив лицо, вернуться в Сирию, ведь Саудия довольно однозначно была на стороне противников Асада. И тут случается землетрясение. Как в той пословице - не было бы счастья, да несчастье помогло.



Тут же в Алеппо прилетел первый саудовский самолет с 35 тоннами гуманитарной помощи, а затем был анонсирован визит министра иностранных дел СА.



Характерно, как поменялась тональность и в медиапространстве, где эксперты наперебой заговорили о размораживании отношений, а некоторые - о скором восстановлении Сирии в ЛАГ.



Например, саудовский аналитик д-р Али аль-Анези заявил в телеинтервью саудовскому же новостному каналу "Аш-Шарк": "Королевство не будет препятствием для возвращения Сирии в состав Арабской лиги. КСА стремится к воссоединению арабских стран и стремится к этому всеми своими усилиями".



Профессор Университета Сунь Ятсена в Пекине, д-р Шахер аш-Шахер в интервью Athar Press допустил возможность участия Дамаска в саммите, сказав:



"Я думаю, что Саудовская Аравия сломала ледяной барьер между собой и Дамаском. В настоящее время работает над возвращением Дамаска в Лигу арабских государств и будет двигаться в этом направлении. Возрождение отношений с Саудовской Аравией станет реальным этапом восстановления Сирии".



Даже скептики, как, например, в газете "Аль-Ахбар", отмечая, что "о реальном шаге Эр-Рияда в сторону Дамаска в настоящее время говорить не приходится, особенно в свете того, что дело о хадже остается в руках оппозиционной "коалиции", допускают, что первые шаги на пути реальной нормализации отношений между двумя странами должны начинаться с визита министра иностранных дел.



Все дружно отмечают, что Саудовская Аравия обошла запрет США, поручив организациям собирать пожертвования и отправлять помощь в Сирию, а генеральный директор Сирийской гражданской авиации объявил, что он получил запрос от Управления гражданской авиации Саудовской Аравии на отправку самолета с помощью пострадавшим от землетрясения в Сирии, из Эр-Рияда в Дамаск.



В общем, положительная динамика налицо.



Для России, кроме внешнеполитических "очков в карму", с возвращением Сирии к нормальным отношениям с соседями появится еще один потенциальный перевалочный хаб, через который можно будет вести экономическую (да и не только) деятельность в обход западных санкций. В сложившейся непростой ситуации он будет отнюдь не лишним. Надо только успеть выстроить экономическое присутствие, пока волны инвестиций из аравийских монархий не захлестнули изголодавшуюся Сирию.