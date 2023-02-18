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Китай будет вынужден помочь России снарядами и беспилотниками
00:07 21.02.2023

Иван Журенков

В Госдепе всерьез забеспокоились из-за того, что Китай может поддержать Россию вооружениями для нужд спецоперации. Американские дипломаты и сенаторы стращают Пекин "катастрофическими" последствиями. Однако КНР уже не сможет самоустраниться - отказ от помощи Москве ударит по его собственным интересам. Чем именно китайский ВПК способен поделиться с Россией?

Китай хочет помочь России вооружениями, которые будут использованы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. С его слов, вероятные китайские поставки Москве уже стали темой очень напряженного разговора в кулуарах недавней Мюнхенской конференции. Утверждается, что глава Госдепа вступил в пикировку с недавним главой МИД Китая, ныне куратором внешней политики в ЦК Компартии Ван И.

Одновременно с этим американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая предупредила, что поставки китайских вооружений России неприемлемы и если все же начнутся, то станут "красной линией".

Еще категоричнее высказался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он сравнил военную поддержку России с покупкой билета на "Титаник" и предсказал "катастрофические" последствия для американо-китайских отношений. "Не делайте этого. Это изменит все навсегда", - цитировало Грэма ABCNews.

Реакция Пекина не заставила себя ждать. В ходе встречи с Блинкеном Ван И пообещал, что Китай не намерен уступать давлению Вашингтона и его попыткам повлиять на российско-китайские отношения. "Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения", - заявил Ван.

Для России подобный обмен резкими высказываниями выглядит как позитивный сигнал, сказал ИА REGNUM Василий Кашин, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Института Китая и современной Азии НИУ ВШЭ. Собеседник напомнил: американские заявления о том, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России, звучат с первых недель СВО.

"Но, как мы знаем, до сих пор никаких поставок китайских вооружений в Россию не было. И американские высказывания на эту тему - просто шум, на который, исходя из нашего предыдущего опыта, можно не обращать внимания, - сказал Кашин. - Однако высказывания самого Блинкена стоит рассматривать в позитивном для нас ключе. Никакого соглашения с китайцами американцам достичь не удалось. Как-то повлиять на российско-китайское сотрудничество США не могут. Именно поэтому такая риторика зазвучала именно сейчас".

Однако исключать того, что Китай на каком-то этапе может начать поставлять России вооружение, тоже нельзя, полагает эксперт.

Но это, по словам Кашина, скорее всего, будет связано с действиями самих США, которые постоянно провоцируют Китай и пытаются давить на него. Прежде всего по тайваньскому вопросу.

"Проще говоря, есть вероятность, что американская политика доведет Китай до такого шага, который в Пекине предпринимать пока не хотят, - рассуждает эксперт. - Если такое случится, то это изменит характер конфликта, ибо китайские производственные возможности (по ряду направлений) могут превосходить возможности всего блока НАТО".

Чем Китай мог бы поделиться с Россией

Военный бюджет КНР вырос примерно с 10 млрд долларов в начале 1990-х до 229,5 млрд долларов в 2022 году. Параллельно этому процессу рос и китайский ВПК - компании-производители вооружений 2020-х вошли в глобальный топ-10. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), "Авиационная промышленная корпорация Китая" (AVIC) с объемом продаж в 20 млрд долларов близка по показателям американским Boeing, Raytheon, Northrop Grumman и британской BAE Systems. А "Китайская северная промышленная корпорация" (NORINCO) с продажами до 17 млрд долларов, по оценке SIPRI, к 2020-му стала крупнейшим в мире производителем наземных вооружений.

"Некоторые виды используемых китайцами боеприпасов и техники совместимы с теми, что используются в России. До сих пор используется ряд боеприпасов советских калибров и так далее", - отметил Кашин.

Китай обладает гигантскими запасами вооружений различных типов, указал эксперт. "Как мы знаем, самым острым вопросом для обеих сторон украинского конфликта является вопрос артиллерийских боеприпасов, - сказал он. - В китайских Вооруженных силах широко используется артиллерия калибра 122 мм, совместимая по боеприпасам с советской и российской. У них остался огромный парк артиллерийских систем калибром 152 мм, также совместимых по боеприпасам с советскими и российскими".

Кроме того, напомнил Кашин, в 1990-е годы Китаю были переданы лицензии на ряд видов российского артиллерийского вооружения. "В частности на управляемые снаряды "Краснополь", а также на реактивную систему залпового огня "Смерч". Китайцы ее значительно усовершенствовали. Они раньше нас оценили потенциал этого оружия, и вариант с дальнобойной высокоточной ракетой для такой системы они создали раньше, чем мы создали "Торнадо С". Кроме того, китайцам была продана лицензия на 120-мм орудие "Нона-С". И китайцы массово производят как ее модификацию, так и боеприпасы для нее", - указал эксперт.

"Все это можно поставить сразу без какого-либо переходного периода". Василий Кашин

Кроме того, он напомнил, что Китай ­ - крупнейший в мире производитель коммерческих малых беспилотников, которые "играют ключевую роль в конфликте на Украине".

"Если же говорить о каких-то более сложных типах вооружений, то Китай является сильнейшим в мире производителем всех видов артиллерии, а также средств ПВО", - отметил эксперт.

Это крупный производитель бронетанковой техники различных типов. Причем некоторые образцы китайской бронетанковой техники превосходят то, что есть у нас. Некоторые образцы такой техники, стоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совместимы с нашими, как минимум по боеприпасам, поскольку созданы на основе российских лицензий. "Например, их боевые машины пехоты, которые производятся с использованием модифицированного боевого отделения нашей БМП-3, лицензию на которую им передали в 1990-е годы. Наконец, довольно простым решением мог бы стать обратный выкуп каких-то видов вооружения военной техники, которую мы поставляли им в начале 2000-х годов", - сказал эксперт.

В целом, как полагает Кашин, если Китай решит участвовать в украинском кризисе на стороне России так же, как Запад участвует на стороне Украины, то "этот конфликт закончится очень и очень быстро".

Отказ в поддержке маловероятен

Поэтому, а также по ряду других причин, американское давление на Китай будет стремительно нарастать. Причина этого прессинга заключается не столько в треугольнике США - Китай - Россия, сколько в самом противостоянии Вашингтона и Пекина, сказал ИА REGNUM директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

"Если Китай поддастся давлению, то он будет на десятилетия отброшен в своей внешней политике как самостоятельное суверенное государство. Придется работать в рамках модели, предлагаемой США. Поэтому не думаю, что он будет отказываться от своих инициатив по России. Второй важный момент: Россия на сегодняшний день - это единственный крупный союзник Китая, который целиком разделяет позицию Китая и по Тайваню, и по целому ряду других вопросов. И терять такого союзника тоже не выгодно", - сказал Маслов.

По его мнению, Китай сейчас будет играть в самостоятельную игру и пытаться выступать как миротворец.

"Такого никогда не было в китайской истории. У Китая здесь нет большого опыта. Но его власти понимают, что не участвовать в решении такой проблемы, как украинская, - это недостойно большой мировой державы. Это принципиальный вопрос", - подчеркнул Маслов.

Эксперт полагает, что сейчас Китай попытается предложить свой план, который, вероятнее всего, будет заключаться в фиксации статус-кво. "Это означает прекращение любых военных действий и начало переговорного процесса. Китай же готов со своей стороны поддерживать мирное урегулирование и финансово, и политически. Но США очень не хотят, чтобы Китай выступил как миротворец. Потому что тогда он сразу поднимет свои ставки", - пояснил Маслов.

Маловероятно, что Пекин прогнется под американским давлением и откажет России в поддержке, делает вывод Маслов. Дело, конечно, не в пророссийских симпатиях Китая, а в собственных геополитических и экономических интересах Пекина. "Тем более что резкий отказ от сотрудничества с Россией может испортить его реноме надежного партнера в той же Юго-Восточной Азии, государства которой пока всерьез рассчитывают на КНР", - отметил Маслов.

Источник - REGNUM
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