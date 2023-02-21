В Европе нарастают волнения, - Н.Бобкин

00:09 21.02.2023

НИКОЛАЙ БОБКИН | 21.02.2023



Справиться с недовольством властям стран Евросоюза не удается



Протест вернулся в крупные города Европы. Протестуют против роста стоимости жизни, усугубляемого выделением средств на войну на Украине.



На графике, опубликованном британским изданием The Independent, указаны даты забастовок, запланированных на оставшуюся часть февраля, а также март и апрель. Сотрудники пограничных войск бастуют в портах Кале, Дюнкерк и Дувр, на терминале туннеля под Ла-Маншем. Парамедики, помощники скорой помощи, операторы вызовов устроят новую забастовку в Уэльсе. Учителя в Северной Ирландии бастуют 21 февраля, многие школы в стране не откроются. Там же продолжатся забастовки в университетах. В марте собираются бастовать железнодорожники и другие британские профсоюзы.



Британские железные дороги за нескольких месяцев серьезно пострадали от забастовок, CNN



Британские железные дороги за нескольких месяцев серьезно пострадали от забастовок, CNN



Волна забастовок в значительной степени вызвана новыми предложениями о заработной плате, которые заставляют работающих согласиться на ее сокращение на фоне стремительного роста инфляции. Более 70% британских домохозяйств опасаются кризиса стоимости жизни, а текущий уровень инфляции близок к самому высокому уровню за 40 лет.



На фоне всех этих новостей на прошлой неделе правительство Великобритании предупредило, что "жестокие санкции", которые западные страны наложили на Россию, окажут эффект домино на стоимость жизни в Британии, добавив, что граждане должны быть готовы принять "экономический удар". Подготовлен законопроект правительства о борьбе с бастующими, который запрещает забастовки в государственных службах, устанавливая минимальные уровни зарплат. И это притом, что основной удар несут работники государственного сектора; средний рост заработной платы в частном секторе составил 6,9% в середине 2022 г. по сравнению с 2,7% в государственном секторе. Этот разрыв является самым большим в темпах роста зарплат в частном и государственном секторах за многие годы.



Девять крупнейших западноевропейских конфедераций профсоюзов подписали совместное заявление, предупреждающее, что в Британии действуют "самые драконовские антипрофсоюзные законы в демократическом мире", что это "еще дальше выведет Великобританию за пределы демократического мейнстрима".



Социальные войны бушуют и в других странах. В Мадриде люди провели массовый митинг против демонтажа системы общественного здравоохранения. Официальные лица говорят, что пришло 250 000 человек, но организаторы называют цифру до миллиона. Это крупнейшая подобная демонстрация за последние месяцы. Протестующие обвиняют правительство в том, что оно отдает приоритет частному здравоохранению. Они говорят, что Служба общественного здравоохранения страдает от нехватки персонала и оборудования в результате такой политики.



Протестующие учителя в Лиссабоне, media.aap.com.au



Протестующие учителя в Лиссабоне, media.aap.com.au



В Лиссабоне десятки тысяч учителей вышли на улицы, выражая недовольство кризисом стоимости жизни. И это третий раз менее чем за месяц. Учителя хотят повышения заработной платы. При этом Португалия, одна из беднейших стран Западной Европы, где десятилетиями наблюдается высокая инфляция, вынуждена нести общие с Евросоюзом расходы на оказание военной помощи Украине.



Во Франции с 27 января продолжаются столкновения полиции с протестующими против правительственного законопроекта о пенсионной реформе. Сотни тысяч человек приняли участие в митингах, которые прошли в ряде городов по всей Франции. Протестуют против плана реформ, направленных на повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Опросы показывают, что 72% французов против этого.



Забастовка профсоюза Verdi в аэропортах Германии



Забастовка профсоюза Verdi в аэропортах Германии



На прошлой неделе работники восьми аэропортов Германии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, в результате чего сотни тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении. Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa отменил более 1300 рейсов во Франкфурте и Мюнхене. Бастовали также в аэропортах в городах Бремен, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Штутгарт. Немецкая ассоциация аэропортов ADV заявила, что забастовка затронула около 300 000 пассажиров и более 2300 рейсов. Бастующие боролись с резким падением уровня жизни из-за высоких цен. Официальные лица говорят, что весной 2023 г. будет дальнейший спад из-за того, что цены на энергоносители для домашних хозяйств продолжают расти.



Участники пророссийской антивоенной демонстрации во время Мюнхенской конференции по безопасности, washingtonpost.com



Участники пророссийской антивоенной демонстрации во время Мюнхенской конференции по безопасности, washingtonpost.com



Помимо этого, Германии грозит повторение миграционного кризиса 2015 года: количество мигрантов с Украины уже превысило миллион человек. Чистая миграция с Украины только в 2022 г. (962 000 человек) была больше, чем из Сирии, Афганистана и Ирака, вместе взятых, в период с 2014 по 2016 год (834 000 человек). Федеральное правительство не взяло на себя финансовых обязательств по оказанию постоянной поддержки муниципалитетам в размещении и содержании беженцев.



16 февраля на саммите Ассоциаций немецких земель выйти из этого тупика между федеральными, земельными и местными органами власти не удалось. Муниципалы не смогли добиться, чтобы федеральное правительство предложило им большую поддержку. Местные власти призывают федеральное правительство ограничить иммиграцию, а тех мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, депортировать. Отсутствие на саммите канцлера Шольца вызвало критику, а многие районы Германии жалуются, что они перегружены приемом новых беженцев.



Федеральный бюджет на 2023 г. предполагает рост чистого долга Германии до 45 млрд. евро. На ухудшение положения наиболее заметно влияют устойчиво высокие цены на энергоносители, беспрецедентный рост инфляции и снижение покупательной способности населения. Социал-демократы Шольца впервые с 1999 г. потерпели поражение на выборах в Берлине, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) Ангелы Меркель. Берлинские выборы ослабляют позиции Шольца.



Немцы ждут не только улучшения экономического положения, но хотят политических перемен. Пока в конференц-залах в Мюнхене политики обещали усилить военную поддержку Украины, снаружи на улицах десятки тысяч людей призывали положить этому конец. The Washington Post обращает внимание, что среди протестующих были и крайне правые, и крайне левые, и пророссийски настроенные граждане. Некоторые несли российские флаги, но наиболее заметными были антинатовские и антиамериканские лозунги.



Интенсивные дискуссии вокруг поставок оружия на Украину не затихают. Экономический кризис в Европе усугубился, население столкнулось с небывалым ростом цен, в том числе на продукты питания. Европейские правительства оказывают Украине военную помощь на миллиарды долларов, и это серьезно подрывает их возможности тратить деньги на программы социального обеспечения.



Справиться с нарастающим недовольством властям стран ЕС не удается.