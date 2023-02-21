Русское зерно контрабандой идет в "недружественные" страны, - Иван Рыбин

08:17 21.02.2023

Становятся понятны левые "уходы" пшеницы из России

Русское зерно контрабандой идет в "недружественные" страны

Иван Рыбин

21.02.23



Становятся понятны левые "уходы" пшеницы из России



Контрабандные схемы вывоза российского зерна, о которых наши чиновники молчат как рыбы, внезапно стали достоянием гласности. Шум подняли казахи, которые вдруг "прозрели" и перестали покрывать этот незаконный бизнес.



Пока речь идет всего лишь о каких-то жалких тысячах тонн, но таким образом соседи по СНГ дают понять - данный маршрут стал опасным. Астана все больше склоняется к сотрудничеству с Вашингтоном, а дружба с Москвой уходит в прошлое.



"Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона. Установлено, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью в период 2021-2022 годов экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 млрд. тенге ($2,2 млн.)", - говорится в сообщении АФМ.



Смысла данного послания предельно ясен - мы тоже хотим поучаствовать в этом празднике жизни. А канал-то о-го-го! По нему ежегодно идут миллионы тонн зерна, причем отнюдь не только в сопредельные страны - как правило, конечные получатели находятся гораздо дальше.



"По предварительным оценкам, в 2021/2022 маркетинговом году Казахстан ввезет из России до 3,5 млн. тонн пшеницы. Причем, лишь около 1 млн. тонн зерна попадет в страну легально, с оплатой налогов. Остальная часть зерна будет ввезена в страну неофициально", - сообщает Союз зернопереработчиков Казахстана.



2,5 млн. тонн контрабандного зерна - это, конечно, много. Но есть и и иные оценки, в разы большие. Бизнес поставлен на широкую ногу, через приграничные с РФ районы течет нескончаемый поток нелегального товара. Который российские власти "не замечают".



Они вообще ничего не замечают, все, связанное с вывозом из России ресурсов - нефти, газа, золота, металлов, леса, продовольствия и т. д. Этого как бы не существует. Пока не разразится очередной скандал.



Предыдущий был недавно - в декабре 2022-го. Тогда губернаторы Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области совместно заявили, что около половины зерна из их регионов вывозится по "теневым" схемам. То есть тоже контрабандой. Данный демарш был явно рассчитан на то, что голос региональных властей услышат в Москве. Не услышали. Или же губернаторам просто втихаря настучали по шапке. Чтобы не лезли не в свое дело.



Более 20 млн. тонн - такими цифрами оценивается контрабанда зерна из РФ, причем это еще не самые большие цифры, есть и иные. Как несложно догадаться, просто так, в кармане, все это не вывезти. В железнодорожный вагон-зерновоз помещается около 60 тонн, то есть таковых нужно тысячи.



"Экспорт зерна из России в 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) может достичь 60 млн. тонн, в том числе 50 млн. тонн пшеницы. Экспортный потенциал России в целом в этом сезоне составляет 65 млн. тонн зерновых, в том числе 55 млн. тонн пшеницы. Это то, что мы можем себе позволить безболезненно, без всякого ущерба для внутреннего снабжения", - считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.



При рекордном урожае и контрабанда будет рекордной, означенная выше цифра была при куда меньших сборах зерновых. И, если сложить легальный и нелегальный вывоз, получается, что как раз этот самый "ущерб для внутреннего снабжения" будет достигнут. Собственно, он уже давно налицо. И не только количественно.



Через порты на Черном море в основном вывозят то, что выращивают поблизости, в соседних регионах. Хотя не только. Через Казахстан активнейшим образом тащат продукцию Челябинской, Оренбургской и соседних областей, то есть пшеницы твердых пород. Которые идут на макароны, и не только. Впрочем, и морем этот товар тоже отправляют. Нелегально. Плюс вывозят просто пшеницу наилучшего качества.



"Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница пятого класса привлекается для производства хлеба. Ее используют при так называемой „бодяге": берут улучшители, какой-то объем продовольственной пшеницы четвертого класса, домешивают что подешевле и за счет улучшителей получают помольную партию", - еще несколько лет назад говорил Аркадий Злочевский.



Тогда как раз был очередной крупный скандал на тему использования низкокачественно зерна в пищевых целях, но вскоре все волшебным образом затихло - как не было. Качество продуктов питания в РФ продолжает ухудшаться, более того, время от времени появляются заявления на тему того, что хлеб из муки зерна первого сорта недоступен россиянам по цене. И поэтому, дескать, народ нужно кормить фуражным зерном. А все хорошее - вывозить.



Мер по сдерживанию контрабанды предпринимаются хилые. Декабрьская история, когда губернаторы в один голос говорили, что больше половины зернотрейдеров - из недружественных стран - не получила никакого развития. Нет каких-либо постановлений, распоряжений, и т. д. Все оставили как есть.



Не устраивает казахов. Астана поступательно движется в сторону союза с США, в пользу этого говорит сразу много фактов. Это и и новые правила для приезжих, и запрет продаж новых автомобилей россиянам. Более того, еще с осени потихоньку вставляют палки в колеса и "параллельному импорту". То есть набивают себе цену. И с контрабандой зерна, судя по всему, та же самая ситуация.



Проведена "показательная порка", причем очень вовремя - накануне принятия очередного пакета антироссийских санкций. Понятное дело, русское зерно Западу нужно, оно недорогое и качественное. И нелегальные поставки через Казахстан продолжатся. Другое дело, что местные баи сейчас имеют прекрасную возможность для политического маневра.



И не только политического. С одной стороны, да, они прогнутся перед Америкой - дескать, мы поддерживаем санкции, помогает уменьшить доходы России от экспорта ее товаров. С другой - заработают. При этом поставки зерна не прекратятся.



Можно ли со всем вышеизложенным бороться? Причем так, чтобы наша страна от этого не страдала, а, наоборот, развивалась. Да, рецепт есть - давний и проверенный на практике.



"Национализация внешней торговли, как экспортной, так и импортной. Для людей советского времени более понятным является термин "государственная монополия внешней торговли" (ГМВТ). Государство должно не просто поставить под свой контроль экспортные и импортные потоки, а стать единственным участником внешнеторговых операций.



ГМВТ была введена в нашей стране через несколько месяцев после революции 1917 года - декретом Совнаркома РСФСР "О национализации внешней торговли" от 22 апреля 1918 года. Государство стало единым и единственным участником торгово-экономических отношений, выступая в качестве посредника и "буфера" между предприятиями внутри страны и зарубежными компаниями.



ГМВТ выполняла роль мощного барьера для экономических санкций и давления со стороны тогдашнего Запада", - объясняет доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.



Не только зерном, но и всем тем, что РФ торгует. С использованием полученных денег на экономическое развитие - на новую индустриализацию. В этом случае и народ будет сыт, и промышленность получит деньги, и крестьяне - заработанное. То, что сегодня достается спекулянтам-зернотрейдерам и контрабандистам. Но для всего этого нужны системные преобразования нашего государства.