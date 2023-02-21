Казахстан активно задействован в "серых схемах" экспорта российского зерна, - расследование "Известий"

08:42 21.02.2023

Обкатанное поле: кто стоит за нелегальным вывозом российского зерна

Сырье из РФ поставляли в страны ближнего зарубежья под видом казахстанского

Софья Смирнова

21 февраля 2023,



Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) раскрыло механизм незаконной продажи российского зерна за рубеж. В ходе расследования установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) экспортировало из Казахстана 8,3 тыс. т российского зерна на сумму $2,2 млн. Зерно ушло в Узбекистан, Афганистан, Таджикистан. В чем суть мошеннической схемы, кто ее основные выгодоприобретатели, каковы перспективы на российском и мировом рынке зерна - в материале "Известий".



Запрос снизу



Незаконность схемы заключается в том, что компания оформляла липовые подтверждающие документы от местных производителей и получала льготу при оплате экспортного тарифа. После этого по закону зерно становилось казахстанским. Общий объем ущерба, нанесенного казахстанской экономике, оценивается в $336 тыс.



Подобные случаи говорят о необходимости пересмотра отдельных законодательных актов и внимании государства, полагает управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



- Разумеется, то, что нарушены законы Казахстана, пострадали казахские производители и государству нанесен ущерб, - это плохо. В данном случае компания пыталась получить льготы, на которые не имела права по закону. Но, с другой стороны, легально продать российское зерно иначе практически невозможно. Сам принцип перепродажи российского зерна может быть выходом при существующих санкциях, по аналогии с параллельным импортом для РФ. То есть можно разработать похожий механизм для реализации российского зерна. Хотя бы на рынок стран СНГ, - отмечает она.



По мнению эксперта, сейчас необходимо искать новые способы реализации российской продукции. Сказались высокие урожаи предыдущих лет, продолжает Косарева. Согласно мнению специалистов, в 2023 году также ожидается неплохой сбор, при этом остаются запасы предыдущих лет. Частично решить проблему могли бы новые перерабатывающие возможности.



Продовольственная безопасность - первоочередная задача для любого государства, замечает собеседница.



- Как следствие, другие страны, официально открещивающиеся от России, прожить без нашего зерна смогут с трудом - если вообще смогут. И насколько при этом взвинтят цены те, кому "можно" попасть на рынок? Как следствие, появляются подобные схемы. Если не легализовать какой-то правовой коридор, то число подобных схем с применением фиктивных документов неизменно вырастет. К тому же такие механизмы помогут пополнить бюджеты стран-посредников напрямую, без нарушения закона, - резюмирует Екатерина Косарева.



Обычное преступление

В данном случае речь идет об обычной махинации, которая является внутренним делом Казахстана, утверждает эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Шахурин.



- Если бы подозреваемые просто везли зерно из России в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан транзитом через территорию Казахстана, то перевозку пришлось бы оплачивать по более высокому тарифу. Но поскольку, как заявляют казахские следственные органы, предприниматели подделали документацию о происхождении зерна, выдав его за продукцию местных предприятий, перевозка была проведена по льготному тарифу для экспорта. К ситуации на российском рынке зерна данная история имеет лишь косвенное отношение. Хотя нельзя исключать, что в России из-за рекордного урожая казахстанским предпринимателям удалось купить зерно существенно дешевле, чем на своем рынке, - предполагает специалист.



По его мнению, в целом ситуация на российском зерновом рынке остается непростой.



- В частности, поставки через европейские порты остаются затрудненными, а стоимость страхования судов, перевозящих российское зерно, выросла. При учете рекордного урожая прошлого года это вынуждает продавать зерно с дисконтом к рынку. Однако ослабление курса рубля несколько смягчает этот фактор, - говорит Шахурин.



Среди других факторов собеседник "Известий" выделяет завершение срока действия зерновой сделки. К тому же украинского зерна на мировом рынке может стать меньше, в том числе из-за проблем с топливом, электроэнергией и рабочей силой в новом сезоне сельхозработ.



Описанный случай - это типичная мошенническая схема, которую бизнес изобретает для получения льготных условий и увеличения прибыли, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



- В данном случае речь идет об одной казахстанской компании, которая закупала российское зерно и делала местную "прописку" этой продукции: компания получала фиктивные документы, что это зерно выращено в Казахстане местными фермерами (КФХ). По местному законодательству экспорт такой продукции имеет транспортные льготы, тем самым снижаются издержки на поставку зерна зарубежным покупателям. Ради этого и была придумана данная схема, - уточняет специалист.



По мнению собеседника издания, в сообщении говорится только об одной организации, значит, такой механизм продажи за рубеж российского зерна нельзя назвать массовым и повсеместным.



- Это частный случай, из которого не стоит делать далеко идущие выводы. Большая часть зерна из России реализуется по вполне понятным и прозрачным схемам, которые полностью соответствуют законодательству и России, и других стран, - считает он.



Хитрее мошенников



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Недобросовестные поставщики и подрядчики всегда будут стремиться наживаться в кризисы, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Мошенники и те, кто целенаправленно ищет и использует лазейки в законах, обнаружат новые пути обхода местных и международных законодательств, а также санкционных ограничений. Здесь ситуация немного сложнее, чем очередное преступление очередной компании "Рога и копыта". Изобретатели серых схем всегда будут на шаг впереди, - замечает она.



По мнению эксперта, оптимальный способ противостоять мошенническим схемам - легализовать более простой механизм.



- Например, возможны сделки а-ля "российская нефть превращается в зарубежную путем нескольких переливаний из одного танкера в другой", но разрешенные в правовом поле. Или же можно согласовать поставки зерна только при обязанности купить нефть "в нагрузку", - дополняет аналитик.



Подобные схемы выхода могут в очередной раз показать несостоятельность западных санкций в отношении России.



- От этого выиграет и бизнес, и государство. При этом, если местных производителей продолжить стимулировать льготами, о демпинге или чрезмерной конкуренции российской продукции с местными хозяйствами говорить не придется, - заключает Юлия Макаренко.