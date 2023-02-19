Разворот на 360 градусов. Запад мучительно хочет войны с Россией, - И.Титов

08:51 21.02.2023

Разворот на 360 градусов

"Я привез вам войну" - говорит нам враг из Мюнхена

Илья Титов



Так уж повелось, что вехи новейшей истории у нас отсчитываются Мюнхенскими конференциями по безопасности. Сначала эта в целом бесполезная синекура - одна из великого множества регулярных саммитов, где собирались пиджаки и о чем-то важно кивали головой, - стала площадкой для речи Путина в 2007 году. Потом (что иронично, в 2014-м) на ней были сформулированы позиции Запада по урегулированию сирийского кризиса, этим самым Западом сконструированного - на эти позиции Россия возразила в 2015-м. Затем в 2022 году в Мюнхен позвали Зеленского, тогда еще не утратившего уникальный навык ношения костюма. Зеленский там потребовал себе ядерное оружие, и никто бесноватого не одернул - это стало одним из примерно миллиарда casus belli для начала СВО через четыре дня после завершения конференции. В этот же раз Мюнхен получился как никогда бессмысленным с точки зрения международных конференций, но как никогда смешным с точки зрения новостных сюжетов.



Смысл самого назначения различных саммитов и встреч состоит в том, что на таких встречах обычно о чем-то договариваются или делятся актуальной повесткой. Даже встречи представителей, скажем, НАТО неизбежно несут в себе обсуждение небольших расхождений и путей их преодоления. Мюнхенская конференция по безопасности 2023 года стала уникальным случаем - никаких расхождений на уровне риторики не было. В интересах города Мюнхен - ради экономии комнат в гостиницах, еды в ресторанах и места на перекрытых улицах - было бы приглашение на эту международную конференцию всего одного человека. Этот человек, надев ярко-блондинистый парик главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поведал бы о том, что санкции против России за вторжение на Украину начали разрабатывать еще в декабре 2021-го - как раз тогда, когда МИД РФ писал филиппики в адрес Запада и предлагал ему ультиматумы с обозначениями красных линий. Надев на свое лицо мешки под глазами и очки, он бы изобразил главу германской дипломатии Анналену Бербок, заявив, что залог мира на Украине - "разворот Путина на 360 градусов". Черный парик, темный тональник - и вот наш мюнхенский лицедей изображает британского премьера Риши Сунака, рассуждая о зерновой сделке и о вывозе зерна из Одессы Балтийским морем. Затем, не меняя тональника, но надев парик подлинней, наш человек-Мюнхен голосом американского вице-президента Камалы Харрис обвинит Россию в преступлениях против человечества: все потому, что в ходе военного конфликта погибли люди. Потом голосом генсека НАТО будет сказано, что риск эскалации войны для Североатлантического альянса не так страшен, как перспектива победы России: этому удивились только те, кто не читал Бжезинского и не знает об уверенности американцев в принципиальной важности Украины для русского имперского проекта. Чуть погодя наш артист вытянется в заместителя генсека НАТО и объявит о том, что война имеет характер экзистенциальной не только для России и Украины, но и для Европы - в устах экстерриториального американца французского происхождения это прозвучало как насмешка. Затем даже привычному к неумелым потугам невидимых сценаристов в юмор актеру надоест кривляться и нести чушь, и сине-белый зал заседаний опустеет.



Впрочем, кто из нас не привык к очередным нелепостям, льющимся из открытых ртов профессиональных болванов? Кого все еще удивляют очередные разоблачения западного лицемерия? Кому еще интересны тесные междусобойчики лидеров наших врагов? Куда важнее оказались события, окружающие конференцию. Речь даже не о дежурном протесте местных антифа (многочисленном, но бесполезном), который российским официозом был изображен как бунт простого народа. Речь об интервью и встречах, окруживших конференцию. Шуму, к примеру, наделали интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса. Интервью последовательно сочетало в себе три упражнения в искусствах, в которых британцы превзошли всех - ложь, наглость и юмор. Сначала он заявил, что в СВО задействовано 97% состава российской армии. Затем отвертелся от ранее данных обещаний по поводу танков, истребителей и прочих заводов-газет-пароходов: сказал, что всего этого Украина от Европы в ближайшее время может не ждать, так как танки все сломаны, а на самолетах долго учиться летать. Ну а в ответ на жалобы о нехватке боеприпасов этот Небольшой Бен посоветовал украинцам точнее стрелять: английский юморок в своем лучшем виде. Параллельно шла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями Армении и Азербайджана. До чего договорились - не сказали (если не считать серьезным результатом решение о КПП на границе закавказских республик), но сам факт встречи с госсекретарем США в контексте того, что последний раз эти двое виделись в Сочи в гостях у Путина, играет роль жеста. Закавказье ищет новые источники урегулирования, а Россия, завязшая в Новороссии, вынуждена довольствоваться малыми шагами по усмирению неизбежного нового конфликта.



Мюнхен был финальным аккордом первого интербеллума. "Я привез вам мир" на долгие десятилетия стало самой позорной страницей в истории западной дипломатии. Говорящие пиджаки, собравшиеся в Мюнхене в 2023-м и завершающие новый, затянувшийся сверх меры интербеллум, вторили друг другу как хорошо отлаженный хор, говорили, но не слушали друг друга за ненадобностью восприятия своей же позиции. "Я привез вам войну" - говорит нам враг из Мюнхена.