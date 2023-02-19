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В Казахстане появится новый вид наказания в виде общественных работ
09:45 21.02.2023

Министерство юстиции разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.
В частности, в Кодексе появилась новая статья административного наказания в виде общественных работ, которые налагаются судом в отношении физических лиц.

Так, привлеченные к административной ответственности могут быть отправлены на общественные работы, не требующие определенной квалификации, которые организуют и определяют местные акиматы в общественных местах, расположенных по его месту жительства.

Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются за административные правонарушения на срок от 10 до 150 часов. При этом говорится, что исполнение общественных работ не должно превышать четырех часов в день на непрерывной основе до полного исполнения административного взыскания, с освобождением лица на время их выполнения от трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время.

В то же время лицами, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведениях, общественные работы выполняются до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю.

Общественные работы не могут применяться в отношении:

беременных женщин;
лиц, воспитывающих в одиночку детей в возрасте до трех лет;
лиц, не достигших 18-летнего возраста;
лицам с инвалидностью первой и второй групп;
женщин в возрасте 58-ми лет и выше;
мужчин в возрасте 63-х лет и выше;
иностранных граждан и не проживающих постоянно в РК лиц без гражданства.

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Уважительными причинами неявки правонарушителя для исполнения общественных работ в назначенный срок признаются болезнь и другие, документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для исполнения общественных работ.

При этом лицо, которое было подвергнуто административному аресту за уклонение от выполнения общественных работ после отбывания срока административного ареста, не освобождается от выполнения общественных работ.

Уклоняющимся от выполнения общественных работ признается лицо:

отказавшееся приступить к выполнению общественных работ либо не явившееся более двух раз в течение срока выполнения общественных работ без уважительных причин;
в период выполнения общественных работ появившееся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, подтвержденном медицинским освидетельствованием;
скрывшееся с целью уклонения от выполнения общественных работ;
выехавшее за пределы РК без уважительных причин.
Согласно закону скрывающимся признается лицо, местонахождение которого не установлено в течение более трех календарных дней со дня неявки в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ.

За уклонение от выполнения общественных работ предусматривается административный арест на срок до десяти суток.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676961900


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